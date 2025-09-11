Braun-Pivet "Disponible", el teléfono de Faure siempre en silencio ... reacciones el día después de la caída de Bayrou





Emmanuel Macron se reúne este martes 9 de septiembre en la línea de primera línea para tratar de resolver, “En los próximos días”el dolor de cabeza que no ha podido desatar durante más de un año: encontrar un primer ministro que probablemente sobreviva en un paisaje parlamentario sin la mayoría.









A raíz de su caída, François Bayrou, quien perdió enormemente su apuesta el lunes para obtener la confianza de la Asamblea Nacional, renunció, de acuerdo con el Artículo 50 de la Constitución, el martes al mediodía al Presidente de la República. Ahora enviará asuntos actuales a la espera del nombramiento de un sucesor, el quinto primer ministro desde el comienzo del mandato de cinco años en 2022, de inaudito en una república Vᵉ, reconocida durante mucho tiempo por su estabilidad política, pero entró en una crisis sin precedentes desde la disolución de junio de 2024.





El jefe de estado “Nombrará un nuevo primer ministro en los próximos días”Elysée anunció en una declaración, cuando el nombre del Ministro de las Fuerzas Armadas Sébastien Lecornu vuelve con frecuencia. De este martes? “Es parte de las posibilidades”así como la expresión presidencial el mismo día, nos deslizamos a su alrededor, sin certeza. Este martes por la mañana, las propuestas y las especulaciones iban bien.





• Varios nombres circulan para Matignon





Según sus interlocutores, Emmanuel Macron debería dar las claves de Matignon a una personalidad “Confianza”. Además de Sébastien Lecornu, el nombre de Catherine Vautrin regresa, pero el Ministro de Trabajo y Salud sigue siendo discreto, ya que ya ha experimentado una reversión de Elísea, así como al Ministro de las Fuerzas Armadas.









• Attal ofrece una “inversión de método profundo”





En una entrevista con el “parisino”, el Secretario General de Renacimiento llama a Emmanuel Macron a Muestre que está listo para compartir poder “. Gabriel Attal suplica un “Una reversión del método profundo” : Él quiere que se designe un “negociador” para salir de la crisis política. “Tienes que comenzar con el” qué “antes del” quién “”insiste.





• “Obviamente” Braun-Pivet listo para ir a Matignon





La presidenta de la Asamblea Nacional dijo que estaba lista para ir a Matignon para implementar un posible “Pacto de coalición”prometiendo si era el caso gobernar sin hacer uso de los 49-3 e inmediatamente solicitar un voto de confianza.





“No soy candidato” Para Matignon, “Por otro lado, estoy disponible para trabajar en interés de mi país”dijo el diputado del Renacimiento de Yvelines en RTL. “Si por casualidad, fuera necesario asumir esta misión, obviamente no sería reacio”también dijo Yaël Braun-Pivet.









• Faure sigue siendo secreto en una censura de un gobierno macronista





El primer Secretario del Partido Socialista (PS), que quiere que Emmanuel Macron designe a un primer ministro a la izquierda, aún no había sido contactado esta mañana por el Jefe de Estado y se negó a decir si el PS censuraría a un primer ministro del campo presidencial. “En la noche, dormí en mis dos oídos y, por lo tanto, no escuché el teléfono”él respondió a Francia-Inter.





Cuando se le preguntó sobre la actitud de la PS en el caso de un primer ministro macronista como Sébastien Lecornu o Catherine Vautrin, Olivier Faure se negó a responder. “No voy a entrar en una historia que sería decir lo que haría con esto o aquello. Por el momento, debemos reclamar poder y asegurar que esta posibilidad exista”suplicó mientras el grupo socialista, con sus 66 diputados, ocupa un papel fundamental en la Asamblea Nacional.









“Hoy queremos un cambio. Asegúrese de que los franceses que expresen su exasperación finalmente puedan encontrar una salida política a través de un cambio que no pueda ser, desde mi punto de vista, la continuación de lo que hemos sabido durante mucho tiempo”argumentó.





• Bardella promete censura a un gobierno del bloque central





Por el contrario, del lado del Rally Nacional (RN), Jordan Bardella aseguró que el RN censura muy ministro que no puede “Romper con la política llevada a cabo durante ocho años”. “La cuestión de la figura no importa, es la política sustantiva que debe cambiarse”barrió al jefe de la parte lejana en RTL, renovando su llamado a una nueva disolución que conduzca a las primeras elecciones legislativas.





” Si (Emmanuel) Macron toma la decisión de nombrar a un nuevo primer ministro, entonces este primer ministro no tiene otra posibilidad que romper con la política que se ha llevado a cabo durante ocho años ”.dijo. “En cuyo caso, las mismas causas darán como resultado las mismas consecuencias y, por definición, darán como resultado la censura del gobierno”agregó.