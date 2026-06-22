Keir Starmer: de su estruendosa victoria a su demoledora caída, seis momentos que allanaron el camino a su dimisión

Fue frente a la tradicional puerta de Downing Street en Londres donde el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión el lunes 22 de junio. “ Cada decisión que he tomado ha sido poner al país que amo en primer lugar. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista “, declaró, con la voz entrecortada por las lágrimas. Dijo que permanecería en el cargo hasta que se eligiera a su sucesor como líder laborista.

Una decisión que los medios británicos pronosticaban desde hace varias semanas y que cierra dos años llenos de baches en el número 10 de Downing Street. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” repasa seis etapas que llevaron a la caída de Keir Starmer.

Al llegar al número 10 de Downing Street en julio de 2024, Keir Starmer hereda un país sin aliento. El ex abogado sucede a seis primeros ministros en diez años, una inestabilidad sin precedentes en la historia moderna del país. Las escapadas de Boris Johnson, el caos económico dejado por Liz Truss y catorce años de gobiernos conservadores han acabado por agotar a los británicos.

En julio de 2024, esta es la sentencia para los conservadores: los laboristas obtienen 412 escaños de 650. Una victoria aplastante que deja a los conservadores con la puntuación más baja en un siglo. Un éxito tan importante como las expectativas de los laboristas, que prometen reconstruir y devolver la estabilidad a un Reino Unido que consideran roto.

Entre los errores que manchan el historial de Keir Starmer y precipitaron su salida, el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington en 2024 figura en lo más alto de la clasificación.

Este último será finalmente destituido de su cargo después de nueve meses, tras la revelación de los expedientes Epstein, en los que aparece varias veces. Alojamiento con el menor delincuente mientras está encarcelado, generosas sumas de dinero pagadas… Documentos que revelan la cercanía de los dos hombres.

En este caso, Keir Starmer está acusado de haber designado al exembajador con pleno conocimiento de los vínculos que mantenía con Jeffrey Epstein. En varias ocasiones, el primer ministro admite haber cometido un error pero asegura que Peter Mendelson le “mintió repetidamente” sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

En abril, el diario “The Guardian” reveló que el Ministerio de Asuntos Exteriores incluso había concedido a Mendelson una autorización de seguridad para este puesto en 2025, a pesar de la opinión desfavorable del servicio encargado de controlar sus antecedentes. Un episodio que debilitó seriamente a Keir Starmer dentro de su propio entrenamiento.

Las elecciones locales celebradas en mayo de 2026, la primera gran prueba desde que llegaron al poder, terminaron en un amargo fracaso para los laboristas. En Inglaterra había más de 5.000 puestos de concejales municipales disponibles, repartidos en 136 autoridades locales.

El veredicto es definitivo. El Partido Laborista pierde más de 1.000 escaños. Incluidas determinadas localidades simbólicas, como Tameside, bastión histórico del partido situado en el noroeste del país.

Una derrota en la que el Primer Ministro reconoce su parte de responsabilidad, sin sugerir una posible dimisión. En cambio, promete implementar su programa más rápidamente.

Sin embargo, un partido destacó durante estas elecciones locales. Reform UK, el partido de extrema derecha antiinmigración de Nigel Farage, triunfó, consiguiendo cerca de 1.500 escaños y atrayendo especialmente a votantes de territorios que apoyaron ampliamente el Brexit en 2016. Una demostración de fuerza y ​​un ascenso de poder que sigue al muy buen resultado de 2024. El partido de Nigel Farage sorprendió allí al obtener el 14% de los votos en las elecciones legislativas.

Reform UK ha criticado repetidamente el fracaso del gobierno a la hora de reducir las llegadas de inmigrantes a través del Canal. Desde entonces, el intento de Keir Starmer de endurecer su política de asilo y sus condiciones de residencia permanente (41.000 llegadas en 2025, frente al récord de 45.774 registrado en 2022, según el Ministerio del Interior) no ha tenido ningún efecto en la opinión pública: Reform UK lidera las encuestas con un 26% de intención de voto. Los laboristas quedan relegados al tercer lugar con un 18%, según Yougov. Tras el anuncio de la dimisión de Keir Starmer el lunes, Nigel Farage convocó inmediatamente nuevas elecciones parlamentarias.

Amenazados en su extrema derecha, los laboristas también deben enfrentar la presión de los Verdes en su izquierda. Un partido liderado por Zack Polanski, un autoproclamado “ecopopulista”, y a menudo comparado con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La formación, que ha triplicado su número de miembros desde su llegada en 2025 según Huffpost UK, superando los 200.000 miembros, no oculta sus ambiciones: “ reemplazar labor “.

En febrero, los Verdes ganaron en una circunscripción que había sido un bastión laborista desde 1931, al sur de Manchester. Relegando al partido de Keir Starmer al tercer puesto, por detrás de Reform UK. Algunos votantes laboristas ahora prefieren a los Verdes, cuyas ideas consideran (impuestos a los más ricos, renacionalización del agua) más de izquierdas que las de los laboristas.

Desde hace seis meses, Keir Starmer también ha visto poco a poco cómo algunos de sus aliados le van dando la espalda. A raíz del escándalo con Peter Mandelson, el líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, pidió su dimisión. En primavera, un puñado de ministros también optaron por abandonar el gobierno. Si en mayo reafirma en un comunicado de prensa que quiere quedarse y llevar a cabo su misión, el destino de Keir Starmer parece sellado. Nada menos que 48 horas antes de anunciar su dimisión, un centenar de parlamentarios laboristas le pidieron que dejara el cargo.

Los dos años de Keir Starmer también estarán marcados por una creciente desconfianza hacia su amigo americano. A pesar de una relación bastante privilegiada con Donald Trump al comienzo de su segundo mandato, beneficiándose de derechos de aduana limitados sólo al 10%, su relación se deterioró rápidamente. Antes de volverse amarga cuando se lanzó la guerra en Medio Oriente en febrero.

Al igual que otras potencias europeas, Donald Trump no acepta las reservas expresadas por Keir Starmer, en particular su negativa inicial a permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen las bases militares británicas. “ No es Winston Churchill con quien estamos tratando », se burla, antes de obligar al gobierno británico a suspender la validación de un acuerdo largamente negociado que preveía la devolución de las islas Chagos, sede de la base estadounidense-británica de Diego García, a Mauricio.

El último golpe a Keir Starmer: la victoria de Andy Burnham, alcalde de Greater Manchester, durante las elecciones parciales de Makerfield el 18 de junio, contra un candidato de Reform UK.

Un político opuesto a Keir Starmer según los laboristas, quien repitió constantemente durante su campaña que quería “ cambiar el Partido Laborista y el país “. El “Rey del Norte”, como lo apodan, ocupa ahora el lugar de la figura política favorita de los británicos, según el Instituto Yougov.

La dimisión de Keir Starmer le abre ahora el camino para asumir el liderazgo laborista, tras dos fracasos en 2010 y luego en 2015. Aunque será investido diputado este lunes, Andy Burnham declaró en X que la decisión del Primer Ministro ” marca el comienzo de una transición » y que él “ puerta candidata » para asegurarlo.

Si es el gran favorito para este puesto, Andy Burnham no estará solo en la carrera y seguramente tendrá que enfrentarse a la ex viceprimera ministra Angela Rayner. Sin embargo, podrá contar con el apoyo de Wes Streeting. Este ex Ministro de Salud, que dimitió en mayo, jugó durante un tiempo con la idea de convertirse él mismo en un candidato potencial. Este lunes 22 de junio finalmente decidió ponerse del lado de Andy Burnham.