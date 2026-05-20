“Nuestras herramientas legales sirven mucho mejor a los intereses de los fabricantes”

para ir más lejos

En el primer juicio por los derechos del Sena, interpretó con un vestido negro a la abogada de Sequana, una diosa gala asociada al río. Y acusó a empresas, ciudadanos y comunidades de perjudicar a su cliente: “La artificialización del suelo impide la infiltración del agua. ¡El hormigón sofoca los poros y bloquea las arterias del Sena! » Aunque es puramente ficticio, el ejercicio no ha “nada loco”, argumenta Marine Calmet, abogada de 36 años. El cofundador de la ONG Wild Legal hace campaña para que los ecosistemas y los no humanos que los componen también tengan derechos fundamentales: no ser contaminados, sobreexplotados, maltratados… Una revolución cultural y ética hace tiempo impensable. “Proteger los ecosistemas por sí mismos, como sujetos de derecho, y no como simples mercancías, implica una concepción jurídica y política de la vida completamente diferente, ella explica. Todavía tenemos que alejarnos de una lógica de objetivación de la naturaleza para lograr detener la banalidad de su destrucción. »

En la Guayana Francesa, donde luchó con otros colectivos. Contra el proyecto minero “Montagne d’or”, después de obtener su título de abogada en París, Marine Calmet comprendió que el derecho ambiental es a menudo insuficiente para defender los ríos o los bosques – una observación que nunca abandonó…