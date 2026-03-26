¿Las mujeres, grandes perdedoras en las elecciones de las grandes ciudades?

Laurence Ruffin fue elegida en Grenoble, Catherine Trautmann regresó a Estrasburgo o incluso Nathalie Appéré (PS) regresó a Rennes… A primera vista, se podría pensar que las elecciones municipales de 2026 fueron un éxito para las mujeres en las grandes ciudades. Y, sin embargo, de los 42 municipios de más de 100.000 habitantes, sólo 8 estarán dirigidos por una mujer (frente a 11 en 2020).

Un resultado inferior al de las elecciones municipales de 2020, que pone de relieve los límites de la ley de paridad del 6 de mayo de 2000, diseñada para facilitar el acceso de las mujeres a los mandatos electorales. Y la política local claramente no es una excepción: a pesar de la obligación de paridad en la constitución de las listas, el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en los ayuntamientos sigue siendo limitado, al igual que en las grandes ciudades…

Sólo habrá ocho mujeres al frente de grandes municipios hasta 2032 y entre ellas, sólo hay una cara nueva. El de Laurence Ruffin, en Grenoble, a la cabeza de una lista sindical de izquierda, que obtuvo este domingo el 56,59% de los votos, por delante de su rival Alain Carignon, del partido Les Républicains (43,41%), ex concejal de Grenoble conocido por sus escándalos judiciales (1983-1994) y apoyado por los macronistas y el MoDem. La elección de Laurence Ruffin es todo un símbolo, ya que la mujer que dio sus primeros pasos en política se convierte en la primera alcaldesa de la capital de los Alpes.

Todos los demás alcaldes fueron reelegidos, a excepción de Catherine Trautmann, que regresa a Estrasburgo, veinticinco años después de su último mandato. Elegido con el 37% de los votos, el veterano de la política alsaciana, que se autoproclama del Partido Socialista a pesar de una alianza muy incómoda con el candidato de Horizons, Pierre Jakubowicz, para la segunda vuelta, ya ha gobernado la metrópoli dos veces.

Entre los concejales reelegidos, cuatro son socialistas: Nathalie Koenders en Dijon, Ericka Bareigts en Saint-Denis (Reunión), Nathalie Appéré en Rennes, que inicia su tercer mandato, al igual que Johanna Rolland en Nantes. Los otros dos están clasificados como de derechas diferentes: Josée Massi regresó a Toulon contra la candidata de extrema derecha Laure Lavalette y Sophie Joissains en Aix-en-Provence, hija de Maryse Joissains-Masini, ex alcaldesa de la ciudad durante casi veinte años.

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales, de este domingo 22 de marzo, marcaron la salida de tres mujeres, hasta ahora al frente de grandes municipios. En París, el socialista Emmanuel Grégoire sustituye a la alcaldesa saliente Anne Hidalgo (PS), rostro histórico de la política parisina, que se convirtió en la primera alcaldesa de la capital en 2014. Venció a su principal competidora Rachida Dati (LR), que codicia desde hace años el ayuntamiento de París. A pesar de todo, la mujer sigue siendo alcaldesa del distrito 7, reelegida en la primera vuelta.

En Besançon, la alcaldesa ecologista saliente Anne Vignot (46,71% de los votos) fue derrotada por el candidato de LR Ludovic Faugaut, elegido con el 53,29% de los votos emitidos. En 2020, perdió por 566 votos frente al funcionario electo saliente. En Mulhouse, la ex alcaldesa de derecha Michèle Lutz deja su puesto al candidato independiente Frédéric Marquet.

Si se mira con atención, sólo dos de las diez ciudades más grandes de Francia estarán gobernadas por mujeres: Nantes y Estrasburgo. Una cifra muy inferior a la de 2020, ya que la mitad de las diez metrópolis más grandes habían elegido mujeres como líderes.

En aquella época, además de París (Anne Hidalgo), Nantes (Johanna Rolland) y Estrasburgo (Jeanne Barseghian), Lille y Marsella habían acogido a mujeres en sus ayuntamientos. Martine Aubry (PS) del Lille inició entonces su cuarto mandato y permaneció en el cargo hasta 2025, optando por dejar su puesto a Arnaud Deslandes, después de veinticuatro años al frente de la ciudad del norte. La ecologista Michèle Rubirola ganó la alcaldía de Marsella, antes de dimitir seis meses después en favor de Benoît Payan, su primer diputado, por motivos de salud.

Este declive también trae consigo las deficiencias de las leyes sobre paridad en la política, que imponen la alternancia en las listas electorales, pero difícilmente impiden la segregación vertical en la política, caracterizada por el predominio de los hombres en los puestos de mayor responsabilidad. Los bloqueos se explican por varios factores a nivel local, como el peso de la antigüedad, que favorece a los cargos electos masculinos salientes, la división sexual de roles en las parejas o incluso el sexismo en la política, que persiste a pesar de todo.

Sin embargo, en todo el territorio, la tendencia es más positiva que hace seis años, ya que, según los cálculos de “Ouest France”, al menos 7.888 mujeres fueron elegidas alcaldesas en 2026, frente a 7.372 en 2020. Lo cierto es que sólo una cuarta parte de los jefes de lista en la primera vuelta eran mujeres en 2026.