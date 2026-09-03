Por qué este informe español está causando problemas con Marruecos por la crisis de Ceuta

¿Podría la crisis de Ceuta convertirse en el punto de partida de un gran incidente diplomático entre Marruecos y España? La tensión entre ambos países aumenta a medida que las versiones se contradicen sobre la implicación de Rabat en el retorno de los inmigrantes que llegaron en gran número a finales de julio a la isla.

Casi 20.000 personas marcharon por las calles de esta localidad de unos 80.000 habitantes, durante una manifestación que coincidió con el Día anual de Ceuta y la publicación de un informe de la policía española que menciona en particular a un “el despliegue es significativamente menor de lo habitual” y el “permisividad” Agentes de policía marroquíes a finales de julio.

Si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves 3 de septiembre ante los diputados que no “sin pruebas” Sobre la implicación de Marruecos en la repentina llegada de inmigrantes a la isla a finales de julio, las conclusiones de un informe de la policía española debilitan esta versión.

Una versión desmentida por un informe policial

El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) y consultado por “Le Monde”, subraya que la actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes ha sido “como mínimo una permisividad total”. “Ningún intento serio de reducir, dispersar o sacar a la masa de personas del perímetro fronterizo”, no se habría observado los días 30 y 31 de julio.

“En las entrevistas realizadas, los migrantes dicen casi de manera unánime que los cuerpos policiales no sólo permanecieron pasivos ante los intentos de ingreso, sino que les dijeron que se dirigieran por vía marítima por la zona del muelle de El Tarajal y no por otros puntos de acceso”continúa la policía española.

Estos elementos parecen al menos complicar la posición oficial del ejecutivo español de Pedro Sánchez que, a finales de agosto, había saludado, por el contrario, la “cooperación instantánea e inmediata” del país vecino y subrayó la estrecha colaboración entre los dos Estados para organizar los retornos. “Si existieran estas pruebas sólidas actuaríamos en consecuencia, con toda la firmeza que la situación requiere”continuó este jueves Pedro Sánchez, quien también repitió que ningún informe previo había anticipado “la magnitud” O “la posibilidad” de lo ocurrido a finales de julio.

La gestión de la crisis por parte del gobierno durante el último mes ha sido duramente criticada por la oposición de derecha y de extrema derecha, convencida, como algunos aliados de izquierda del gobierno, de que Marruecos tuvo un papel en esta repentina afluencia de inmigrantes, que dejó decenas de muertos y desaparecidos. Algunos analistas creen que la crisis de finales de julio en Ceuta podría haber sido orquestada por Marruecos como un mensaje enviado a España tras la visita de Pedro Sánchez a Argelia en julio.

Tensión por la soberanía insular

Una señal de que la cuestión es delicada, a lo largo de la jornada del miércoles, tras la revelación de elementos de este reportaje por el medio online “El Español”, el Ministerio del Interior comunicó en varias ocasiones respuestas de altos mandos policiales asegurando que“no se ha emitido ningún informe atribuyendo responsabilidad por la agresión a ningún gobierno, servicio o persona, toda vez que hasta la fecha se desconoce el autor intelectual de dicha agresión”.

Si rechaza a estas alturas cualquier implicación de Rabat en la crisis, Pedro Sánchez criticó duramente las declaraciones del jueves “inaceptable” de dos ministros marroquíes, que recientemente reclamaron la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, dos territorios españoles sin salida al mar en Marruecos. El Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó recientemente en una entrevista que “Marroquismo” de Ceuta y Melilla, al tiempo que destaca la “ley histórica” y el “ley geográfica” que Marruecos considera tener en estos territorios.

“Escuchamos a dos ministros hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y Melilla (…) dos declaraciones, señoras y señores, que por supuesto rechazamos categóricamente y por las que convocamos al embajador de Marruecos el 21 de agosto”declaró Pedro Sánchez el jueves ante los diputados. “Durante siglos, estas dos ciudades han sido españolas (…). Y os aseguro que, para el gobierno español, seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos”lanzó el jefe de Gobierno quien también llamó al Rey de España Felipe VI a desplazarse a estas dos ciudades para transmitirles “el compromiso absoluto del Estado”.

Marruecos reivindica su soberanía sobre los dos enclaves, que considera territorios ocupados por España, sin que esta reivindicación sea formulada ante la ONU -Rabat se centra en zanjar la cuestión del Sáhara Occidental a su favor. Esta antigua colonia española, controlada principalmente por Marruecos, también es reclamada por los separatistas del Frente Polisario, apoyados por Argelia.