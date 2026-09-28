Más de 25.000 extranjeros deportados por Estados Unidos a terceros países, revela una investigación periodística global

Publicado el 21 de septiembre de 2026 a las 12:41 p.m. Lectura: 2 min.

El gobierno estadounidense ha expulsado a más de 25.000 personas a terceros países, en virtud de acuerdos secretos firmados con 35 países para acoger a personas que no tienen ningún vínculo con ellos, revela una investigación periodística mundial publicada este lunes 21 de septiembre.

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington ha firmado acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico para enviar a extranjeros que no pueden ser devueltos legalmente a sus propios países.

Esta investigación, realizada por 72 periodistas de 23 medios de comunicación de 15 países y publicada por el consorcio Forbidden Stories, muestra que el gobierno estadounidense ha destinado al menos 410 millones de dólares a pagar a los países de acogida o a las agencias de la ONU que permiten los retornos.

Al 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 personas ya habían sido trasladadas a 28 países –incluyendo alrededor de 20.000 solo al vecino México– bajo los términos de estos acuerdos, según datos compilados por Forbidden Stories. Las cláusulas de los acuerdos varían, particularmente en cuanto a las nacionalidades que se pueden acoger y a las personas con antecedentes penales.

Según Forbidden Stories, 49 de los 54 países de África han sido contactados para acoger a ciudadanos expulsados ​​de terceros países.

Una rama poco conocida del Departamento de Estado llamada Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025, llevó a cabo la mayoría de las negociaciones y pagos, según Forbidden Stories. Está dirigida por Christian Jové Ehrhardt, un diplomático de 41 años que ha trabajado como agregado de seguridad en varias embajadas.

Forbidden Stories revela en particular sus visitas a Camerún, con el que Estados Unidos firmó en diciembre un memorando de entendimiento sobre la acogida de los deportados. Una semana después, Washington concluyó un paquete de ayuda sanitaria valorado en unos 400 millones de dólares durante cinco años. Y en enero, el Departamento de Estado estadounidense entregó 30 millones de dólares adicionales al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Camerún, para “facilitar el retorno voluntario de los refugiados y combatir la inmigración ilegal”.

El 14 de enero aterrizó en Camerún el primer avión con deportados.

Otros acuerdos han dado lugar a pagos directos a los gobiernos. Palau, un archipiélago del Pacífico con menos de 18.000 habitantes, firmó en diciembre un acuerdo para recibir a 75 nacionales de terceros países por 7,5 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento sólo han enviado allí a tres personas.

A Esuatini han llegado 32 personas desde julio de 2025, de un total posible de 160 previsto en un acuerdo valorado en cinco millones de dólares. Este país del sur de África ha aceptado recibir a deportados con pasado criminal, según esta investigación.

De los 410 millones de dólares destinados a estos acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado muestran que 81 millones están destinados a los gobiernos firmantes, el resto a organizaciones internacionales, incluidos 178 millones para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones para ACNUR.

Estas dos agencias de la ONU, que se supone deben velar por el respeto de los derechos humanos, han sido objeto de críticas a este respecto, aunque ACNUR declaró a Forbidden Stories que no era parte en los acuerdos y utilizó fondos estadounidenses de acuerdo con su mandato de “fortalecer los sistemas de asilo”.

Un portavoz de la OIM dijo que la organización era consciente de que Washington estaba utilizando su ayuda financiera para favorecer a los suyos. “prioridades”pero aceptó dinero americano por “mejorar la vida de los migrantes afectados” y sin que valga la pena ” aprobación “ expulsiones.