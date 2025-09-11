En el corazón de la organización del mayor convoy humanitario marítimo de la historia

Informes

En Túnez, más de veinte barcos tomarán el mar en unos días para unirse a la flotilla “Global Sumud” para romper el bloqueo del enclave palestino. Con una delegación francesa inventada, entre otras cosas, de la actriz Adèle Haenel y los diputados de LFI Thomas Portes y Marie Mesmeur. Nuestro reportero cuenta los preparativos para esta operación titánica.





En árabe, “Sumud” expresa la idea de voluntad, constancia y resiliencia. La palabra apareció en la década de 1970 para calificar la resistencia palestina, decidida a permanecer en su territorio y oponerse a la colonización israelí. “Sumud” es hoy el nombre elegido para la operación humanitaria marítima internacional más grande de la historia, diseñada para romper el bloqueo de la franja de Gaza por el estado hebreo. Mientras que la “conciencia”, la “Madleen” y la “Dirección” habían navegado solo entre mayo y julio de 2025, el “Global Sumud Flatilla”, vio las cosas grandes.





“La idea era imaginar una flota inmensa, comenzando desde varios puertos al mismo tiempo para presionar al gobierno israelí”explica Florence Heskia, activista de la Unión Judía Francesa por la Paz, nieta de israelíes y coordinadora en tierra de la delegación francesa a …