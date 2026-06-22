Brexit: “El 23 de junio de 2016 es una fecha que la mayoría de los británicos desearían no haber conocido nunca”

Hace diez años, Nigel Farage estaba en el cielo político. Desde que ingresó al Parlamento Europeo en 1999 al frente de un pequeño partido antieuropeo, sólo tenía una exigencia: que el Reino Unido organizara un referéndum sobre su salida de la Unión Europea (UE). Esto ocurrió el 23 de junio de 2016.

Su deseo fue concedido por el gobierno de coalición liderado por el Primer Ministro conservador David Cameron y su adjunto, Nick Clegg, el líder eurófilo de los Demócratas Liberales. (El segundo, que no vetó el referéndum, estuvo en el cargo hasta mediados de 2015, mientras que el primero dimitió tras el resultado de la consulta popular de julio de 2016, N.D.).

Ambos creían que el pueblo británico nunca le daría la espalda a Europa. Fue el error más estúpido cometido por un primer ministro británico desde que el conservador Neville Chamberlain firmó los Acuerdos de Munich con Adolf Hitler en 1938, creyendo en la promesa del Führer alemán de que Berlín ya no sería de interés para otras naciones europeas una vez que Londres y París cedieran parte de Checoslovaquia.

Diez años después, se conoce el veredicto sobre la ruptura del Reino Unido con Europa. La mayoría de los economistas coinciden en que la economía del Reino Unido se contraerá un 8%. Aparte de los servicios financieros ofrecidos por la City de Londres –que durante doscientos años ha sido la capital europea de la banca y los seguros, de recaudar miles de millones para compañías internacionales, de esconder dinero en paraísos fiscales y de ofrecer residencias de lujo a oligarcas rusos y árabes–, el resto de la economía británica ha sufrido.

Los sectores manufacturero, aeroespacial, automotriz, naval, químico, agrícola y alimentario se vieron afectados y las exportaciones disminuyeron. En 2025, las exportaciones de bienes de Alemania ascendieron a 1,77 billones de dólares. (1.540 mil millones de euros)los de Italia con 726 mil millones, los de Francia con 683 mil millones y los del Reino Unido post-Brexit con 555 mil millones.

El jurista más eminente de Inglaterra, Lord Jonathan Sumption, quien afirma que “Gran Bretaña es un país europeo que comparte la cultura política, económica e intelectual de Europa”describe el Brexit como “un acto de grave vandalismo económico” Y “el abandono de cinco siglos de diplomacia británica inteligente”.

Desde el Brexit, el Reino Unido ha caído en el ranking de las economías más competitivas. A medida que el ingreso nacional del país se reduce debido al menor comercio e inversión con Europa, el gobierno es incapaz de financiar nuevas necesidades de gasto en defensa o prestaciones sociales para cubrir al millón de jóvenes británicos de entre 16 y 24 años que están sin trabajo, sin formación ni educación.

Sin embargo, los autores del Brexit, como David Cameron o Boris Johnson (mientras el primero defendió el “Permanecer” (permanecer en la UE) estando en la iniciativa del referéndum de 2016, el segundo, también conservador, hizo campaña por el “Salir” (salida de la UE), antes de asumir la jefatura de gobierno entre 2019 y 2022)junto con muchos de los líderes empresariales y periodistas de élite que se negaron a creer en 2016 que Gran Bretaña votaría por el aislacionismo económico y perdería cualquier voz o influencia sobre la dirección de las políticas europeas en materia económica, ambiental, de transporte, cultural o de fronteras, permanecen en silencio hoy. Al igual que otros políticos –entre ellos el exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn y el inglés Jean-Luc Mélenchon–, se niegan a declarar abierta y claramente que el Brexit es una catástrofe para Gran Bretaña.

Esta omertá en torno al Brexit impregna a las elites políticas, ahora asustadas por el ascenso de Farage y otros partidos aún más de derechas y más racistas, apoyados por (el ahora multimillonario) Elon Musk y (el vicepresidente estadounidense) JD Vance, como supremacistas etnonacionalistas estadounidenses, ve a la Gran Bretaña del Brexit como su principal aliado en su cruzada contra las democracias europeas.

El Brexit ha sido malo para Gran Bretaña, malo para la economía europea en su conjunto y malo para la idea de que Europa se convierta en un actor global más importante frente a las políticas exteriores agresivas, económicas y militarizadas de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping.

Pero enseñó una lección importante a Marine Le Pen, Giorgia Meloni y a la mayoría de los compañeros europeos de la derecha eurofóbica británica. Cuando se anunció el resultado del referéndum sobre el Brexit, Marine Le Pen cubrió sus publicaciones en las redes sociales con la bandera británica. Pero, muy rápidamente, observando con otros líderes de la extrema derecha europea los daños causados ​​por el Brexit a la economía y la política británicas, cualquier discusión sobre un “Frexit” o sobre el abandono del euro por parte de Italia en favor de un retorno a la lira desapareció.

La política británica, lejos de volverse más vigorosa y dejar una nueva huella global en el mundo, se parece cada vez más a IVmi República Francesa o la Italia de Silvio Berlusconi: ningún partido, ni siquiera una mayoría, es capaz de gobernar eficazmente, y los constantes cambios de posiciones y personalidades conducen a una inestabilidad permanente y a un liderazgo y un gobierno débiles.

Todas las encuestas realizadas durante los últimos doce meses muestran que una clara mayoría de votantes considera ahora el Brexit como un grave error. (57%, incluido el 23% de los votantes que votaron a favor de abandonar la UE, según una encuesta reciente realizado por el Instituto YouGov). Pero, hasta ahora, las elites políticas inglesas de izquierda a derecha no han encontrado una manera de reflejar o respetar este cambio masivo en la opinión pública.

El 6 de junio de 1944 es una fecha que todo inglés recuerda con orgullo, cuando los soldados británicos desembarcaron en las playas de Normandía para liberar a Europa de los males del nacionalismo étnico de extrema derecha. El 23 de junio de 2016 es una fecha que la mayoría de los británicos desearían no haber conocido nunca.