¿Por qué están bajando los aranceles de Trump?

A mediados de septiembre, Donald Trump anunció “elevar” el recargo aduanero del 10% sobre el whisky irlandés cuando, unas semanas antes, este producto todavía era uno de los afectados por el nuevo régimen arancelario impuesto a los vinos y bebidas espirituosas europeos. Se trata del último viaje comercial de ida y vuelta de la Casa Blanca, cuya brújula parece ilegible. La Oficina de Presupuesto del Congreso permite medir esta brecha lejos de los efectos del anuncio: aplicando los aranceles vigentes a una estructura de importaciones inalterada para 2024, el tipo arancelario efectivo estadounidense aumentó de alrededor del 2% ese año al 15% en noviembre de 2025, antes de volver a caer… al 10% a finales de julio de 2026. El aumento sigue siendo ciertamente considerable, pero la disminución también lo es, sobre todo porque no se asume oficialmente y los nuevos derechos de aduana, sobre el por el contrario, se siguen anunciando periódicamente.

El economista Richard Baldwin documentó recientemente el mismo fenómeno utilizando datos de la agencia Fitch. Durante el “Día de la Liberación” en abril de 2025, todos los aranceles aduaneros anunciados habrían elevado el arancel promedio por encima del 20% si se hubieran aplicado a las importaciones en 2024. Un mes p…