Tres muertes, rastro islamófobo, dos adolescentes se suicidan… Lo que sabemos

Tres personas murieron el lunes por la noche en un ataque a una mezquita en San Diego, California, perpetrado por dos adolescentes que se suicidaron antes de que llegara la policía. La policía está investigando este asunto como “crimen de odio” y no descarta la posibilidad de un ataque islamófobo.

Los dos tiradores irrumpieron al final de la mañana (lunes por la tarde en París) en el Centro Islámico de San Diego, California, que alberga la mezquita más grande de esta metrópoli, así como una escuela para niños.

El tiroteo provocó un despliegue masivo de policías fuertemente armados. Cuando el primer personal llegó al lugar, cuatro minutos después de las primeras alertas, contaron “tres muertes” frente al Centro Islámico, según el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Una de las víctimas es un guardia de seguridad que supuestamente “Jugó un papel clave para evitar que la situación empeorara mucho”. Los niños presentes en el establecimiento fueron evacuados de la escuela y todos fueron puestos a salvo, según las autoridades. Los miembros del personal de la escuela también están a salvo.

Los dos adolescentes sospechosos de haber disparado fueron encontrados muertos en un coche cerca del lugar de culto. “En este momento, parece que los sospechosos murieron por heridas de bala autoinfligidas”.dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, durante una conferencia de prensa. Antes de morir, los dos tiradores aparentemente también apuntaron a un jardinero del barrio, sin conseguir herirlo, según la policía.

Los presuntos tiradores tenían 17 y 18 años. El canal estadounidense NBC los identificó este martes 19 de mayo como Cain Clark y Caleb Vázquez respectivamente.

Uno de los tiradores había sido denunciado a la policía como “menor fugitivo” por su madre, temprano en la mañana, explicó el jefe de policía. Ella presentó a su hijo como “suicida” y explicó que había desaparecido con su coche y varias de sus armas. Según su descripción, su hijo se fue con una amiga y los dos “estaban vestidos de camuflaje”.

El jefe policial indicó que se está llevando a cabo una investigación sobre “crimen de odio” estaba en marcha, durante una conferencia de prensa. Las motivaciones de los tiradores aún están por aclararse. Aún así, la policía está tratando este caso como un ataque islamófobo.. Se produce el primer día de Dhu al-hijja, un período sagrado para la comunidad musulmana.

Según los primeros elementos de la investigación, “Hubo claramente un discurso de odio involucrado”explicó Scott Wahl. “No hubo ninguna amenaza específica, particularmente ninguna amenaza específica dirigida al centro islámico, fue simplemente un tipo general de discurso de odio, que abarcó un amplio espectro”añadió.

En el coche donde fueron encontrados los dos tiradores, los investigadores encontraron escritos antiislámicos, informa el diario estadounidense “The New York Times”. Las palabras “discurso de odio” estaban escritas en una de las armas utilizadas en el ataque, dijeron, y uno de los sospechosos dejó una nota de suicidio. Según CNN, citando fuentes in situ, en una de las armas utilizadas estaban garabateados comentarios de odio.

El FBI ha puesto a disposición una línea telefónica para recibir informes y ha indicado que está solicitando información al público, informa el diario británico “The Guardian”.

A la espera de que avance la investigación, San Diego y Estados Unidos están en shock. “Mi comunidad está de luto. Esto es algo que nunca imaginamos que sucedería”.lamentó uno de los imanes del centro, Taha Hassane, deplorando “Intolerancia y odio religioso (…) sin precedentes” en los Estados Unidos.

“ Nadie en nuestra ciudad debería temer por su seguridad en un lugar de culto o educación”., Dijo el alcalde de San Diego, Todd Gloria, en un comunicado. Antes de agregar: “Estamos unidos contra la islamofobia y todas las formas de violencia dirigidas a nuestras comunidades. »

Un mensaje también llevado por el Gobernador de California, Gavin Newsom: “El odio no tiene cabida en California y no toleraremos ningún acto de terror o intimidación dirigido a comunidades religiosas”reaccionó. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump deploró una “situación terrible”.

Con más armas de fuego en circulación que personas, Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad por armas de fuego más alta de todos los países desarrollados. En 2025, casi 15.000 personas, sin incluir los suicidios, murieron a causa de armas de fuego, según Gun Violence Archive.