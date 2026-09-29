Avance de la Asamblea Nacional en el Senado: lo que cambia la llegada de un grupo de extrema derecha

Quince elegidos entre 348 y ya grandes ambiciones. “Una victoria histórica”saludó Marine Le Pen, en una fórmula que se volvió casi mecánica en una noche de resultados políticos. Tras las elecciones senatoriales del domingo 27 de septiembre, la Agrupación Nacional y sus aliados de la UDR (el partido fundado por Eric Ciotti, nota del editor) conseguir suficientes escaños para formar su primer grupo, el primero en el Palacio de Luxemburgo. “Cambiará la situación, incluida la atmósfera”advierte el jefe de los senadores socialistas, Patrick Kanner. Y de hecho, este avance en la Cámara alta, donde dominaban la derecha y el centro, tendrá consecuencias tanto en la agenda parlamentaria como en los órganos o en el reparto del tiempo de palabra.

“Un grupo político te permite tener medios de expresión, tener tiempo de palabra”se regocijó este lunes 28 de septiembre, Julien Sánchez, vicepresidente de RN, en TF1. Y de hecho, hasta ahora, los tres senadores RN compartían su tiempo de palabra en medio del grupo de personas no registradas cuyo tiempo total de palabra ascendió a apenas tres minutos. Con la formación de un grupo de pleno derecho, ahora tendrán más libertad para expresarse. El reglamento prevé un mínimo de cinco minutos por grupo y por proyecto examinado, durante la discusión general de los textos.

Una ganancia significativa, ya que el partido y su aliado de extrema derecha podrán designar oradores y defender regularmente posiciones en el podio, incluso sobre textos para los que no tienen iniciativa. Un cambio también visible durante los interrogatorios al gobierno. Los participantes no registrados podían hacer una pregunta cada seis sesiones, en comparación con una por sesión para cada grupo.

Si presentar un texto no basta para que acabe en debate, el nuevo grupo de extrema derecha podrá ahora beneficiarse de nichos parlamentarios. A lo largo del año, se distribuyen espacios de cuatro horas en el Senado entre los grupos para examinar los textos de su elección.

En la Asamblea Nacional, la RN ya aprovechó estas reuniones para intentar movilizar a parte de la derecha a sus propuestas. El 30 de octubre de 2025, había adoptado, por 185 votos contra 184 y con el apoyo de los diputados de LR y Horizons, una modificación del acuerdo franco-argelino de 1968.

Otra demanda planteada durante un nicho de RN en 2023, la presunción de legítima defensa de la policía, que luego volvió a la de LR en enero de 2026, con su apoyo. Esta nueva propuesta, reincorporada al orden del día por el Gobierno, fue adoptada en primera lectura el 7 de julio por 313 votos contra 199. Es en particular este texto el que la oposición de izquierda denuncia como un “licencia para matar”.

El jefe de los senadores socialistas Patrick Kanner espera textos “particularmente provocativo”. Sin embargo, su adopción requerirá reunir una mayoría, de la que el RN y sus aliados están muy lejos.

Entre los demás medios de que dispone, “un derecho de dibujo”dio la bienvenida a Edwige Díaz, vicepresidenta de la RN, nueva senadora de Gironda. Detrás de esta expresión se esconde la posibilidad de que cada grupo obtenga, una vez al año, la creación de una comisión de investigación. El grupo que está detrás de la investigación también puede obtener la presidencia o el puesto de relator para uno de sus miembros.

Audiencias bajo juramento, acceso a documentos, investigaciones de una duración máxima de seis meses: estas comisiones permiten examinar un tema en profundidad, pero sobre todo darle exposición pública.

En la Asamblea, la extrema derecha, a través de la UDR y Eric Ciotti, utilizó este derecho para iniciar en el otoño de 2025 una investigación muy controvertida sobre la radiodifusión pública. Su presidente, Jérémie Patrier-Leitus (Horizontes), acusó incluso al ponente Charles Alloncle (UDR) de haberla transformado en “juicios individuales y tribunales políticos”.

Hoy, la RN tiene la misma influencia en el Senado, sin controlar por sí sola las conclusiones de las investigaciones. La composición de las comisiones también debe reflejar el equilibrio de poder entre los grupos del Senado.

A estos recursos colectivos se suman los medios asignados a cada sede. Un senador dispone de un crédito mensual de 8.827,40 euros para la retribución básica de sus compañeros, hasta un límite de cinco empleados. La Agrupación Nacional también se beneficia, ya que parte de las ayudas públicas a los grupos políticos se calcula en función del número de diputados y senadores adscritos a ella.

El domingo por la tarde, la senadora ecologista Mélanie Vogel pidió una “cordón sanitario” y a “no colabores con ellos, no les votes, no firmes nada con ellos”. Esta nueva instalación de un grupo RN pone en duda la actitud de otras formaciones y la posibilidad de un “cordón sanitario”. “El riesgo es que este grupo de RN acerque aún más a LR hacia la extrema derecha”advierte el senador ecologista Yannick Jadot en el Senado Público. La senadora de Ain Sylvie Goy-Chavent, candidata por LR, anunció el domingo por la tarde su incorporación al nuevo grupo parlamentario formado por RN y la Unión de Derechos para la República (UDR).

La extrema derecha estará ahora representada en la conferencia de presidentes, que organiza los trabajos del Senado. Por lo tanto, podrá reclamar cargos en la oficina, órgano de gobierno de la cámara, cuya distribución debe tener en cuenta los equilibrios políticos. Gérard Larcher, presidente del Senado, ya ha prometido, por su parte, “permitir que cada grupo ejerza plenamente sus derechos”en particular en la composición de la oficina y de la conferencia de presidentes.