Un cráter de 10 metros de diámetro: Polonia acusa a Rusia de haber disparado un misil contra su territorio

No en mi patio trasero. Este jueves 20 de julio, Varosvie acusó a Moscú de estar detrás del lanzamiento de un misil que se estrelló en Polonia, durante los ataques masivos llevados a cabo en Ucrania durante la noche del miércoles al jueves. Una potente detonación despertó a los vecinos de la localidad de Tarnawa-Kolonia, situada en la región de Lublin (este), poco antes de las 4.00 horas (02.00 GMT), provocando que las ventanas de sus casas temblaran. El lugar del impacto, que no causó heridos, se encuentra a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania y de la región de Lviv, objetivo de los ataques rusos al mismo tiempo.

Alertada, la policía local anunció que había descubierto “En un campo, a unos dos kilómetros de las casas, un cráter” diez metros de diámetro y cinco metros de profundidad, así como “restos de un objeto no identificado” dispersos en un radio de 200 metros. El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas afirma por su parte que un helicóptero Mi-24 se enfrentó durante la noche ubicado, en el mismo lugar, “el lugar probable del impacto del objeto en terreno no urbanizable”.

El primer ministro Donald Tusk llegó a Lublin por la mañana para presidir una unidad de crisis con el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

La fiscalía militar abrió una investigación para determinar el origen y la naturaleza del proyectil. Pero para Donald Tusk, “Los fragmentos recuperados indican que se trata de un misil ruso Kh-101”. “No hay motivos para creer que Polonia fuera el objetivo”dijo durante una conferencia de prensa.

El jefe de la diplomacia ucraniana también consideró que se trata de una cuestión de“un misil de crucero ruso Kh-101” cuya intrusión en Polonia constituye “una violación del espacio aéreo de la OTAN”del que Polonia es miembro. Esta intrusión “nos recuerda que no hay nada más urgente para nuestros dos países que contrarrestar a nuestro antiguo enemigo común, que representa una amenaza directa para nuestras dos naciones”dijo Andriï Sybiga en su cuenta X.

Un caza polaco F-16 despegó después de detectar el misil, pero lo perdió de vista, sugirieron inicialmente las autoridades. Donald Tusk le aseguró que las defensas antiaéreas polacas habrían podido derribarlo si se hubiera desviado de su trayectoria y se hubiera dirigido hacia zonas pobladas.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunció nuevas huelgas “masivo” llevada a cabo en Ucrania durante la noche por Rusia y el “violación del espacio aéreo polaco”. En un mensaje en X dirigido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a Donald Tusk, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, condenó “con la mayor firmeza los ataques rusos que mataron a civiles en Ucrania, así como la violación del espacio aéreo polaco”.

“Nuestro apoyo a Ucrania y a nuestros aliados no flaqueará”aseguró. Rusia lanzó 74 misiles y 284 drones contra Ucrania durante la noche, matando al menos a ocho personas. En noviembre de 2022, la caída de un misil de defensa ucraniano sobre la localidad polaca de Przewodow dejó dos muertos. Y en septiembre de 2025, una veintena de drones rusos que penetraron en el espacio aéreo polaco fueron derribados o estrellados. Otros países miembros de la UE y/o la OTAN han sufrido intrusiones de drones y misiles rusos desde 2022, en particular Rumania y Moldavia.