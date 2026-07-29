El gobierno pide finalmente la expulsión de Xenia Fedorova, propagandista del Kremlin, indignada por Canal+

¿Fin del viaje de Xenia Fedorova a territorio francés? Este miércoles 29 de julio, los servicios de la jefatura de policía de París formalizaron la entrega de una orden de expulsión dictada por el Ministerio del Interior contra el ex director de la filial francesa de Russia Today (RT Francia). La decisión, revelada por “Libération”, fue confirmada a la Agencia France-Presse por el Ministerio del Interior.

Para justificar esta medida de expulsión, la plaza Beauvau elabora una severa acusación. Según extractos del decreto citado por “Libération”, el gobierno considera que el comportamiento del ciudadano ruso “socava los intereses fundamentales del Estado”. Las autoridades consideran que su mantenimiento en suelo francés representa “una amenaza particularmente grave y actual al orden público”.

La administración acusa directamente al polemista de actuar encubiertamente en nombre de Moscú: “Al desplegar sus narrativas, (Xenia Fedorova) actúa como relevo de las campañas de desinformación lideradas por las autoridades rusas” con fuerte voluntad “desestabilizar el orden público”. El documento también subraya el riesgo de manipulación de las mentes, acusando al hablante de contribuir a “un discurso de desinformación y desestabilización” destinado a “socavar la confianza de los ciudadanos europeos y, en particular, de los ciudadanos franceses en sus instituciones”.

Si la decisión de expulsión se registra formalmente, y aunque el abogado de Xenia Fedorova anuncia una apelación, su ejecución sobre el terreno se enfrenta a considerables obstáculos diplomáticos y logísticos. Como señala “Libération”, el regreso forzoso de Xenia Fedorova a Rusia es casi impracticable hasta el día de hoy. Por un lado, el deterioro de las relaciones políticas entre París y Moscú desde febrero de 2022 ha reducido a la nada los canales de cooperación consular, al ritmo de las remisiones recíprocas de diplomáticos. Por otro lado, el cierre de los cielos europeos a las empresas rusas impide cualquier conexión aérea sin escalas.

Para compensar esta imposibilidad técnica de devolverla inmediatamente a la frontera, el poder ejecutivo ha optado por restringir drásticamente sus libertades. La ex directora audiovisual se encuentra ahora bajo arresto domiciliario en su casa de París, con la obligación de presentarse diariamente ante la policía, según informó a “Libération” una fuente familiarizada con el asunto. Según el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, citado por “Le Monde”, esta medida soberana “Le retira de facto su permiso de residencia y le prohíbe trabajar”. También está sujeta a una prohibición de entrada en territorio alemán, donde permaneció antes de trasladarse a Francia.

Esta decisión de expulsión pone fin a varios meses de acaloradas disputas sobre su situación administrativa. Al frente de RT Francia hasta el cierre del canal en marzo de 2022 tras la agresión militar en Ucrania, el ciudadano ruso logró obtener en agosto de 2024 un permiso de residencia de diez años expedido por la Prefectura de Policía.

La concesión de esta tarjeta de residencia de larga duración provocó inquietud política a finales de primavera. Interrogado el 1 de junio de 2026 en France Inter, Laurent Nuñez juró que ninguna intervención política había guiado esta renovación entregada “por derecho”recordando que un documento administrativo “no protege contra posibles procesamientos o impugnaciones cuando existan alteraciones del orden público o exista una amenaza a los intereses fundamentales de la nación”. Al día siguiente, en la Asamblea Nacional, reanimada por el diputado socialista Arthur Delaporte, el ministro subrayó la necesidad de consolidar jurídicamente el expediente para evitar cualquier censura judicial: “No podemos hacer nada”.

Además, en una investigación publicada el 22 de julio, “Le Monde” reveló que los diplomáticos europeos se sorprendieron de que Francia no hubiera solicitado formalmente la inclusión de “desinformación coordinada”. El Quai d’Orsay y el Interior prefieren trabajar en secreto en otras vías de sanciones nacionales.

Desde principios de 2025, Xenia Fedorova, de 45 años, se ha convertido en columnista habitual de los medios de comunicación controlados por el grupo de Vincent Bolloré. Columnista del semanario “JDNews”, participó frecuentemente en el casting de programas de debate en CNews (en particular “L’Heure d’inter”) y Europe 1, presentó el programa “Lumières orthodoxes” en Canal+ y en la primavera de 2025 firmó una colección titulada “Bannie” publicada por Fayard.

Sus intervenciones periódicas describiendo la guerra como“operación especial”atribuir la continuación de los combates a países occidentales o cuestionar la realidad de las deportaciones de niños ucranianos provocó la desaprobación abierta de varios miembros del gobierno. El 29 de mayo, en France Inter, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció una “propagandista certificado que sirve la sopa de Vladimir Putin”mientras que el portavoz de su ministerio fustigó a una personalidad que retoma “Narrativas de propaganda rusa palabra por palabra”.

Ante los agravios, Xenia Fedorova se defendió públicamente en su cuenta X: “Soy periodista. Expreso un análisis, a veces crítico, en particular sobre el papel de Occidente en la prolongación del conflicto en Ucrania (…) No se puede prohibir con el pretexto de que es inquietante”. Por su parte, la dirección de Canal+ y varios dirigentes de la galaxia Bolloré se habían amparado en el principio de “libertad de expresión” para justificar su presencia en el aire. Este miércoles, Canal+ y Lagardère volvieron a denunciar “un ataque particularmente grave a la libertad de expresión”.