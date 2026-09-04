Fronda en France Inter: Sibyle Veil asume la responsabilidad de dar voz a “la gente que no piensa lo mismo”

“Entiendo las reacciones, la indignación (…) la emoción sincera porque el servicio público es de todos”lanzó este jueves 3 de septiembre, Sibyle Veil, presidenta de Radio Francia, al abrir la rueda de prensa de vuelta al cole del grupo público, asumiendo también dar la palabra a “ gente que no piensa lo mismo “. La casa redonda se enfrenta a una revuelta interna contra la llegada de un director de la revista de extrema derecha “Valeurs Currents”, Charles Sapin.

La intersindical de Radio Francia ha presentado un aviso de huelga para el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre, exigiendo la retirada de su columna semanal, programada en France Inter todos los domingos. Una decisión justificada por la dirección en nombre de la “pluralismo” cuando comienza un año presidencial. “El servicio público no es un campo de batalla, ni tampoco un campo neutral y saneado”añadió Sibyle Veil durante esta rueda de prensa. Y resolva: “Es una casa abierta, independiente e imparcial, y traemos en la misma antena a gente que no piensa lo mismo, como nuestro país”.

“Un grupo de radio no se maneja (…) tachando nombres de una lista”también soltó a Sibyle Veil y enumeró los nombres de los oradores que le dijeron “pidió la cabeza”desde Sophia Aram hasta Charline Vanhoenacker.

La jefa del France Inter, Céline Pigalle, se reunió de nuevo por la mañana con el personal de la emisora ​​para convencerles de las ventajas de esta contratación. Ella le dijo a la prensa que quería “animar la conversación nacional” en este año electoral.

Los oyentes serán convocados a reunirse el domingo 13 de septiembre a las 14 horas, día de la columna criticada, supo por una fuente sindical. En una moción adoptada por unanimidad el miércoles, el personal del grupo público dijo que su “rechazo categórico” de la llegada al aire de Charles Sapin, cuya revista transmite valores no “compatible” con los de Radio Francia. “Esto plantea problemas a los oyentes y también a los invitados de France Inter”informó el jueves Delphine Merlaud, delegada del Sur, mientras distribuía esta moción entre otros empleados delante de la entrada de la rueda de prensa.

“Current Values”, revista que se dice conservadora, ha sido condenada ante los tribunales en varias ocasiones, en particular en 2021, cuando presentaba a la electa insumisa de piel negra, Danièle Obono, como una esclava. Fue dirigida en ese momento por Geoffroy Lejeune, quien desde entonces se mudó al Journal du Dimanche (JDD).