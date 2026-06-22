“Muchos de nuestros conciudadanos sufrirán”: las escuelas cierran y las temperaturas suben, se avecina la ola de calor

Francia se está asfixiando. Este lunes 22 de junio, Météo France todavía coloca a 49 departamentos en vigilancia roja por ola de calor, y otros 40 en vigilancia naranja. A las 5 de la mañana ya se habían registrado 25°C en París. La noche del domingo 21 de junio al lunes 22 de junio fue, a nivel nacional, la más calurosa registrada desde la ola de calor de julio de 2019 según el meteorólogo. Calor que seguirá instalándose en el país.

Emmanuel Macron anunció el domingo por la tarde la organización de una nueva unidad interministerial de crisis sobre la ola de calor de este lunes, mientras que se han atribuido tres muertes a la ola de calor en Gironda y más de 800 escuelas y colegios permanecerán cerrados. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de estas temperaturas que siguen aumentando y de sus consecuencias.

Si bien 49 departamentos se encuentran en alerta roja este lunes y a las 5 a.m., también lo estaba “ casi 27°C en Burdeos, más de 28°C en Biarritz, 27°C en Cholet, 24°C en Nantes » según Météo France, la ministra de Salud Stéphanie Rist indicó que Francia se había ido “ por unos días de temperaturas muy altas, que derivan en alertas rojas. Muchos de nuestros conciudadanos sufrirán. »

El ministro, invitado al matutino TF1, también reconoció que “ no lo sabemos con seguridad » al final del episodio, con la esperanza de que las temperaturas bajen hacia el final de la semana.

“ Hace tiempo que hace mucho calor en el país. En los departamentos en rojo las temperaturas se vuelven excepcionalmente altas, de día y de noche », advierte Météo France. Los valores más altos, hasta 43°C, afectarán a la fachada occidental, desde Hendaya a Rennes, mientras que en el resto de las zonas costeras la temperatura será generalmente de 36°C a 40°C.

A partir del lunes por la tarde, el termómetro podría marcar 43°C en Burdeos, 41°C en Limoges, 40°C en Tours y Toulouse, y 39°C en Bourges y París. Y los récords deberían batirse cuando baje el nivel de mercurio, algo que no se espera antes del final de la semana, asegura el instituto de previsión.

Otros cuarenta departamentos fueron puestos en vigilancia naranja por ola de calor también desde el mediodía del lunes, lo que representa en total el 90% de la población francesa expuesta a un calor extremo y excepcional. En su último boletín publicado a las 06:00 horas, Météo France anunció la prórroga de la vigilancia contra las olas de calor al menos hasta el martes en todos los departamentos afectados.

Tres personas, de entre 80 y 95 años, murieron el domingo en Gironda, probablemente debido al intenso calor, anunció el domingo por la noche la prefecta del departamento, Sophie Brocas.

Las tres víctimas, una mujer y dos hombres, murieron en sus respectivos domicilios, en las localidades de Cenon, Saint-Médard-en-Jalles y Saint-Jean-d’Illac, en las afueras de Burdeos, indicaron a la AFP los servicios de la prefectura.

El portavoz nacional de Seguridad Civil, Jérôme Boulanger, anunció “ 13 muertes por ahogamiento », a nivel nacional, en ICI Paris Île-de-France. “ Con cada ola de calor, hay un exceso de mortalidad », lamentó Stéphanie Rist en TF1, quien nos invita a tener “ una mirada atenta a las personas aisladas “. Habiendo venido antes para reunirse con los equipos de regulación médica de urgencia en el hospital Necker de París, informó el ministro “ un enorme aumento en las llamadas, en el volumen de llamadas desde (domingo), del orden aquí de casi el 60% “.

El episodio también perturbará gravemente la vida escolar, principalmente en los departamentos en rojo, con 845 escuelas y colegios este lunes y 1.800 cuyos horarios serán ajustados de los 60.000 establecimientos del país, según el Ministerio de Educación.

“ La semana pasada en clase los niños hacían 32°C. La situación empeorará rápidamente, mientras que el supermercado de enfrente esté fresco y con aire acondicionado. A todo el mundo le parece normal… Hasta el día en que le damos clase a las estanterías. » desde el supermercado, maldijo el domingo, bajo anonimato, un profesor de las escuelas de la cuenca de Arcachon, donde se esperan hasta 39°C. “ Para renovar o instalar aire acondicionado, las comunidades y el Estado se echan la culpa constantemente. Obviamente los niños no cuentan. “, dice ella.

Los cierres y adaptaciones no incluyen a los numerosos establecimientos que ya ofrecen, desde la semana pasada en los primeros departamentos afectados por el calor, a los padres mantener a sus hijos en casa o recogerlos durante la pausa del almuerzo para sacarlos de las clases sobrecalentadas. “ En términos generales, debe haber una respuesta territorial », afirmó el ministro de Educación, Edouard Geffray, “ porque las situaciones son diferentes “.

Consecuencia de las temperaturas abrasadoras, “la desecación de la vegetación” provoca incendios de cultivos y matorrales que van en aumento según las autoridades. Once departamentos del Oeste, Centro y Sudeste del país presentan así una “alto nivel” de riesgo de incendio, según Forest Weather.

La ola de calor también está afectando al resto de Europa, como Reino Unido, Croacia, Portugal y España donde una ola de calor extremo está afectando a la mayor parte del país además de las Islas Baleares.

Según el consenso científico, el cambio climático inducido por la actividad humana está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor. Las previsiones oficiales prevén un calentamiento medio de 2,7°C en Francia de aquí a 2050.