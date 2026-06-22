¿Habrá paz en Suiza? Irán y Estados Unidos, tras un primer aplazamiento el viernes, acordaron este lunes 22 de junio mecanismos destinados a detener los enfrentamientos en el Líbano y asegurar el estrecho de Ormuz, al final de la primera sesión de negociación en Suiza para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Las delegaciones lograron “ alentando el progreso », anunciaron los mediadores paquistaníes y qataríes, tras la firma de un memorando de entendimiento ya dañado. ellos comenzaron acordaron una hoja de ruta destinada a alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando así las bases para el inicio inmediato de nuevos debates técnicos » durante el resto de la semana. Debates que se reanudarán este lunes por la mañana, con Suiza anunciando un “ recuperación inmediata » conversaciones. Mientras tanto, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de estas primeras negociaciones.

“ Las exportaciones de petróleo y petroquímicos ya no están restringidas, se levanta el bloqueo, se liberan algunos activos congelados y se ha lanzado un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. », dio la bienvenida el día X al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, presente en Suiza.

Los primeros anuncios de las conversaciones tuvieron el efecto de hacer bajar los precios del petróleo el lunes. La sesión de negociación en Suiza, que se prolongó hasta la noche del domingo al lunes, vivió tensiones cuando los delegados iraníes abandonaron la mesa para protestar contra un mensaje de Donald Trump considerado “insultante” que amenazaba con reanudar los ataques estadounidenses si Teherán no impedía que Hezbollah “acizañar” en el Líbano.

Es en este clima que los precios del petróleo crudo abrieron con fuertes alzas el lunes al inicio de las operaciones, antes de borrar sus ganancias con los primeros anuncios sobre el resultado de las conversaciones.

“Las partes acordaron la creación de una unidad de gestión de conflictos, que reúna a las partes y a la República del Líbano, y esté dirigida por los mediadores, con el fin de garantizar el respeto del cese de las operaciones militares en el Líbano”agregaron los mediadores.

Teherán exige que el acuerdo que ponga fin a las hostilidades se aplique también al Líbano. Sin embargo, los enfrentamientos mortales entre Israel y Hezbollah continuaron el viernes y sábado en la Tierra del Cedro. En represalia, Teherán anunció el sábado un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz. Abbas Araghchi, sin embargo, informó “Grandes avances hacia el fin de la guerra en el Líbano”. Esta unidad de prevención estará “la primera prueba real”comentó.

En una posible señal de relajación, Israel anunció el levantamiento, a partir del lunes por la mañana, de todas las restricciones a las reuniones relacionadas con la guerra en el norte del país, cerca de la frontera con el Líbano. Sin embargo, el ejército permanecerá en el sur del país ” tanto tiempo como sea necesario “. Cuando Hezbollah “ ya no será un peligro (…) haremos la paz con el Líbano “, prometió el primer ministro israelí.

Ambas partes también acordaron establecer un “línea de comunicación (…) con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques comerciales en el Estrecho de Ormuz”una ruta marítima estratégica por la que suele pasar alrededor del 20% de los hidrocarburos del mundo.

El tráfico comercial debe restablecerse por completo dentro de los 30 días siguientes a la limpieza del estrecho, según el memorando de entendimiento.

Teherán, sin embargo, pretende imponer “derechos de realeza” por los servicios prestados en este pasaje que “No volveremos a la situación de antes de la guerra”había advertido el jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Las negociaciones también se centrarán en el espinoso tema de la energía nuclear iraní. Disputas que han envenenado las relaciones bilaterales durante décadas.

Un punto clave del expediente, porque el texto del memorando de entendimiento ya firmado incluye que Irán debe prometer que “No adquirirá ni desarrollará armas nucleares”.

Irán dijo el lunes que había “discusión muy breve” con los Estados Unidos sobre la energía nuclear iraní durante las conversaciones en Suiza, insistiendo, sin embargo, en que no se trata de una cuestión de “negociaciones”. “Ha habido una discusión muy breve sobre la cuestión nuclear, pero no se discutieron detalles y no se puede decir que se hayan iniciado negociaciones nucleares”declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, a la agencia Irna.

La delegación americana “presentó sus posiciones de manera muy sucinta” sobre energía nuclear e Irán hizo lo mismo, añadió el portavoz, calificando estos intercambios “presentación de nuestras posiciones” respectivo.