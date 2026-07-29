Por qué los “megaincendios” nos están empujando a una nueva era: el piroceno

Análisis La catástrofe pronosticada durante decenios está ocurriendo ante nuestros ojos atónitos. El mundo fósil está en llamas y nos está empujando hacia una nueva era, que requerirá una adaptación de nuestros estilos de vida y una fuerte voluntad política.

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La frase ha quedado tan famosa que al leerla casi se puede oír resonar el timbre característico de Jacques Chirac: “Nuestra casa está ardiendo y estamos mirando hacia otra parte. » Cuando el presidente francés habló en el Centro de Convenciones Sandton de Johannesburgo el 2 de septiembre de 2002, delante de un montón de plantas decorativas y delegados de los países de la ONU, la atmósfera terrestre ya se había calentado entre 0,7 y 0,8°C en comparación con la era preindustrial. Esto es todavía demasiado poco para que un sentimiento de urgencia se apodere de la asamblea: su llamado a “abre los ojos” con el fin de “que el XXImi siglo no se convierta, para las generaciones futuras, en el de un crimen de la humanidad contra la vida” encontrará resistencia por parte de los productores de combustibles fósiles que ya están bien organizados, en particular los de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Han pasado veinticuatro años. Nuestras casas arden y estamos aturdidos por las llamas. El verano que estamos viviendo estará marcado por repetidas olas de calor, que han causado miles de muertos, una sequía que aterroriza a los agricultores y, mientras escribimos estas líneas, p…