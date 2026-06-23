Ola de calor en las escuelas: así es como podemos proteger a nuestros hijos

El lunes 22 de junio de 2026, nada más abrirse, hacía más de 30°C, a veces más de 35°C en muchas escuelas francesas. En algunas clases ya hacía demasiado calor para aprender, demasiado calor para prosperar, demasiado calor para mantenerse saludable. Y la temperatura no hará más que aumentar en los próximos días.

A lo largo de la semana, muchas escuelas seguirán cargadas de calor. Durante el día, porque muy pocos edificios disponen de una protección solar eficaz. Por la noche, porque casi ninguna escuela está organizada para ventilarla y refrescarla antes de que lleguen los estudiantes. Paredes, suelos y techos acumulan energía térmica y perjudican la salud de los niños y de los adultos que los supervisan.

Deberíamos haber reducido masivamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero desde los años 1980. Deberíamos haber preparado la adaptación de nuestras escuelas desde los años 2000. Deberíamos, como mínimo, haber ventilado las clases nocturnas hace varias semanas, haber protegido las ventanas, instalado sombras, identificado lugares frescos para escondernos y preparado protocolos de crisis. La ola de calor de finales de mayo debería habernos servido de lección. En cambio, se ha hecho muy poco para proteger a nuestros niños.

Con el movimiento Mañana 50°C, hemos recibido testimonios que no deberían existir: niños agotados por el calor, que sangran por la nariz o que vomitan, profesores agotados, padres que ya no saben si enviar a sus hijos a la escuela o mantenerlos en casa.

Ante esta situación, las comunidades educativas han buscado anticiparse o reaccionar: compra de ventiladores, instalación de mantas de supervivencia en las ventanas, clases extramuros, movimiento de alumnos, búsqueda de sombra y frescor. A menudo mediante retoques. A menudo sin instrucciones claras. Muchas veces porque había que actuar con lo que se tenía.

Pero este impulso a veces se ha visto frenado en seco. Aquí respondemos que las mantas de supervivencia “se ve feo”. Ahí, que el material no es “no regulatorio”. En otros lugares, se compran urgentemente aparatos de aire acondicionado portátiles de tamaño insuficiente. Realmente no enfriarán las clases, pero darán la impresión de actuar.

La verdad es más dura: estamos en crisis. Y en una crisis, la primera urgencia no es buscar culpables sino salir de la negación y encontrar soluciones, no con lo que nos gustaría tener, sino con lo que realmente tenemos que sea efectivo.

No se puede instalar aire acondicionado de calidad en todas las escuelas durante un fin de semana. La renovación térmica de los edificios escolares no se puede decidir en cuarenta y ocho horas. Reverdecer los patios, instalar protección solar, adaptar los horarios escolares, transformar los edificios públicos: todo esto requiere tiempo, dinero y planificación.

Pero los niños ya están calentitos. La pregunta es, por tanto, sencilla: ¿qué hacemos cuando no se ha previsto casi nada, cuando todo era previsible? ¿Estamos condenados a dejar que los padres se las arreglen solos, en una gran batalla campal, ante un calor que afecta a todos? ¿Cerrar clases sin solución? ¿Devolver a los niños a viviendas que a veces son incluso más cálidas que la escuela? ¿Dejar toda la carga de nuestra falta de preparación colectiva sobre las familias?

Rechazamos esta inevitabilidad. Ante olas de calor extremas, no se puede pensar en la escuela únicamente como un edificio. Hay que pensarlo como una misión de protección. Cuando las temperaturas suben demasiado en las aulas, la cuestión no es sólo si abrir o cerrar la escuela. El desafío es organizar la acogida de los niños en lugares naturalmente frescos o climatizados, cerca de las escuelas, con adultos, agua, calma, instrucciones y logística.

Lo hicimos durante Covid. Transformamos gimnasios, adaptamos protocolos, movilizamos edificios, inventamos reglas en pocos días porque la situación lo exigía. El calor extremo hoy exige la misma lucidez.

La toma de decisiones hoy es demasiado lenta. Hay demasiada inercia entre escuelas, municipios, rectorados, prefecturas. Cada hora perdida procrastinando prolonga el estrés por calor infligido a los niños. Y los niños más vulnerables, los que tienen problemas de salud, los que viven en viviendas precarias, aquellos cuyos padres no pueden teletrabajar o estar ausentes, estos niños serán los primeros en quedar expuestos.

Francia no puede abandonar a sus niños al calor. Por eso pedimos urgentemente:

Corresponde a los alcaldes identificar inmediatamente las escuelas en mayor riesgo y organizar lugares frescos de reserva en las cercanías: iglesias, bibliotecas, museos, edificios municipales con aire acondicionado, sótanos adecuados, gimnasios aún frescos, salas de asociaciones, instalaciones públicas disponibles;

A los prefectos y al Estado, que no esperen hasta que se establezca la crisis para coordinar la apertura gratuita de los lugares abiertos al público y climatizados, en particular los museos nacionales, las bibliotecas, los equipamientos públicos y los grandes edificios disponibles;

A las diócesis y a los responsables de los lugares de culto, a aceptar y apoyar el uso de iglesias y edificios todavía frescos como refugios climáticos locales, en colaboración con los municipios, escuelas y asociaciones;

Corresponde a las autoridades locales armar concretamente estos lugares frescos: señalización, acceso al agua, supervisión, información a las familias, transporte, coordinación con los directores de escuelas, servicios sociales y profesionales de la salud;

Las empresas con oficinas con aire acondicionado deberían abrir sus puertas cuando sea posible, al menos para organizar la recepción de los hijos de sus empleados en espacios adecuados, en lugar de dejar que cada padre improvise solo.

No se trata de pretender que estas soluciones sean perfectas. No lo son. Éstas son respuestas de crisis a una crisis. Pero la inacción es completamente inaceptable. A más largo plazo, habrá que implementar otras soluciones.

Lo que revela esta ola de calor no es sólo el calor. Ésta es nuestra falta de preparación. Es nuestra dificultad colectiva admitir que el clima ya ha cambiado. Ésta es la brecha entre el discurso sobre nuestra seguridad climática y la realidad que viven los niños, las familias y los docentes.

Ya no podemos darnos el lujo de negarlo. Proteger a los niños de las olas de calor no es una opción técnica. Es una obligación moral, sanitaria y republicana. Ante las olas de calor no puede haber calor para todos y cada uno para sí.

Debemos organizar la protección de todos.

◗ Con el apoyo de los padres de estudiantes miembros de Demain 50 °C