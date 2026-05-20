La izquierda debe acabar con la monarquía presidencial

El 21 de enero de 1793, la joven República Francesa ejecutó al rey Luis XVI cortándolo en dos. Francia acababa de matar a su rey. Ella no había terminado con la monarquía.

En 1957, Ernst Kantorowicz publicó su ahora famosa tesis sobre “Los dos cuerpos del rey”. »que presentaba al monarca en carne y en símbolos, tanto hombre mortal como representación política del reino.

Al guillotinar a Luis XVI, Francia mató a Luis Capeto con la esperanza de destruir el cuerpo simbólico del rey en beneficio de una República. “uno e indivisible”. Pero la monarquía todavía tenía un futuro brillante por delante.

Los momentos auténticos de la República parlamentaria sólo representaron 80 años de los 230 que nos separan de la Revolución. La República siguió siendo una minoría en su propia historia.

La historia de la República Parlamentaria transmitida por Césares de todo tipo, desde Napoleón III hasta De Gaulle, todavía imprime nuestra imaginación colectiva. El parlamentarismo es sinónimo de caos y tonterías. Sin embargo, está bajo una República Parlamentaria –la IIImi República – por la que Francia pasó y ganó la Primera Guerra Mundial.

El espíritu monárquico sigue muy vivo hoy en día, salvo que el rey ya no lo es por derecho divino. Es ley electoral. Se podría objetar que el papel del Presidente de la República está estrictamente regulado por la Constitución y por el principio de separación de poderes. Esto es correcto desde un punto de vista legal e institucional. Menos si comparamos el poder del Estado entre el antiguo régimen y el actual.

Contrariamente a la creencia popular, el absolutismo monárquico no implicaba un control homogéneo y directo del reino. El poder real tuvo que lidiar con privilegios locales, parlamentos provinciales capaces de bloquear o ralentizar el registro de edictos, poderosos organismos intermediarios, así como una administración relativamente limitada.

El Estado contemporáneo tiene una capacidad administrativa, fiscal y coercitiva incomparablemente superior: administración centralizada, prefectural y digital, tributación efectiva y continua, policía nacional, justicia institucionalizada, monopolio estadístico, amplio control regulatorio, por no hablar del Estado social. Para el ciudadano común, la intervención estatal en la vida diaria (salud, jubilación, educación, trabajo, seguridad, impuestos) es infinitamente más fuerte que en el siglo XVIII.mi siglo.

la vmi La República da al presidente francés una posición particularmente fuerte entre las democracias europeas. En la práctica, cuando tiene una mayoría parlamentaria alineada, el presidente ejerce una influencia considerable sobre el ejecutivo y sobre la dirección legislativa del país, en un estado extremadamente centralizado.

Ese poder, si es auténticamente democrático, no puede depender de muy pocas personas, y mucho menos de una.

Entonces tenemos que acabar con el rey. No con un hombre o una mujer de carne y hueso, sino con esta figura política solitaria que cada cinco años afirma encarnar por sí solo la nación y el futuro del país. Esta cifra que ahora nos decepciona sistemáticamente. Nuestra soberanía debe ahora encarnarse en un organismo cívico: un Parlamento que delibere, controle y nombre un gobierno responsable ante los ciudadanos. Será menos épico, pero mucho más estable y democrático.

La izquierda encarna perfectamente el fin de esta obsesión presidencial. Su proyecto de una República parlamentaria, reivindicado de vez en cuando, fue rápidamente archivado a medida que se acercaban las elecciones presidenciales. Luego, cada uno aprovecha su ventaja e intenta ponerse el disfraz, inevitablemente demasiado grande, de mujer o de hombre providencial.

Los generales triunfantes de la República Romana, recibiendo las aclamaciones de la multitud, iban acompañados de un esclavo que, mientras sostenía los laureles sobre la cabeza delimperador del día, se deslizaban regularmente en sus oídos: “Recuerda que eres sólo un mortal. »

No olvidemos que somos de izquierdas.

Este malentendido crea las condiciones para la crisis en la que se encuentra actualmente el Partido Socialista. Camaradas que a veces quieren un VImi República pero que dañan a su partido con sus ambiciones para la Vmi.

La izquierda debe poner fin definitivamente a las elecciones presidenciales, incluidos aquellos que dicen querer un VImi República al tiempo que reproducen, en su propia organización, los reflejos de personalización del poder que denuncian.

Reconozcamos a Olivier Faure (el primer secretario del Partido Socialista) su coherencia en este punto: a pesar de las permanentes presiones internas sobre las elecciones presidenciales, hasta ahora siempre ha buscado mantener un marco colectivo en lugar de presentarse como un recurso presidencial.

La izquierda debe decir que ya no quiere las elecciones presidenciales. Decir que quiere una nueva República y que todas sus energías están dedicadas a la democracia parlamentaria.

A este respecto, ¿es tan grave, en retrospectiva, que Lionel Jospin se haya perdido la marcha al Elíseo en 2002? ¿No es ya su historial en Matignon un motivo de orgullo y logro para la izquierda?

Más allá de su único impacto en nuestra vida pública, un movimiento así desencadenaría algo más grande en la sociedad francesa. Esto ayudaría a calmar nuestra relación con la autoridad, a nuestros métodos de gestión, a acabar con los espíritus cortesanos que caracterizan el poder en muchas empresas y administraciones.

Por supuesto, la precampaña de 2027 ya está muy avanzada y me cuesta ver cómo la izquierda puede renunciar a estas elecciones. Pero los candidatos de izquierda tendrán que prestar juramento solemne de que ésta es la última vez. Más allá de un simple boicot, el desafío es afirmar un objetivo común y unificador, constituir una VImi República. Un juramento así podría –por una vez– unir a toda la izquierda.