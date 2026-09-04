En Nepal, se libra una carrera contrarreloj para encontrar a un centenar de trabajadores atrapados

Publicado el 31 de agosto de 2026 a las 13:49, actualizado el 31 de agosto de 2026 a las 2:41 p.m. Lectura: 1 min.

Todavía nada. A pesar de sus complicados avances en un terreno que se ha vuelto peligroso, las autoridades nepalesas todavía no pueden, este lunes 31 de agosto, contactar con un centenar de trabajadores que creen que están atrapados en un túnel en el sitio de Trishuli-3. Se trata de un complejo hidroeléctrico situado en el distrito de Rasuwa, al norte del país, en la frontera con el Tíbet.

Desde la excepcional inundación que devastó los alrededores el miércoles pasado, el número de víctimas sigue aumentando. Este lunes 31 de agosto la cifra ascendía a más de 900 muertos y 4.700 desaparecidos, entre ellos cuatro franceses. “Nuestro país enfrenta un desastre natural de magnitud inimaginable y desgarradora”comentó el primer ministro nepalés, Balendra Shah.

Domingo, “Los rescatistas descendieron en rápel con cuerdas hacia el túnel a través de la brecha e intentaron hacer contacto con sus ocupantes, pero no obtuvieron respuesta”anunciaron los servicios del Primer Ministro. Sin embargo, en una actualización de la situación enviada a la prensa, el ejército nepalí informó este lunes que “Las operaciones de rescate y búsqueda continúan en el sitio Trishuli-3”. También difundió el lunes imágenes de un puñado de ellos, con cascos, desembarcando de un helicóptero antes de entrar en un túnel lleno de barro.

Ante la amenaza de nuevas inundaciones, los equipos de rescate continúan “evacuar, agua y escombros” del túnel donde se ubicarían los trabajadores desaparecidos. En particular mediante el uso de explosivos y el uso de dos excavadoras para perforar otras aberturas, dijo.

Además, los equipos de rescate encontraron tres cadáveres en otros dos túneles de la misma zona, uno en el lugar de construcción de una presa y el otro en el lugar de una central hidroeléctrica, añadió el ejército. En estos lugares trabajan varias decenas de socorristas nepalíes, asistidos por especialistas de la India, China y Corea del Sur. Entre los desaparecidos en Nepal se encuentran más de 900 trabajadores de centrales hidroeléctricas y represas.