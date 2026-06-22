Ola de calor: 845 escuelas y colegios cerraron el lunes

Un total de 845 escuelas y colegios permanecerán cerrados el lunes en Francia debido a la ola de calor, mientras que otros 1.800 establecimientos ajustarán sus horarios y liberarán a los estudiantes a primera hora de la tarde, anunció el domingo el ministro de Educación, Edouard Geffray.

Estas 845 escuelas y colegios, de 60.000 establecimientos educativos en Francia, “No se dará la bienvenida a ningún estudiante, o será una bienvenida mínima” y esto “principalmente en departamentos en alerta roja”dijo en Francia 3.

El viernes, el ministro indicó que 784 escuelas y colegios se vieron afectados por ajustes de horarios o cierres temporales.

“En general, debemos tener una respuesta territorial”afirmó el ministro de Educación en France 3 el domingo, “porque las situaciones son diferentes”.

“Primero hay una regla, es que hay continuidad del servicio público, ese es el principio, luego hay un sistema de exención: desde el momento en que la seguridad del personal o de los niños pueda ser puesta en duda, debe cerrarse”aseguró.

Por su parte, la región de Île-de-France anunció el domingo que desbloquearía un “una ayuda excepcional de un millón de euros para los 500 centros de examen de la región Isla de Francia”destinado a financiar “la compra de nebulizadores, ventiladores y cualquier otro equipo de refrigeración”.

Según Météo-France, Francia está experimentando una “Episodio de ola de calor de excepcional intensidad” en la zona que va desde la región parisina hasta los Pirineos Atlánticos, similar a la “olas de calor de julio de 2019 y agosto de 2003”.

El número de departamentos en alerta roja alcanzó un récord, siendo el anterior 20 departamentos los días 24 y 25 de julio de 2019.

“39 a 40°C” será “A menudo afectado por Nueva Aquitania y una pequeña parte occidental de Occitania hacia Isla de Francia y Borgoña. En algunos lugares se podrían alcanzar 41°C”.según Météo-France.