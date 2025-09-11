Un empleado enfermo durante sus vacaciones ahora tiene derecho a posponerlos

Publicado el 10 de septiembre de 2025 a las 9:48 p.m. Lectura: 2 min.







Un empleado que se enferma durante sus vacaciones ha “El derecho a ver su licencia pagada pospuesta” : Para alinear la ley francesa sobre las normas europeas, el Tribunal de Casación actuó este principio este miércoles 10 de septiembre, dos años después de haber impuesto la adquisición de licencia durante la licencia por enfermedad.









En la ley europea, “El objetivo de la licencia pagada es permitir que los empleados no solo descansen, sino también para aprovechar un período de relajación y ocio”recuerda la mayor jurisdicción francesa.





El objetivo de la licencia por enfermedad es diferente: debe “Permitir que los empleados se recuperen de un problema de salud”Ella continúa en su comunicado de prensa, explicando que “Por lo tanto, estos dos derechos no tienen el mismo propósito”.





“Grano muy concreto”









“Ahora, si te enfermas durante tus vacaciones, tus días ya no desaparecen. (…) Es una victoria simbólica y una ganancia muy concreta para millones de empleados”notas en su sitio Eric Rocheblave, abogado especializado en derecho laboral, que considera que el “Derecho a descansar, piedra angular de la ley laboral, consolidada por”. Sin embargo, señala que esto “Imponer un nuevo acuerdo” a los empleadores, que tendrán que “Ajuste la gestión de los horarios”.









En septiembre de 2023, ya bajo una directiva europea, el Tribunal de Casación había revisado la ley laboral francesa al permitir que los empleados con licencia por enfermedad adquiran vacaciones pagadas, incluso si “Esta ausencia no está vinculada a un accidente en el trabajo o una enfermedad ocupacional”.





La ley francesa había sido modificada, el parlamento adoptó en abril de 2024 una medida que permite esta adquisición de licencia pagada por parte de los empleados sobre la licencia por enfermedad no profesional, pero solo dentro de los límites de las cuatro semanas por año garantizadas por la ley europea, y no de cinco semanas por año como en la ley francesa, que los sindicatos habían criticado. Se encontrará el sistema francés “Un poco desestabilizado por estas decisiones en septiembre de 2023 y hoy en septiembre de 2025”según Arnaud Teissier.





“Señal muy negativa”





El abogado cree que “Se referirá a las paradas del Seguro Social de la enfermedad que no tuvieron que ser” :: “No es necesariamente una buena señal la que se da” cuando “Estamos buscando licencia por enfermedad, especialmente aquellos que pueden ser un poco abusivos”dijo.





En otra sentencia publicada el miércoles, el Tribunal de Casación decidió, luego de una apelación de tres empleados, el derecho a pagar horas extras a un empleado con una declaración por hora, que incluye “La semana durante la cual planteó un día libre pagado y, por lo tanto, no hizo 35 horas de trabajo real”.









Por lo tanto, un empleado de vacaciones los lunes y martes y quién habrá trabajado ocho horas al día en los tres días restantes de la semana ahora tendrá tres horas remuneradas de tiempo extra, contra cualquiera hasta ahora.





Para Medef, estas dos nuevas decisiones “Envíe una señal muy negativa en un momento en que nuestro país que enfrenta la competencia de un mundo abierto necesita trabajar más”. La principal organización de empleadores “Llame al futuro gobierno para confiscar todas las posibilidades disponibles para defender el valor laboral”.