un joven dúo francés en el punto de mira

Es una hermosa historia de amistad, mayoría de edad y excelencia. Alexandre Hazemann (el rubio) y Victor Monnin (el moreno) se conocieron en la década de 2010 en los bancos de la famosa escuela de relojería Edgar-Faure de Morteau, en Doubs, donde también estudiaron aspirantes de la relojería independiente como Julien Tixier, Théo Auffret y Shona Taine.

Diez años después, acaban de ganar la segunda edición del Premio Louis Vuitton Watch para creativos independientes, presentado el martes por la noche en la Fundación Louis Vuitton de París. Además de un trofeo de plata en forma de espiral (una pieza de reloj), recibieron un cheque por valor de 150.000 euros y se beneficiarán de un asesoramiento personalizado durante un año en La Fabrique du Temps, el fabricante de relojes Vuitton situado en Meyrin, cerca de Ginebra. Creado por iniciativa del hijo menor de Bernard Arnault, Jean, director de relojes de Louis Vuitton, este premio bianual tiene como objetivo “apoyar a los relojeros, artesanos y empresarios independientes que están abriendo nuevos horizontes en la relojería”.

La versión de Hazemann, más técnica y casi despojada, del “School Watch”.

Aunque todavía son jóvenes (tienen veintitantos años), el dúo Hazemann y Monnin ya han sido vistos por los entusiastas de los tocantes: en 2023, Alexandre (con el apoyo de Victor) ganó el prestigioso trofeo del Concurso Jóvenes Talentos que concede cada año el gran relojero FP Journe. Al año siguiente, los dos franceses crearon su propia marca al otro lado de la frontera, en Suiza.

Llamado “School Watch”, su reloj sedujo esta vez a un jurado de especialistas presidido por Carole Forestier-Kasapi, directora de Alta Relojería de Tag Heuer, tras un largo proceso de selección, que registró una afluencia sin precedentes de candidaturas procedentes de los cuatro rincones del mundo (entre los cinco finalistas, dos japoneses y un chino).

Vayamos a este “Vigilancia Escolar”: pretende ser una reminiscencia de los años de estudio, con un añadido de tecnicismo y saber hacer, ya que integra una complicación con “hora saltante instantánea, con timbre al pasar”. Esto significa que en cada nueva hora, cuando los minutos llegan a 60 (en la pequeña esfera situada a las 3), la manecilla de las horas “saltar” instantáneamente a la hora siguiente, en su esfera situada a las 12 horas. Al mismo tiempo, el pequeño martillo situado entre las 7 y las 8 golpea el gong, en este caso el fino aro de metal que se ve casi en toda la esfera, liberando así un sonido cristalino… Puede que no lo digas, pero estas dos complicaciones combinadas representan la relojería más lograda. En cuanto a la subesfera situada a las 9 horas, habrás adivinado que se trata del segundero. Ahora rodeado por un equipo de unas quince personas, el dúo fabrica y ensambla sus relojes internamente, desde el movimiento hasta las decoraciones hechas a mano.

La versión de Monnin es más artística, con sus esferas de piedra natural: malaquita y ópalo.

Para empeorar las cosas, los dos amigos han declinado su producción en dos interpretaciones distintas, manteniendo la misma arquitectura mecánica y un diámetro de 39,5 mm. La versión de Hazemann, más técnica y casi desnuda, se realza con toques de azul, mientras que la de Monnin (en la foto) es más artística, con sus esferas de piedra natural: malaquita y ópalo. Cada versión se produjo en 10 ejemplares, y los veinte “School Watch” encontraron rápidamente compradores, a un precio de más de 60.000 euros cada uno.

Alexandre Hazemann y Victor Monnin suceden a Raul Pagès, ganador del primer premio Louis Vuitton Watch en 2024, y fue este último quien incluso les entregó el trofeo en espiral. Son grandes caminos a seguir… a la espera de la tercera edición, en 2028.