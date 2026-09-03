Detenidos en Togo en julio, los dos directores franceses Gaël Mocaër y Sébastian Perez Pezzani regresarán a Francia

Habían sido autorizados a abandonar el territorio de este país de África occidental tras la libertad provisional que les fue concedida, anunció anteriormente el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

“Gaël Mocaër y Sébastian Perez Pezzani, directores detenidos en Togo el 27 de julio de 2026, recibieron una decisión de libertad provisional el 1 de julio.ejem Septiembre, con autorización para salir del territorio »anunció el portavoz del Quai-d’Orsay en un comunicado de prensa.

“Es un gran alivio para sus seres queridos y para el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, que se movilizó plenamente para este resultado”añadió.

Gaël Mocaër y Sébastian Perez Pezzani, así como su colaborador togolés Fred Vedomey, fueron detenidos el 27 de julio en el norte de Togo, donde filmaban un episodio del programa “Las rutas de lo imposible”, una serie documental difundida por France Télévisions. Los tres hombres habían sido detenidos en Lomé, procesados ​​por “declaraciones falsas”.

A finales de agosto, la justicia togolesa puso en libertad, bajo supervisión judicial, a Sébastian Perez Pezzani, enfermo, para recibir tratamiento en Lomé. Su pasaporte había sido confiscado.

Hasta ahora no se habían revelado detalles sobre las condiciones y posibles restricciones relacionadas con su régimen de liberación provisional, en particular sobre la posibilidad de abandonar el territorio togolés. El miércoles, tras el anuncio de su libertad condicional, Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su “alivio”: “Esperamos el pronto regreso de Gaël y Sébastian a Francia con sus seres queridos después de más de un mes de privación de libertad”, explicó Thibaut Bruttin, director general de RSF.

Los tres hombres fueron acusados ​​de “declaraciones falsas”, hechos que no reconocen, según su abogado Martial Akakpo, quien repite constantemente que los directores franceses fueron “en buen estado”.

A finales de agosto, Lomé indicó que la justicia había “indicios graves” contra ellos.

Las autoridades togolesas habían mencionado “varias irregularidades en la preparación y ejecución” de su misión y critican en particular a los directores por no haber contado con las autorizaciones adecuadas, lo que desmiente su productora, que asegura que los tres hombres estaban al día.

La justicia togolesa también acusa a los tres hombres de haber utilizado un dron, especialmente en el norte del país, una región donde la situación de seguridad es tensa. Desde finales de 2021, el extremo norte de Togo está plagado de incursiones de yihadistas presentes al otro lado de la frontera, en Burkina Faso, socavado por ataques de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico.