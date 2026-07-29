De la chispa al fuego insaciable: la historia de una semana infernal frente a los incendios en el suroeste

Casi 42.000 hectáreas en una semana. Este es el perímetro cubierto por el “megaincendio” que arrasa desde el 22 de julio en Gironda, o sea más de cuatro veces la superficie de París. En el departamento el incendio continúa “todavía estabilizado” este miércoles 29 de julio. El de las Landas, que partió el jueves, es ” fijado “, después de cubrir 3.600 hectáreas. Pero la tensión aún no ha disminuido ante el regreso del calor extremo desde el martes. Un nuevo episodio de ola de calor, el cuarto desde principios de año, que golpea a los dos departamentos y los sitúa en alerta naranja, hace temer el riesgo de que se reanuden los incendios. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” repasa siete días de alta tensión.

Todo comienza al borde de una carretera, en un pinar cerca del pueblo de Saumos, hacia el mediodía del miércoles 22 de julio. Dos trabajadores, ocupados limpiando la maleza de una línea de alta tensión de Enedis, vieron las primeras llamas. Una operación destinada a prevenir cualquier riesgo de incendio que debía finalizar a las 13.00 horas. como parte de la vigilancia roja por incendios forestales.

Cuando dieron la alarma y llegaron los bomberos ya era demasiado tarde. Ese día, en Gironda, un departamento que ya se encontraba en alto riesgo debido al clima forestal, se produjeron no menos de 14 incendios. La víspera, dos bomberos perdieron la vida cerca del aeropuerto de Burdeos, ya que su camión quedó atrapado entre las llamas durante una intervención.

El fuego no tardó en despegar en dirección a Saumos. Al anochecer, 1.000 hectáreas ya se estaban esfumando, avanzando hacia la cuenca de Arcachon. Una superficie multiplicada por seis en menos de tres horas que movilizó a cerca de 500 bomberos desde el primer día. Un incendio que obligó a miles de evacuaciones, especialmente en la localidad de Porge. Asolados por las llamas, en las calles sólo quedan restos de ceniza.

Cuarenta y ocho horas. Este es el tiempo que tardó el incendio en Gironda en cubrir 19.000 hectáreas, obligando a la evacuación de 110.000 personas la tarde del viernes 24 de julio. Un incendio tan incontrolable que la prefectura de Nueva Aquitania decidió, desde primera hora del día, ordenar la evacuación de la península de Cap Ferret, popular entre los turistas.

Un plan de evacuación de magnitud sin precedentes en esta península donde sólo hay una carretera, obliga a las autoridades a adaptarse: una treintena de lanzaderas marítimas fueron requisadas para escoltar a residentes y turistas hasta Arcachon, lejos de las llamas.

A lo largo del día, 40.000 personas huyeron de Cap Ferret, mientras el incendio, de “Escala sin precedentes” Según la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, continuó su viaje hacia la metrópoli de Burdeos. Escenas que dieron lugar a imágenes inéditas, como esta fotografía de Maximilien Lamy que logró capturar un momento paradójico: el de una pareja sentada en la playa estática mientras al fondo se elevan columnas de humo.

Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, se estaba gestando un segundo incendio, esta vez al sur de la cuenca de Arcachon, en las Landas. A partir de un accidente de tráfico ocurrido la tarde del 23 de julio, el incendio se propagó rápidamente y abarcó 2.600 hectáreas en su primer día.

En total, 110.000 personas en Gironda y 31.000 en las Landas fueron desplazadas a última hora del viernes, una operación vinculada a incendios sin precedentes en Francia. Ante una situación “bajo una tensión muy alta”, El presidente Emmanuel Macron anunció la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, así como la movilización de los ejércitos convocados en “Máximo refuerzo de la seguridad civil” en el suroeste.

“Vavoroso” O “XL” : las autoridades recurren a superlativos para describir las llamas que se organizan en un sistema “convectivo”. Un fenómeno que “crea una columna de convección (como cualquier fuego) tan fuerte que se produce un fenómeno de succión que se produce a nivel del suelo para suministrar esta columna”, explicó a “New Obs” Eric Rigolot, ingeniero investigador de la unidad de Ecología de los Bosques Mediterráneos del INRAE ​​​​en Aviñón. Por tanto, el fuego empezará a generar su propia corriente de aire que alimentará las llamas. “A cambio, el viento avivará el fuego. Es un fenómeno que se autopropulsa y se alimenta a sí mismo”. añade el ingeniero.

La semana termina con un alto precio para la Gironda, teatro de “El mayor incendio de la temporada” : cerca de 42.000 hectáreas fueron consumidas por el humo, 240 viviendas destruidas y 220.000 personas evacuadas. Durante el fin de semana, mientras los municipios limítrofes con Burdeos siguen siendo objeto de órdenes de evacuación, el alcalde de la ciudad quiere tranquilizar: la evacuación de la novena ciudad de Francia no será posible “no está en la agenda del día”, frente a las llamas que se encuentran a unos quince kilómetros de la ciudad.

Sin embargo, durante la noche del sábado al domingo, el gigantesco incendio mostró su poder y devoró 10.000 hectáreas. En el frente, 2.500 bomberos lucharon duramente contra las llamas. Ante la magnitud del desastre, el prefecto de Gironda instó a los turistas “no venir” de vacaciones en el departamento y “Considerar otro destino”.

A unas decenas de kilómetros de distancia, en las Landas, la preocupación persiste mientras el incendio se produjo el domingo. “mejor contenido pero no arreglado”. Un ligero respiro obtenido gracias a “unas gotas de lluvia” y condiciones climáticas más favorables, según el prefecto Gilles Clavreul, después de quemar 3.600 hectáreas. Suficiente para que 3.000 de los 30.000 evacuados regresen a casa.

Después de cinco días de feroz lucha, una frágil pausa se ha instalado en Gironda. La noche del domingo al lunes fue “generalmente estable”, según la prefectura, y el “megaincendio” podría declararse “estabilizado” Lunes 27 de julio por la tarde, impulsado por unas condiciones meteorológicas finalmente favorables y unas lluvias salvadoras. Un alivio efímero mientras al mismo tiempo se asienta una nueva ola de calor que amenaza con revivir los hogares.

“Se cumplen todas las condiciones para que se reanude el incendio”, alertó el lunes Philippe de Gonneville, alcalde de Lège-Cap-Ferret, ciudad que se enfrenta al regreso de las llamas. Una preocupación confirmada por Météo-France, que anunció el regreso de las temperaturas abrasadoras el martes, hasta 40°C en algunos lugares.

El martes por la tarde, sin embargo, el prefecto de Gironda quiso tranquilizar: a pesar de los 14 focos de incendio registrados, el megaincendio “no avanzaba”. Una primera señal alentadora que permitió a los 57.000 habitantes de las comunidades evacuadas cercanas a Burdeos regresar a sus hogares “si quieren”. Pero como la situación no ha vuelto a la normalidad, la mayoría de las 220.000 personas evacuadas en el departamento aún tendrán que esperar antes de regresar a sus hogares. Si el número de víctimas humanas no afecta a la población civil, la de los bomberos aumenta día a día: este miércoles hubo un total de 126 bomberos heridos, 16 más que el día anterior. Además de las ayudas, en las zonas de desastre se ha formado toda una serie de organizaciones de solidaridad civil para ayudar a los bomberos.

En las Landas, la situación parece estable: el incendio finalmente fue detenido el lunes por la noche después de que 3.600 hectáreas y 198 edificios fueran destruidos. Un alivio para la mayoría de las 30.000 personas evacuadas en el departamento que pudieron regresar a sus hogares.

Una semana después del inicio de los incendios, ahora es el aspecto judicial el que ha ganado profundidad. El rastro del lugar del desmonte se va confirmando poco a poco mientras más de veinte investigadores trabajan en el expediente.

La Fiscalía de Burdeos desea establecer una política criminal más firme contra las conductas que puedan agravar los incendios. Por el momento, se sospecha que dos personas han provocado un incendio intencionadamente. En el mismo contexto de endurecimiento de las políticas penales, nueve personas están siendo procesadas por poner en peligro la vida de otras personas, sospechosas de haber adoptado comportamientos peligrosos en el contexto de incendios.