El Parlamento Europeo aprueba la creación de “centros de retorno” para migrantes

Estruendosos aplausos de toda la derecha del hemiciclo europeo. En el Parlamento Europeo, este jueves 26 de marzo, la derecha unió fuerzas con la extrema derecha para validar en el pleno un mayor endurecimiento de la política migratoria. Esta vez sobre las expulsiones de personas en situación irregular. Con casi 389 votos a favor, 206 (y 32 abstenciones), los eurodiputados incluso se levantaron para saludar esta votación.

Un voto que “Marca un peligroso punto de inflexión”consideró Silvia Carta, defensora de Picum, una ONG que ayuda a indocumentados. Deplora una ruptura en el “cordón sanitario” Para “aprobar un programa profundamente represivo”. El portavoz ya denunció a principios de marzo un “ Criminalización total de la migración irregular » con “Nuevas Obs”.

Este reglamento de “retorno” prevé, en particular, la creación de “centros de retorno” fuera de la Unión Europea, a donde se enviará a los inmigrantes. “Una forma de subcontratar la gestión migratoria” explicó Silvia Carta en nuestras columnas. “New Obs” analiza las reacciones que provocó esta votación.

Este nuevo texto sobre retornos se enmarca en un contexto de endurecimiento de la política migratoria europea. El 9 de marzo, la comisión de libertades civiles del Parlamento eligió la propuesta endurecida de François-Xavier Bellamy (PPE), en lugar de la del ponente Malik Azmani (grupo Renew, liberales). Por tanto, esta versión fue validada en el Pleno gracias a una alianza entre la derecha y la extrema derecha, de la que se jactaba el eurodiputado francés del PPE, que subrayó una “victoria decisiva”adquirido en “una gran mayoría” (derecha, extrema derecha y parte del centro).

“Pronto por fin se impondrá este sencillo principio: quien llega ilegalmente a Europa no puede quedarse allí”reaccionó sobre X, una vez votado el texto. Él ve en este reglamento una manera de corregir el hecho de que hoy alrededor del 20% de las decisiones de expulsión tomadas dentro de la Unión Europea realmente tienen éxito.

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, saludó “un paso importante”, quien actúa “una política migratoria por fin más creíble”. El sueco de extrema derecha Charlie Weimers, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos, del que también forma parte Marion Maréchal Le Pen, llegó incluso a escribir sobre “La era de las deportaciones ha comenzado”.

Esta asociación entre derecha y extrema derecha no sienta bien a la izquierda parlamentaria. “La historia recordará que la llamada derecha moderada dio la sentencia de muerte a lo poco que quedaba del cordón sanitario mediante la colaboración activa con la extrema derecha en la redacción de este texto”, declaró la eurodiputada ecologista y negociadora del texto Mélissa Camara.

“Los eurodiputados tenían que tomar una decisión: sí o no, barrer la dignidad y los derechos humanos en favor de una ideología racista y populista”. prosiguió, indicando que los tres grupos de extrema derecha, el PPE y parte de Renew, han elegido la “primera opción”. Manon Aubry hizo lo mismo denunciando “una alianza de la vergüenza”.

Esta manifestación política en torno al texto también causó revuelo en Alemania y fue duramente criticada por el canciller Friedrich Merz.

El reglamento de retorno prevé la creación de los famosos “centros de retorno”. Los Estados miembros estarían autorizados a abrir centros para inmigrantes en países fuera de la UE, para enviar allí, o incluso detener, a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.

Una medida que ya está encontrando eco en Europa, ya que Italia ya la ha aplicado en Albania, con la creación de un centro de examen de las solicitudes de asilo, que en febrero acogió a unas 90 personas, según una fuente de las autoridades italianas. También se había sellado un acuerdo sobre el tema entre el Reino Unido y Ruanda, pero Londres lo abandonó por obstáculos legales. Ya se ha formado un pequeño grupo de Estados miembros de la UE (Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos) para estudiar estos modelos y explorar el lanzamiento de proyectos piloto, posiblemente “antes de fin de año”según el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

El texto también pretende endurecer las normas y las sanciones para las personas rechazadas de asilo que se niegan a abandonar el territorio europeo: confiscación de documentos de identidad, prohibiciones prolongadas de entrada en el territorio, ampliación de la detención hasta veinticuatro meses, etc., al tiempo que exige el reconocimiento por parte de cualquier Estado europeo de una decisión adoptada por otro país miembro. “ Si una persona recibe una orden de expulsión en Francia, España deberá reconocerla y ejecutarla, sin necesariamente haber reevaluado la situación del interesado, que podría haber evolucionado de manera que cumpliera las condiciones de regularización, por ejemplo casándose. resumió Olivia Carniel, responsable de cuestiones europeas de Cimade, con el “New Obs”.

“ Este voto es el voto de la vergüenza, el voto de renuncia a los valores fundamentales de la Unión Europea”, insistió la eurodiputada Mélissa Camara, indicando que este reglamento “ da luz verde a la detención de menores, a veces sin ningún fundamento jurídico real” o incluso “prohibiciones de entrada de por vida”.

Un voto que actúa “un retroceso histórico en los derechos de los refugiados”alertó Marta Welander, de la ONG humanitaria Comité Internacional de Rescate, preocupada por la multiplicación de los “detenciones de personas vulnerables, incluidos niños”.

Por su parte, Silvia Carta de Picum considera que “Esta alianza tóxica abre el camino a detenciones masivas y a la separación de familias”. Según la ONG, el texto tiende “estandarizar e intensificar las medidas de control de inmigración estilo ICE en toda la Unión”. Ahora comenzarán las negociaciones a tres bandas para establecer un texto final.