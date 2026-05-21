Para examinar los puntos ciegos de la época, una gran película a veces merece la comisión de una comisión de investigación parlamentaria. La prueba es la magnífica “Histoire de Souleymane”, de Boris Lojkine, que triunfó en el César de 2025 y conmocionó a más de 600.000 espectadores: cuarenta y ocho horas en apnea en la vida de un joven guineano que pedalea por París para repartir comida, mientras prepara, temblando como una hoja, la entrevista para la solicitud de asilo que decidirá su destino.

Ninguna lección moral, ninguna tesis política. Simplemente el thriller terriblemente ordinario de una inmigración con rostro humano, en una sociedad donde todo tipo de personas, a veces los propios inmigrantes, se aprovechan de la situación de una forma u otra. Y esta tragedia contemporánea no es sólo el cine: las asociaciones presentaron una denuncia, en abril de 2026, contra las plataformas Deliveroo y Uber Eats por “trata de seres humanos”.

¿Cuántos de ellos, en el país de los derechos humanos, trabajan de esta manera con el miedo en el estómago, temiendo ser expulsados? Otro Souleymane tiene el coraje de testificar en nuestras páginas esta semana. Es marfileño y vive en Francia desde hace diez años. Tiene diplomas y contrato indefinido. Está integrado social, lingüística, profesional y emocionalmente. Ha completado los trámites para obtener su permiso de residencia. En vano: se ve afectado por una OQTF, la obligación de abandonar el territorio francés, al igual que 150.000 personas sólo en 2025. Una cifra que sigue aumentando, en particular con el endurecimiento de los criterios de regularización decididos por Bruno Retailleau durante su etapa en el Ministerio del Interior.

Si publicamos esta otra “historia de Souleymane” en la portada de “New Obs”, es porque es repugnante la injusticia que amenaza con destruir la vida de este hombre, pero no sólo eso. Su situación ilustra también, como demuestra nuestra investigación, un absurdo francés que nos concierne a todos. Porque lejos de centrarse en los casos de delincuentes extranjeros, de los cuales el acrónimo OQTF se ha convertido en un siniestro sinónimo bajo la presión de la extrema derecha y sus obsesiones xenófobas, la inflación de las expulsiones pronunciadas en la realidad afecta cada vez a más personas que, como Souleymane, trabajan en Francia. Si quisiéramos aumentar el número de inmigrantes ilegales, con el riesgo de provocar ira por esta cuestión inflamable, no lo haríamos de otra manera.

La ideología y la demagogia son muy malos asesores en un tema tan complejo como la inmigración. No se trata de negar los temores y las dificultades ligadas a la integración de los extranjeros sumidos en la precariedad. Pero debemos afrontar los hechos: nos guste o no, con su tasa de natalidad ahora a media asta, Francia necesita cada vez más de estos trabajadores que su administración declara indeseables. Construyen, reparan, alimentan, limpian, cuidan y, de paso, contribuyen a mantener nuestro sistema social en funcionamiento. Nuestros vecinos ya lo han notado: en España, el socialista Pedro Sánchez anuncia que regularizará a 500.000 personas; y en Italia, incluso la nacionalpopulista Giorgia Meloni, después de haber prometido una “bloqueo naval” contra la inmigración, admitió la necesidad de abrir sus fronteras a casi un millón de extranjeros desde 2022.

En Francia, estas cuestiones han sido objeto de mucha explotación y negación, hipocresía e histeria. Un año antes de las elecciones presidenciales, ya es hora de preguntarles realmente y responderles. Entra Edouard Philippe, quien, a la derecha, reactiva el concepto utilitario de inmigración. “elegido y controlado”y François Ruffin, quien, a la izquierda, dice “hostil a la inmigración por motivos de trabajo” mientras exige un “bienvenida total y completa” extranjeros que ya se encuentran en el territorio, las posiciones apenas comienzan. Tienen el mérito de abrir el debate. Debe continuar sobre bases sanas, a la vez lúcidas, dignas y respetuosas de nuestros principios republicanos, no sobre fantasías. Nuestro periódico participa en ello, continuará. Teniendo presentes, como en todos los ámbitos, estas palabras de Víctor Hugo: “De los derechos de todos los débiles se compone el deber de todos los fuertes. »