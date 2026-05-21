un debate distorsionado que nos impide ver lo esencial

A medida que se acercan los plazos electorales que prometen ser decisivos, la inmigración se perfila como uno de los grandes ejes del debate público en Francia. Tiende a convertirse en un cuadro de lectura casi único de las fragilidades del país, a costa de una simplificación que distorsiona la realidad y he ahí el problema.

El marco ahora está bien instalado. Marine Le Pen y Jordan Bardella lo convierten en un prisma central. Bruno Retailleau establece determinadas noticias como síntomas de un trastorno generalizado, Eric Ciotti hace de la firmeza un horizonte, Eric Zemmour moviliza historias que provocan ansiedad, mientras Sarah Knafo y Marion Maréchal invierten los registros de la identidad y la memoria. Este encuadre ha ido más allá de estas cifras: una parte de la derecha y del centro derecha se ha precipitado y lo ha integrado, mientras que cierta prensa escrita y medios audiovisuales amplifican sus motivaciones, a menudo sin distancia crítica.

Se establece un mecanismo: cada noticia se convierte en síntoma, cada estadística aislada se convierte en prueba. Los datos se seleccionan, a veces se distorsionan y a menudo se interpretan de manera tendenciosa. El análisis da paso a la ilustración, la complejidad a la amalgama.

Lo que resulta especialmente sorprendente en este debate es el establecimiento de una forma de creencia. A través de la repetición y la simplificación, las representaciones inexactas terminan haciéndose obvias. Y, como ocurre con cualquier creencia, los hechos que contradicen la narrativa se desvanecen o quedan descalificados. La realidad no desaparece, pero deja de importar. Este cambio es aún más sorprendente porque se basa en una paradoja: los territorios menos expuestos a la inmigración son a menudo aquellos donde la desconfianza es más fuerte.

Pero detrás de lo que debería llamarse una lectura sesgada de los hechos, emerge un objetivo implícito: principalmente las poblaciones árabe y negra e, implícitamente, el Islam. Así, nociones como “secularismo”, “separatismo” o “entrismo” se movilizan ampliamente, a menudo desviadas de su significado para alimentar una lectura culturalizada y angustiosa de la realidad.

Sin embargo, las encuestas muestran una enorme brecha entre la percepción y la realidad: la proporción de estos inmigrantes se sobreestima regularmente y ciertas ideas, como la de una “boca de aire fresco”, persisten sin una base empírica sólida. A esto se suma una instrumentalización de las cifras, donde la confusión entre correlación y causalidad transforma las desigualdades sociales en diferencias supuestamente intrínsecas. En este clima, incluso medidas marginales en materia de finanzas públicas, como la ayuda médica estatal, se erigen como símbolos de la deriva. Todo lo que ayer era una cuestión de principios fundamentales –fraternidad, solidaridad, acceso a la atención– se convierte en objeto de sospecha. El foco en noticias presentadas como representativas refuerza aún más esta percepción sesgada. La visión pasa de lo estructural a lo anecdótico: ya no se trata de comprender, sino de designar.

El costo de esta ceguera es considerable. Transforma una cuestión de política pública en un instrumento de movilización electoral, sin tener en cuenta realidades humanas a menudo dolorosas. Estas vidas no son discusiones. Sobre todo, nos impide abordar las causas reales de las tensiones: desigualdades sociales, segregación territorial, fracasos educativos, divisiones económicas, violencia policial. Al designar a un único culpable evitamos analizar los mecanismos reales.

El debate está así distorsionado: ya no se trata de la inmigración tal como es, sino de una construcción reduccionista. Entonces nos encontramos atrapados en un callejón sin salida: políticas ineficaces, tensiones crecientes y una incapacidad persistente para considerar que la inmigración también puede ser un recurso, una dinámica, una oportunidad.

Al explotar lo que debería entenderse, acabamos haciendo insoluble lo que podría gobernarse.