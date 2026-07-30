Incendios en Gironda: ya no es posible desestimar o caricaturizar las cuestiones medioambientales

Lo primero que vemos es la sombrilla. Luego, la pareja sentada abajo, con sus pertenencias esparcidas casualmente en la arena, contemplando un cuerpo de agua. Imagen casi banal, como un cliché de Martin Parr, de un probablemente merecido momento de relajación. Excepto que en la otra orilla, al otro lado, arde. Arde intensamente, uniformemente, mientras un humo espeso y oscuro invade el cielo. El apocalipsis, en una postal. “Inmediatamente vi a esta pareja y la paradoja que encarnan, explicó a “TV BUS Canal de comunicación urbana” Maximilien Lamy, pocas horas después de tomar esta fotografía el 24 de julio cerca de Lacanau, en Gironda, mientras Cap-Ferret ardía. Tenemos la impresión de que están ante el espectáculo del mundo en llamas. » ¿Nerón en la playa? Sin embargo, sería un error juzgar a esta pareja: eres tú, soy yo. Y la foto, retomada por el “New York Times”, dio la vuelta al planeta como si resumiera, en esta mezcla de fascinación e impotencia que todos sentimos ante los incendios, el sorprendente contraste entre nuestros despreocupados rituales veraniegos y los monstruosos incendios que, a partir de ahora, los amenazan y los amenazarán.

Al cerrar este número, la situación sigue siendo muy crítica en Gironda, con más de 200.000 personas evacuadas, 42.000 hectáreas quemadas y viviendas carbonizadas como en Porge, este pueblo mártir donde 183 casas de 240 están reducidas a cenizas. Pero los incendios también devoraron las Landas, el Var, la Alta Córcega, como acaban de arrasar los Diois en la Drôme, el cabo Fréhel en Bretaña, el 10% del bosque de Fontainebleau… Y esta temporada infernal está lejos de terminar. Los bomberos pueden luchar heroicamente, pero ya nadie está a salvo y los medios habituales, como estos Canadairs, que son insuficientes en número, claramente ya no están a la altura de los desafíos de la era del fuego que se alza ante nuestros ojos; sin duda, es hora de aunar más fuerzas a nivel europeo.

Lo que también está claro es que el calentamiento global no se toma vacaciones. Es él quien aumenta de forma tan peligrosa estos gigantescos incendios, como muchos científicos vienen anunciando desde hace décadas. ¿Cómo se podía ignorar tanto su experiencia? Los medio cualificados que, durante años, vendieron ilusiones criminales como “charlatanes de la ecología” o“eco-alarmistas”¿Se atreverán, como durante la ola de calor de finales de junio, a reprochar de nuevo a los climatólogos no haber sido suficientes? “convincente” ? Qué pérdida de tiempo, ya que Jacques Chirac también interpretó a los cassandres… “Nuestra casa arde y miramos hacia otro lado”eso fue en 2002. En 2026, nuestras casas realmente se estarán quemando. Y la forma en que, hace unas semanas, pretendíamos reducir la emergencia climática a la falta de aires acondicionados dice mucho de la pobreza del debate público cuando los tristes señores de la extrema derecha imponen sus temas en él. No, no prevenimos los megaincendios con aire acondicionado. Tampoco abordamos sus causas profundas denunciando únicamente a los imbéciles que las desencadenan.

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, ya no es posible descartar, restar importancia o caricaturizar las diabólicas cuestiones medioambientales. Y todo el mundo tendrá que descartar candidatos que no los presenten tal y como son, lamentablemente: cuestiones existenciales que nos conciernen absolutamente a todos. Ciertamente, la antropóloga Elise Boutié nos explica cuán poderosos son los mecanismos de negación humana, incluso después de los peores incendios, y el riesgo es alto de que los de este verano refuercen la ira que ya está aumentando en todas partes. Pero sería trágico si fueran capturados por populistas centrados en convertirlos en chivos expiatorios. La ecologista Cécile Duflot, ante la catástrofe de las Landas, prefiere pedir, un poco como Pedro Sánchez en España, un “pacto nacional por el clima”. Como ella, apoyémonos en la solidaridad y en la conciencia compartida de que, en definitiva, adaptar nuestros estilos de vida y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son una doble necesidad. Ya no hay alternativa, como solían decir en un contexto completamente diferente. Cuando nos enfrentamos a un incendio, no nos protegemos mucho tiempo con una sombrilla.