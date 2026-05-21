Ante el ébola, la OMS advierte de la “escala y velocidad” de la epidemia en la República Democrática del Congo

La OMS aumenta las alertas sobre el Ébola. El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes 19 de mayo, “escala y velocidad” de la epidemia que azota la República Democrática del Congo (RDC), donde se calcula que causa 131 muertes y 513 casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud reúne este martes su comité de emergencia para hacer un balance y tener recomendaciones temporales sobre la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

Esta reunión se produce después de que la agencia de la ONU lanzara una emergencia sanitaria internacional ante la progresión del virus, mientras las autoridades congoleñas ya han contabilizado más de 513 casos sospechosos y 131 muertes.

El domingo por la mañana, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional (ESPII), su segundo nivel de alerta más alto, por el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda. “No tomé esta decisión a la ligera”subrayó este martes.

Actualmente, la República Democrática del Congo se ve gravemente afectada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la que no existe vacuna. “Hasta ahora, se han confirmado 30 casos en la provincia norteña de Ituri en la República Democrática del Congo”dijo el jefe de la OMS, explicando que Uganda también había notificado dos casos confirmados en la capital, Kampala, incluida una muerte entre dos personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo.

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, hay varios motivos de preocupación por esta epidemia, entre ellos el hecho de que se han notificado casos en las ciudades de Kampala y Goma. También destacó las muertes entre trabajadores de la salud que demuestran que hay “transmisión asociada al cuidado”.

Él agrega que “Se observan importantes movimientos de población en la región. La provincia de Ituri es extremadamente inestable en términos de seguridad”añadió, señalando que la intensificación del conflicto en los últimos meses ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas en la región.

La OMS anunció el martes que está examinando qué vacunas candidatas y tratamientos disponibles podrían utilizarse para controlar la epidemia de ébola. Una epidemia que podría durar mucho tiempo, advirtió el martes un representante de la OMS, recordando que una epidemia anterior había durado dos años.

La propagación de la epidemia pone en alerta a otros territorios internacionales. El fin de semana pasado y el lunes, el MP por 1D Por su parte, Estelle Youssouffa, circunscripción electoral de Mayotte, se muestra preocupada porque, debido a la fragilidad sanitaria y a la inmigración ilegal procedente de las Comoras, el territorio de ultramar queda expuesto.

El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, llamó este martes a la población “en silencio” en la República Democrática del Congo, en un mensaje publicado en X por la presidencia congoleña. “El Jefe de Estado instruyó al gobierno a implementar de inmediato todas las medidas necesarias para fortalecer la respuesta sanitaria”indica este mensaje.

Estados Unidos anunció el lunes por la noche un refuerzo de los controles sanitarios en sus fronteras para los viajeros aéreos procedentes de países africanos afectados y restringirá temporalmente la concesión de visados ​​a los extranjeros que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo (RDC) o Sudán del Sur en los últimos 21 días, anunció el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria de Estados Unidos.

Un médico misionero de la ONG cristiana estadounidense Serge, Peter Stafford, contrajo el virus el domingo. “como parte de su trabajo en la República Democrática del Congo”. Ahora se están haciendo arreglos para trasladarlo a Alemania para recibir tratamiento, dijo Satish Pillai, gerente de ébola de los CDC.

Los CDC aseguraron que estaban colaborando con socios internacionales y los servicios de salud de los países afectados. Las medidas anunciadas el lunes incluyen “el despliegue de personal de los CDC para apoyar los esfuerzos para contener la epidemia en las regiones afectadas” así como asistencia con pruebas de laboratorio y rastreo de contactos.

Pero Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown en Washington, juzga la respuesta de Estados Unidos. “decepcionante”. Para él, los controles fronterizos son una cuestión “Más teatro que medidas efectivas de salud pública”.