En Texas, ICE hiere gravemente a un venezolano que repartía comidas: lo que sabemos

Un hombre resultó gravemente herido por un balazo en el pecho recibido por un agente del ICE, la policía federal de inmigración estadounidense, durante una persecución a pie en Austin, la capital de Texas, en el sur de Estados Unidos. El herido fue identificado por su abogado como Wilber Garcés Pérez, de nacionalidad venezolana, 28 años, quien es repartidor profesional.

Wilber Garcés Pérez fue baleado “por ICE en Austin, mientras realiza una entrega DoorDash”un popular servicio de entrega de comidas y comestibles, escribió en X esta abogada, Kate Lincoln-Goldfinch. La víctima se encuentra “detenido, pero aún no sabemos dónde”añadió. Según el diario local “Houston Chronicles”, Wilber Garcés Pérez vivía en Austin desde hacía unos dos años y no tenía antecedentes penales.

El hombre recibió un disparo en el torso poco antes de la 1 p.m., según CBS News Texas. Un agente del Ice supuestamente golpeó el vehículo del hombre antes de abrir fuego al menos cinco veces, dijo el concejal de la ciudad de Austin, Mike Siegel, al mismo medio estadounidense. En un vídeo recuperado por el canal estadounidense ABC News, el herido dice en español que le dispararon porque no frenó. El video muestra al hombre desplomado en el asiento del conductor de un sedán azul rodeado por agentes de ICE y luego esposado, con una aparente herida de bala en la espalda.

“Estoy muy enojado y extremadamente decepcionado de que ICE le haya disparado a alguien en las calles de Austin”reaccionó en X el alcalde demócrata de la ciudad, Kirk Watson. Este incidente ocurrió en un contexto de “aumento significativo, casi de la noche a la mañana”de las operaciones de ICE en la capital texana, indicó posteriormente Kirk Watson durante una conferencia de prensa.

ICE, uno de los principales instrumentos de la política de arrestos masivos y expulsiones de inmigrantes ilegales llevada a cabo por la administración del presidente Donald Trump, no se ha comunicado sobre el incidente.

El herido fue transportado a un hospital de Austin en condición grave pero estable, según el municipio. La esposa de Wilber Garcés Pérez no pudo acceder al hospital luego de su ingreso. Aplicación de la ley “Nos echaron de la propiedad y nos dijeron que ni siquiera podíamos quedarnos en el camino de entrada”dijo Kate Lincoln-Goldfinch a CBS News Texas.

El diputado del distrito electoral, Greg Casar, afirmó más tarde que había sido “dado de alta del hospital y puesto bajo custodia de ICE”. “Si ICE lo deporta, el testigo clave de su tiroteo desaparece”añadió el parlamentario. “No debe ser expulsado de este país y debe recibir atención médica adecuada”insistió.

Los agentes del ICE, fuertemente armados y a menudo enmascarados, son objeto de una fuerte oposición en todo el país debido a sus métodos considerados agresivos, en particular después de haber causado la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en enero en Minneapolis. En julio, un agente de inmigración mató a tiros a un ciudadano mexicano en Houston, Texas.

Las protestas estallaron el domingo por la noche contra el ICE en Austin en el lugar del tiroteo, informaron varios medios estadounidenses. Se reunieron varios centenares de personas, banderas y tambores en mano.

El alcalde, por su parte, insistió en que las autoridades locales participaran en la investigación. “No sería apropiado que ICE realizara ninguna investigación únicamente por su cuenta y excluyendo a otros”dijo Kirk Watson.

En un mensaje publicado en X, el Departamento de Seguridad Nacional calificó el tiroteo “operación de aplicación de la ley” y anunció la apertura de una investigación piloto con el FBI. Martillaba que entró Wilber Garcés Pérez “ilegalmente” en el pais “bajo la administración Biden”. Lo que su abogado desmiente.