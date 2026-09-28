Huelga del martes 29 de septiembre: transporte, institutos, bomberos… ¿Qué debemos esperar?

Profesores, cuidadores, bomberos… Muchos agentes del sector público estarán en huelga el martes 29 de septiembre. Según la CGT, están previstas más de 160 manifestaciones en toda Francia. ¿El motivo del enfado? El nivel de los salarios, más aún con la subida de los precios de los combustibles. Desde 2017, los empleados públicos solo han visto aumentar su punto de índice en 2022 (3,5%) y 2023 (1,5%), es decir, un aumento total de poco más del 5%. Mientras tanto, según el INSEE, la inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado el 24,17% a finales de 2026.

A mediados de septiembre, el Primer Ministro Sébastien Lecornu indicó que quería volver a congelar el punto del índice que se utiliza para calcular la remuneración básica de los funcionarios. Los sindicatos quieren presionar al Gobierno a pocos días de la presentación del presupuesto de 2027.

Sobre RMC, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, reiteró que“En principio, en el primer nivel existe un servicio mínimo de acogida que prestan las autoridades locales”.

“No sé el número de huelguistas (…) Las demandas deben ser escuchadas porque están expresadas en un marco precisamente organizado y legítimo”añadió.

Por parte de la SNCF, “El tráfico de trenes SNCF Voyageurs será normal el martes 29 de septiembre en las conexiones TGV e Intercités” Y “casi normal en TER”según SNCF Voyageurs. En Transiliens se espera tráfico. “normal a excepción de algunas líneas donde se esperan averías (RER C, RER D, RER E, líneas R, V)”añade el transportista ferroviario.

La policía también será movilizada, indicaron los sindicatos Alliance, Un1té y Unsa, según “le Parisien”. Exigen un aumento salarial, un aumento de la prima de riesgo, más personal y mejores condiciones laborales.

Entre las demandas de la organización: falta generalizada de recursos, masificación de clases “que a veces suben a 32 o 35”la falta de profesores y personal, incluidas enfermeras escolares y DEA (supervisores).

Los ministros del Interior y de Educación Nacional advirtieron el lunes de que, en caso de violencia y bloqueo total de los institutos, la policía intervendría, mientras que los institutos de Ile-de-France sufren incidentes desde hace una semana.