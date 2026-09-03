La extrema derecha no necesita estar en el poder para ejercer su hegemonía en el debate público

Es revelador el deseo de la RN de sancionar el uso del velo en los espacios públicos. Mientras el estado del país exige un debate sobre su modelo social, su escuela, su adaptación al cambio climático, sus servicios públicos y sus instituciones, la agenda política vuelve a ser capturada por una propuesta esencialmente segregacionista e inconstitucional, pero que se encuentra legitimada por un trato mediático privilegiado. Impulsados ​​por un espíritu de provocación e incitación a la discriminación religiosa, los debates organizados en torno a esta propuesta por los canales “información” Ya no dudamos en normalizar ideas de carácter xenófobo, que socavan nuestro Estado de derecho… en nombre del pluralismo democrático.

Este episodio está, por supuesto, estrechamente vinculado a la derecha de las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación (privados, pero también públicos), que, al finaldistorsiona el juego democrático. La misma matriz vuelve constantemente: restablecer el orden, restablecer la autoridad, endurecer, sancionar, cerrar, excluir. La complejidad social se reduce a categorías simples, los conflictos económicos y sociales se recodifican en conflictos culturales, las vulnerabilidades se convierten en amenazas y los propios ciudadanos son ordenados a elegir su bando siguiendo una lógica maniquea.

En términos más generales, este episodio atestigua un malestar, un sentimiento difuso: el de la renuncia. Incluso antes de que comience la campaña presidencial, muchos ya dan por sentada la victoria de la extrema derecha. Algunas élites políticas, económicas y mediáticas parecen haber dejado de preguntarse cómo resistirlo y están pensando en cómo cogobernar. El dique republicano pertenece, para muchos, al pasado. El tiempo sería de anticipación, de adaptación, de conversión.

Este derrotismo conoce diversas formas de expresión. Algunos eligen la alineación y la colaboración activa. Recogen y promueven las palabras, las obsesiones y a veces las categorías de la extrema derecha, hasta el punto de hacer aceptables sus discursos xenófobos, liberticidas o revisionistas. Otros optan por el silencio y la colaboración pasiva. Por indiferencia, por resignación o por cinismo, prefieren no luchar más contra lo que consideran inevitable. En ambos casos, el resultado es el mismo: los diques ceden menos ante la presión de la extrema derecha que por falta de anclaje y apoyo.

Quizás aquí es donde radica el hecho político más importante de este regreso a la escuela: la extrema derecha no necesita estar en el poder para ejercer ya su hegemonía cultural sobre el debate público, la jerarquía de la información y la agenda gubernamental. Impone sus temas, sus palabras, sus prioridades. Mueve los límites de lo decible y lo pensable. Obliga a sus adversarios a posicionarse en su territorio. Transforma sus obsesiones en problemas públicos y sus respuestas en opciones políticas ordinarias.

La estandarización nunca es un fenómeno neutral. Cuando una proposición discriminatoria se presenta como una simple ” idea “ entre otras cosas, cuando un potencial ataque a las libertades fundamentales se convierte en un tema de debate como cualquier otro, cuando la retórica estigmatizante se eleva al rango de opinión respetable en nombre del pluralismo, el debate democrático se altera.

Esta situación llama la atención de Marc Bloch. En “La extraña derrota”, acusa las mentalidades, las rutinas, la ceguera y las renuncias de una clase dominante que, con demasiada frecuencia, temía más la transformación social que la derrota nacional. Un fracaso de las élites que deberían haber comprendido, alertado, transmitido y actuado, pero que, cada una a su manera, prefirieron la seguridad de las posiciones adquiridas al riesgo de la responsabilidad. Quizás esto sea lo que hace que su pensamiento sea tan actual. El colapso de una democracia resulta de la quiebra de sus garantes, cuando adoptan las categorías de sus adversarios. Abdica cuando el fatalismo reemplaza a la acción.

Por lo tanto, debemos rechazar la tentación de “nueva derrota”. Porque no hay nada escrito. Ni la llegada de la extrema derecha al poder, ni su victoria cultural definitiva, ni la desaparición de la división democrática. La historia política nunca es un mecanismo. Se compone de luchas de poder, movilizaciones, rupturas, manifestaciones y decisiones. Resistir hoy no significa simplemente blandir principios abstractos. Esto significa retomar la iniciativa política y comprometerse a ayudar a hacer posible la victoria de lo que creemos que es correcto.

◗ Crónica de la batalla cultural, Es cada semana, por Béligh Nabli, ensayista y profesora de derecho público, alternando con Saïd Benmouffok, profesor de filosofía, concejal de la ciudad de París (antes Place publique), para volver a las ideas que mueven la campaña presidencial.