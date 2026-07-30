Incendio en Gironda: el optimismo gana terreno, 84.000 residentes más autorizados a regresar a sus hogares

Por primera vez desde que comenzó el incendio hace una semana, los servicios de emergencia muestran un optimismo cauteloso. Estabilizado desde el domingo 26 de julio en 42.000 hectáreas, el mayor incendio en Francia desde 1949 se beneficia finalmente de una climatología más favorable.

“La noche fue bastante tranquila. Esta mañana el incendio aún está estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado (42.000 hectáreas) »Sin embargo, siguen bajo vigilancia seis focos activos, principalmente en el sector de dunas entre Grand-Crohot (municipio de Lège-Cap-Ferret) y Le Porge, así como al sur del lago Lacanau.

Después de un pico de calor el miércoles 29 de julio, marcado por temperaturas superiores a 42°C en el suroeste, la vigilancia naranja por ola de calor se levantó a las 6 de la mañana de este jueves. Se registraron algunos chubascos en la costa y el nivel de humedad alcanzó el 80% al amanecer, condiciones que facilitan el trabajo de los servicios de emergencia ante temperaturas máximas que oscilan entre los 27°C en la costa y los 34°C en Burdeos.

“Con un 80% de humedad en el aire esta mañana, la situación es mucho más aceptable”explica a la AFP el comandante Matthieu Jomain, responsable de comunicación del Sdis 33. mientras dice “razonablemente optimista”los bomberos se niegan a cantar victoria: “Aunque las luces se pongan gradualmente en verde, (debemos) ser cautelosos. 42.000 hectáreas, la cosa no se detiene así. »

La principal novedad al comienzo del día se refiere al regreso de los residentes. Tras evaluar las condiciones de seguridad, la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, autorizó este jueves 30 de julio la reintegración de nueve nuevos municipios: Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, Salaunes y Sainte-Hélène. Esta decisión afecta a 84.000 habitantes.

Estos municipios se suman a Haillan, Mérignac y Eysines, donde 57.000 habitantes ya habían sido autorizados a regresar a sus hogares desde el martes 28 de julio. La prefectura advierte, sin embargo, que “si las condiciones de seguridad lo requirieran, se podrían considerar nuevas medidas de evacuación” y pide a los residentes que no apaguen sus teléfonos, que permanezcan extremadamente atentos y que se preparen para una posible nueva evacuación.

Esto significa que 141.000 víctimas pueden regresar a sus comunidades, de los 220.000 evacuados preventivamente en 24 comunidades desde el inicio del incendio el 22 de julio. También se vaciaron 62 campings de sus 50.000 veraneantes en Gironda y Landas.

Otro símbolo de una (muy) progresiva vuelta a la normalidad, la prefectura anunció la reapertura de la autopista A63 en ambos sentidos de circulación a partir de las 14.00 horas. este jueves 30 de julio. En el plano económico, el ministro de Economía, Roland Lescure, indicó en France Inter que el número de empleados impedidos de trabajar había disminuido de 82.000 a 61.500. Alrededor de 4.000 establecimientos han reabierto de los 23.000 cerrados o evacuados. Sin embargo, las perturbaciones ferroviarias siguen siendo importantes, y la SNCF mantiene la cancelación de trenes a Arcachon, Hendaya y Tarbes (vía Dax) hasta el domingo.

La mejora de las condiciones meteorológicas no supone el fin de las operaciones. las misiones de “inundaciones y extinción de fuentes residuales” continuar para “poder solucionar definitivamente este incendio en, esperamos, el menor tiempo posible”indica el comandante Matthieu Jomain, todavía en la AFP. Unos 3.300 bomberos siguen movilizados, apoyados por más de una veintena de aviones de Seguridad Civil, camiones lanzaagua de la policía nacional, vehículos blindados Centaure de la gendarmería, así como voluntarios y agricultores. Los 127 kilómetros de cortes tácticos (cortafuegos) realizados por el DFCI ya están casi terminados.

El costo humano sigue siendo elevado. Según la prefectura, 230 bomberos han resultado heridos desde el inicio de las operaciones. “Tratar todos los bordes y tratar todos los puntos calientes del interior es una operación que durará varios días más”advierte el director de Sdis 33, Marc Vermeulen. Incluso cuando se extinga el fuego, el riesgo no desaparecerá por completo. “El fuego seguirá ardiendo”recuerda a la AFP el teniente Cyril Venière, evocando el fenómeno de “fuego zombie” y destacando que el de Landiras, en 2022, “se mantuvo caliente durante dos años”.

El jueves por la mañana también se realizará una nueva actualización de la situación nacional en el Centro Operativo de Gestión Interministerial de Crisis (Cogic), bajo la autoridad del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Mientras que la situación mejora en la costa atlántica, la vigilancia naranja por olas de calor afecta ahora a los Alpes de Alta Provenza, los Altos Alpes, los Alpes Marítimos, Var, Vaucluse y a toda Córcega. “Las temperaturas más altas se están desplazando hacia el este”resumió la presidenta de Météo-France, Virginie Schwarz, en France Inter.

En Var, el incendio de Brignoles, que obligó a la evacuación de unas 650 personas, fue destruido “Fijado a medianoche y puesto bajo control a las 3 a.m.” después de cubrir 130 hectáreas. En Côte-d’Or, persiste un incendio, según la prefecta del departamento y de Borgoña-Franco Condado, Violaine Demaret, “contenido y estabilizado pero no fijo” cerca de Dijon tras cubrir 150 hectáreas (125 según el Ministro del Interior). También se registraron tres focos de incendio durante la noche en el bosque de Fontainebleau, mientras que se siguen vigilando los focos en Altos Alpes, Alta Córcega y Landas.

A nivel nacional, la temporada 2026 ya está batiendo todos los récords. Según el sistema europeo Effis, desde principios de año se han quemado 92.000 hectáreas, un nivel sin precedentes en veinte años de mediciones por satélite. El gobierno ha registrado 116.085 hectáreas quemadas y 13.566 incendios iniciados desde enero.