“Inmensa gravedad”, “ignominia”: la investigación de Mediapart sobre Bardella provoca indignación en la clase política

Jordan Bardella está atrapado en una tormenta de magnitud sin precedentes. Tras sospechas de puestos ficticios en el Parlamento Europeo, el presidente de la Agrupación Nacional se enfrenta a revelaciones sobre comentarios antisemitas del pasado. El medio de investigación Médiapart publicó este lunes 28 de septiembre una investigación sobre los escritos antisemitas que presuntamente el presidente de la Reagrupación Nacional (RN) realizó al inicio de su carrera política. Este último anunció que había presentado una denuncia por difamación.

“Todos los bancos son propiedad de judíos” O “el judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarlos, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”habría escrito en particular en los intercambios obtenidos por Mediapart. Entre otros ejemplos, el 11 de septiembre en particular, habría puesto en duda la “teoría oficial”en beneficio de convertir a los servicios secretos israelíes, el Mossad, en los verdaderos arquitectos de los ataques. Finalmente, un exasesor del FN asegura que “Jordan ha visto kilómetros de vídeos de Soral y leído sus libros. En parte se politizó en torno a eso. » Siete meses antes de las elecciones presidenciales, a las que Jordan Bardella todavía era candidato el pasado mes de junio, las revelaciones de Mediapart tienen el efecto de una bomba política.

Tan pronto como salieron a la luz las revelaciones, Marine Le Pen tuvo que reaccionar durante su visita a la feria de la construcción en París. Molesta por las preguntas de los periodistas, calificó la investigación como “pura locura”, de “locura”, y de “barbuquería”. “No tengo confianza en Mediapart”afirmó.

El diputado marinista, Jean-Philippe Tanguy, también calificó estas revelaciones de“confabulaciones”y acusó a Mediapart de “muy sucio” Jordan Bardella. Lo mismo dijo Eric Ciotti, líder de la Unión de Derechos por la República, partido aliado de RN, quien a su vez atacó a los medios de investigación: “Las organizaciones de extrema izquierda que intentan confiscar la democracia en cada elección presidencial no lo conseguirán. »

Varios ministros también reaccionaron rápidamente para condenar estos comentarios. “si están comprobados”. Evocando los escritos de un “ inmensa gravedad », Aurore Bergé, ministra delegada para la lucha contra la discriminación, pidió ” Nada “ ceder ” tiene naturaleza profunda de la extrema derecha. El Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, también criticó a X: “El antisemitismo no es un accidente para el RN, es la historia de este partido. »

En la izquierda, las reacciones de los candidatos presidenciales mezclaron indignación y falsa sorpresa. El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, bromeó diciendo que entendía mejor “Por qué Bardella podía decir que Jean-Marie Le Pen no era antisemita”, cuando el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, también repasó la historia del RN: “Desde el FN, fundado por las Waffen-SS, hasta el actual RN, seguirán siendo los mismos: antisemitas, racistas, teóricos de la conspiración. »

El diputado de la Plaza Pública, Aurélien Rousseau, estimó que “ bardela (tenía) para él la consistencia de la ignominia “. “ Cuando somos racistas y xenófobos, habitados por prejuicios raciales contra los inmigrantes, nos cuesta resistir la inclinación antisemita… y ésta siempre acaba aflorando a pesar de las capas y capas de barniz. », criticó este apoyo de Raphaël Glucksmann.

Del lado de los ecologistas, Marine Tondelier pidió la dimisión de Jordan Bardella “de todas sus funciones. » Jean-Luc Mélenchon, líder rebelde, pidió al eurodiputado de extrema derecha que “ demostrar su oposición a los comentarios antisemitas y conspirativos que se le atribuyen”. “De lo contrario, se presentarán pruebas con toda su fuerza, mostrando el error de quienes amnistiaron a la extrema derecha de sus raíces antisemitas”. añadió el candidato presidencial del LFI. Más directamente, la diputada rebelde Clémence Guetté publicó en X: “ Esto es la extrema derecha: con o sin corbata, basura racista y antisemita. »

En un tono más cauteloso, Dominique de Villepin consideró que este asunto “ no debe dar lugar ni a un ensayo gratuito de intención ni a una explotación personal” pero añadir que según él plantea “una cuestión política importante” es decir, que “La “demonización” no puede ser una operación de comunicación. » Gabriel Attal, Edouard Philippe y Bruno Retailleau, candidatos presidenciales de centro y derecha, aún no habían reaccionado al comienzo de la velada.