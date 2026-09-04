Un ferry “completamente hundido” entre Chipre y Turquía, al menos 7 muertos y 23 desaparecidos

Un crucero naufragó este domingo 30 de agosto en el norte de Chipre con cerca de 270 personas a bordo, dejando al menos siete muertos y una veintena aún desaparecidas. Una actualización sobre las circunstancias de este naufragio, cuyas causas aún se desconocen.

El barco partió del puerto de Kyrenia (Girne en turco), situado en la República Turca del Norte de Chipre (TRNC, autoproclamada).

Un pasajero no identificado, de unos cincuenta años, informó de un ” explosión “ en la parte delantera del barco, provocando que el barco se hundiera. Interrogado por las televisiones locales a su llegada al puerto, este hombre de barba canosa afirma haber pasado “una hora y media en el agua” antes de ser rescatado.

“La proa explotó, (el barco) intentó girar. Y las ventanillas laterales explotaron. El barco se hizo agua »dice sorprendido, afirmando que dentro había mucha gente. “Los que pudieron huyeron”informa, precisando que estaba en la parte delantera que se hundió. El hombre también acusa al capitán de haber saltado primero “sin organizar nada”.

El ferry tiene “completamente hundido a una profundidad de 514 metros”anunció el ministro de Transportes, Erhan Arikli, en el canal turco TRT.

Actualmente circulan cifras contradictorias sobre el coste humano de la catástrofe.

“De las 267 personas a bordo del barco, 237 fueron rescatadas, siete murieron y 23 siguen desaparecidas”indicó el primer ministro de la TRNC, Unal Ustel, en directo en el canal de televisión público turco TRT. Según Erhan Arikli, citado entonces por TRT en X, 161 personas “fueron transportados al hospital y 76 se reunieron con sus familias”.

Las imágenes difundidas este domingo por las cadenas de televisión turcas mostraban la embarcación volcada parcialmente sumergida. Los pasajeros evacuados, visiblemente conmocionados, llevan chalecos salvavidas de color naranja, según estas imágenes, que también muestran numerosos vehículos de emergencia y helicópteros posicionados en tierra.

Las operaciones de rescate movilizan un gran número de embarcaciones, incluidas privadas, según las imágenes disponibles. Vídeos amateur difundidos por la cadena X muestran el ferry tendido, medio sumergido por delante, con los pasajeros encaramados a los costados esperando ayuda.

“Se han hecho todos los preparativos necesarios para permitir una rápida intervención de los servicios de emergencia y de salud”dijo el Ministerio de Salud local en un comunicado de prensa. “Se han tomado todas las medidas, tanto en el puerto como en los hospitales públicos y privados para poder responder rápidamente a posibles necesidades”insiste el ministerio que dice estar movilizado “al máximo”.

La TRNC, reconocida únicamente por Turquía, proclamó su independencia de Chipre en 1983, nueve años después de la invasión del ejército turco del norte de la isla, tras un golpe de Estado nacionalista chipriota apoyado por Grecia. Ocupa aproximadamente un tercio de la isla.

A veces se considera el “82.ª provincia de Türkiye” Como depende de su poderoso padrino para sobrevivir, la RTNC también puede contar con su apoyo, indicó el vicepresidente turco Cevdet Yilmaz en X: “Estamos siguiendo de cerca el lamentable incidente ocurrido, estamos brindando todo el apoyo necesario para las operaciones de búsqueda y rescate”indicó.

Se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llegue a la isla este lunes 31 de agosto para una visita oficial planeada desde hace mucho tiempo a su homólogo Tufan Erhurman. Se trata de su primera visita desde 2023 y, sobre todo, desde la elección en octubre del nuevo presidente al frente de la TRNC.