En el Gran Cañón, una inundación repentina deja al menos un muerto y una quincena de desaparecidos

Al menos una persona ha muerto y una quincena más sigue siendo buscada tras una inundación repentina en el Gran Cañón, uno de los sitios turísticos más populares del oeste de Estados Unidos, según un informe provisional de las autoridades publicado este domingo 30 de septiembre.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) advirtió en su sitio web sobre la amenaza de una repetición del fenómeno, debido a tormentas acompañadas de fuertes lluvias previstas hasta el lunes.

Las inundaciones afectaron el sábado a Bright Angel Canyon y al área de Phantom Ranch, un centro turístico en el fondo del Gran Cañón, lo que provocó la evacuación de decenas de personas y dañó la única línea de agua que abastece al parque.

“A día de hoy, las operaciones de recuperación de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado, están completas”indicó la filial local del NPS el domingo por la noche en la red social. Los vídeos filmados por excursionistas muestran un torrente de agua fangosa que corre con un rugido bajo a lo largo de un sendero y debajo de pasarelas, así como troncos de árboles y otros escombros arrastrados por los ríos crecidos.

El NPS volvió a lanzar un llamamiento al público el domingo por la tarde en su sitio, diciendo que estaba buscando“información sobre una quincena de personas que podrían estar desaparecidas o de las que no se ha sabido nada”. Los funcionarios del parque informaron anteriormente que se buscaba a más de 20 personas. El NPS está trabajando con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas atrapadas en el cañón y localizar a los desaparecidos. Al inicio de la jornada del domingo, el servicio informó de 62 personas evacuadas.

Las inundaciones dañaron la línea de agua Transcanyon, una tubería de agua crítica para el Parque Nacional del Gran Cañón, dijo el NPS. Este último anunció restricciones de agua en su zona más concurrida, así como la prohibición de encender fuegos de leña y carbón. El conducto afectado, de 20 kilómetros de longitud, conecta el nacimiento de Roaring Springs, en la costa norte, con la costa sur. Garantiza el suministro de agua potable y también proporciona agua utilizada para combatir incendios, según el sitio web del parque.

Las inundaciones causaron daños “importante” a la infraestructura, destruyendo “casi todas las puertas de enlace” en Bright Angel Creek y evitando que los excursionistas lo crucen. El alojamiento nocturno debe cerrarse a partir de este lunes, dijo el NPS. “Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y sostenibilidad de los recursos hídricos”subrayó el servicio.

La inundación repentina, que comenzó alrededor de las 2:30 p.m. (23:30 horas en París) del sábado, fue provocada por la lluvia en la meseta de Kaibab. Nuevas tormentas eléctricas y fuertes lluvias aún son posibles el lunes y podrían provocar “Más inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y condiciones cambiantes en senderos y vías fluviales”dependiendo del parque.

Las inundaciones repentinas son comunes en el norte de Arizona, donde las tierras particularmente áridas absorben muy mal la lluvia, y el NPS insta a los visitantes a tener especial precaución hasta mediados de septiembre. El Gran Cañón, considerado una de las mayores maravillas naturales de la Tierra, es el resultado de la erosión de capas de arenisca roja y otras rocas por el río Colorado durante millones de años. El año pasado, más de 4,4 millones de turistas visitaron el sitio, según cifras del parque nacional.