Amenazas de reanudación de las hostilidades en torno al Golfo, continuación de la guerra en Ucrania, tensiones sobre el comercio y el suministro de hidrocarburos… Los presidentes chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, demostraron este miércoles 20 de mayo, en el primer día de la visita del maestro del Kremlin, la solidez de las relaciones entre sus dos potencias, en un contexto de turbulencias internacionales. Una visita que se produce menos de una semana después de la iniciativa de distensión liderada en Pekín por Donald Trump. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Sonriendo, el presidente chino recibió a Vladimir Putin con un cálido apretón de manos al pie de las escaleras del Palacio del Pueblo, centro de poder en el corazón de Pekín. Los líderes de los dos gigantes asiáticos escucharon los himnos, pasaron revista a una guardia militar y a un grupo de niños saltando coreando “bienvenido, bienvenido” y ondeando banderas de ambos países. Sonó una salva de cañonazos, tras una puesta en escena muy acorde con la de bienvenida de Donald Trump.

“Hemos podido profundizar constantemente la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas”declaró Xi Jinping, según la agencia de noticias Xinhua. Vladimir Putin, por su parte, habló de las relaciones con “nivel sin precedentes”particularmente en el ámbito económico, a pesar de la “Factores externos desfavorables”.

Xi Jinping y Vladimir Putin, quienes comúnmente se dan mutuamente “viejo amigo” y de “estimado amigo” y se reunieron casi 40 veces durante más de trece años de ejercicio concurrente del poder, luego se sentaron a la mesa de discusión, con la visita de Donald Trump entre los diversos temas de interés común.

La guerra de Rusia en Ucrania debería abordarse, aunque los analistas consideran poco probable que Xi Jinping presione a Vladimir Putin. También se podría mencionar el gran proyecto de gasoducto “Siberian Force 2”, que conectaría las mayores reservas rusas de gas natural en el norte de Siberia y China. Es crucial para Rusia, que lo ve como una salida para sus hidrocarburos abandonados por Europa tras la invasión de Ucrania. Pero su realización es lenta.

El canal estatal chino en inglés CGTN destaca el alcance de “intereses comunes” a China y Rusia. Ambos se oponen a un orden mundial dominado por Estados Unidos y Occidente. Se espera que Xi Jinping y Vladimir Putin firmen una declaración a favor de un mundo multipolar.

Para Vladimir Putin, esta visita también debería permitir garantizar directamente con Xi Jinping que la relajación con Estados Unidos iniciada durante la visita de Donald Trump no se producirá a expensas de Rusia, según los analistas. Ambas partes presentan la cumbre como un ejemplo de viejas relaciones que han resistido la prueba de las turbulencias. La ocasión es el día 30.mi cumpleaños de un “asociación de coordinación estratégica”.

El Kremlin califica de fortuita la secuencia de visitas de Donald Trump y Vladimir Putin. La llegada de Vladimir Putin, que cumple 25 añosmi La visita a China estaba prevista antes de que Donald Trump pospusiera la que inicialmente estaba prevista para finales de marzo. “Las relaciones entre China y Rusia constituyen una de las relaciones entre grandes potencias más estables, maduras y estratégicamente valiosas del mundo actual”dice CGTN.

Las relaciones han llegado “un nivel verdaderamente sin precedentes”afirmó Vladimir Putin en un vídeo dirigido al “pueblo chino”. Más allá de la visita de Donald Trump, que no dio lugar a grandes anuncios, China y Estados Unidos siguen inmersos en una intensa rivalidad estratégica, comercial y tecnológica.

China y Rusia también son socios desde hace mucho tiempo de Irán y Corea del Norte. Los lazos chino-rusos se fortalecieron después de que Rusia invadió Ucrania en 2022. Las exportaciones de petróleo ruso a China aumentaron alrededor de un 30%, según muestran datos de centros analíticos europeos. La relación está desequilibrada. Las importaciones rusas representaron sólo alrededor del 5% de las importaciones de China en 2025, según las aduanas chinas. Por el contrario, China representó más de un tercio de las importaciones de Rusia y más de una cuarta parte de sus exportaciones en 2025, según la agencia rusa Tass.

China se ve directamente afectada por los bloqueos iraníes y estadounidenses del Estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte de sus suministros. “El fortalecimiento de los vínculos energéticos podría ocupar un lugar importante durante la reunión, ya que Beijing quiere obtener más energía rusa”estima Joseph Webster, investigador del Atlantic Council. Pero China, deseosa de diversificarse, tendrá cuidado de no caer en dependencia de Rusia, advierten los analistas. Las opiniones sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podrían divergir, ya que Rusia se beneficiaría del conflicto mediante un alivio de las sanciones, anticipan.