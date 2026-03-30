Un casco de paz asesinado en el Líbano, Trump “ve” un acuerdo con Irán… Actualización sobre la situación

Irán e Israel se bombardean mutuamente este lunes 30 de marzo, a pesar de las garantías de Donald Trump sobre un ” acuerdo “ luego con la nueva potencia iraní y la posibilidad de una intervención terrestre estadounidense.

A pesar de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, según Pakistán, y de la promesa estadounidense de un fin inminente de la guerra, un casco de paz murió en el Líbano, todavía atacado por Israel. La infraestructura militar y energética está en el punto de mira de ambos lados.

El ejército israelí dijo que estaba respondiendo a un ataque con misiles procedente de Irán el lunes. “Recientemente, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí”dijo en la red Telegram, agregando que sus sistemas de defensa estaban en acción. “para interceptar la amenaza”. Israel indicó, todavía en Telegram, que estaba llevando a cabo nuevos ataques contra “infraestructura militar” en Teherán.

La capital iraní sufrió cortes de electricidad el domingo por la noche, después de “ataques” contra instalaciones eléctricas, según el Ministerio de Energía iraní. El viernes, el ejército israelí atacó un complejo de agua pesada en Arak (centro de Irán), que “ha sufrido graves daños y ya no está operativo”, afirmó la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), antes de añadir que “la instalación no contiene ningún material nuclear declarado”.

Israel adoptó durante la noche del domingo al lunes un nuevo presupuesto que prevé un aumento masivo de los recursos destinados a la defensa: casi nueve mil millones de euros adicionales, sobre un presupuesto total de alrededor de 40 mil millones, más del doble que en 2023.

La ONU anunció el lunes que un casco de paz indonesio había muerto por la explosión de un proyectil de origen desconocido en el sur del Líbano, donde el Primer Ministro israelí pide a su ejército que amplíe la “zona de amortiguamiento” contra el Hezbolá proiraní.

“Ayer murió trágicamente un casco de paz (Domingo) tarde cuando un proyectil explotó en una posición de la FPNUL cerca de Adchit Al Qusayr »en el sur del Líbano, donde se están produciendo enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, y “Otro resultó gravemente herido”escribió la fuerza de la ONU en un comunicado la madrugada del lunes. “Este es sólo uno de los muchos incidentes recientes que han puesto en riesgo la seguridad de las fuerzas de paz”reaccionó sobre X el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien “ sentenciado firmemente el incidente » ocurrió en el “marco de hostilidades entre Israel y Hezbolá”.

Yakarta, por su parte, confirmó que el soldado de paz asesinado era indonesio y mencionó a otros tres heridos que prestaban servicios en la FPNUL cerca de Adchit Al Qusayr. Ciudad cerca de la frontera sur del Líbano con Israel, donde las fuerzas israelíes se han estado enfrentando a los combatientes de Hezbolá durante casi un mes. Y este lunes se registró una nueva huelga en los suburbios del sur de Beirut.

Irán continúa sus ataques en el Golfo. En Kuwait, el edificio de una planta desalinizadora, que también genera electricidad, fue atacado por Irán. “causando la muerte de un trabajador indio y daños materiales importantes”según el gobierno del emirato.

El Ministerio de Defensa saudita anunció el lunes la interceptación de cinco misiles balísticos que se dirigían hacia el este de Arabia Saudita, sin especificar su origen.

“Un cambio de régimen” tuvo lugar en Teherán, según palabras de Donald Trump, quien destacó las sucesivas liquidaciones de los principales líderes de la República Islámica. “Estamos tratando con diferentes personas”aseguró a los periodistas, llamándolos “mucho más razonable” que sus antecesores. El presidente estadounidense dijo “vislumbrar un acuerdo” con estos nuevos líderes iraníes, a quienes no nombra, “tal vez pronto”.

Afirmó que Irán, “por respeto”estaba a punto de autorizar “para los próximos días” el paso de 20 buques petroleros por el Estrecho de Ormuz, cruce estratégico para el comercio de energía, cuyo bloqueo provocó la explosión de los precios de los hidrocarburos. Este lunes el barril de Brent se estima en 115 dólares.

Si reclama por un lado “vistazo” Por un lado, Donald Trump mantiene, por otro, una ambigüedad sobre la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán. Un buque de asalto anfibio estadounidense, que encabeza un grupo naval que incluye “unos 3.500” Marineros y soldados de la Infantería de Marina llegaron a la zona el viernes.

“El enemigo envía públicamente mensajes de negociación y diálogo, mientras planea en secreto una ofensiva terrestre”denunció el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Antes de advertir: “Nuestros hombres están esperando que los soldados estadounidenses lleguen al terreno para atacarlos y castigar a sus aliados regionales de una vez por todas. »

Donald Trump no oculta sus opiniones sobre la isla de Kharg, que alberga la mayor terminal petrolera de Irán y garantiza alrededor del 90% de sus exportaciones de crudo, según el banco estadounidense JP Morgan. “Tal vez tomemos la isla Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”. (…). No creo que tengan defensa alguna. Podríamos tomarlo muy fácilmente”aseguró el presidente estadounidense en una entrevista al “Financial Times” difundida el domingo por la tarde, llegando incluso a considerar “toma el aceite” Iraní.