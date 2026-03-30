Laurent Nuñez “muy consternado” brinda su “apoyo” a Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis

Laurent Núñez se dijo a sí mismo “muy impactado” Lunes 30 de marzo por las polémicas declaraciones realizadas en el canal CNews sobre el nuevo alcalde del LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko. Desde su elección en la primera vuelta de las elecciones municipales el 15 de marzo, el alcalde rebelde se ha enfrentado a numerosos comentarios racistas.

“Estos ataques me parecieron despreciables (…), “Estamos aquí en Francia, es la República Francesa la que reconoce a todos sus niños sea cual sea su origen”.afirmó el Ministro del Interior en RTL y añadió: “Estoy muy impactado por estos comentarios”. “No podemos permitir este tipo de desliz. Esto es inaceptable”insistió.

El ministro afirmó que no hay “Una nueva Francia y tampoco hay una Francia que vaya a desaparecer (…). Hay una Francia que integra, que es una Francia de cohesión nacional”. Sin embargo, sigue siendo consciente de que es “Muy complicado vivir juntos en este momento”. Recordó en particular que había habido “130 hechos llevados ante la justicia” durante la campaña electoral municipal.

No es el único funcionario electo que ha reaccionado. En el France-Inter, la ministra de Cultura, Catherine Pgard, condenó “ataques despreciables e inaceptables”. “La libertad de expresión no puede ir en contra de las normas de derecho, de las normas de civismo”proclamó. Una referencia a CNews, que hace de la libertad de expresión su estándar.

También invitado al France-Inter este lunes, Bally Bagayoko lamentó la falta de apoyo al más alto nivel del Estado tras estos comentarios racistas: “Lo más escandaloso es que no hay condena (…) a nivel del Elíseo, para traer grandeza (de) lo que es Francia, que siempre ha sido la primera en la fila contra los comentarios racistas”.

En respuesta, este lunes, el entorno de Emmanuel Macron aclaró al “Huffpost” que “El presidente siempre ha condenado todos los ataques racistas vengan donde vengan”.

El alcalde de Saint-Denis, que presentó una denuncia, convocó una manifestación contra “racismo y discriminación” el próximo sábado frente a su ayuntamiento. En su convocatoria a una manifestación, el alcalde rebelde denuncia a los medios nacionales que no logran integrar la idea “que un niño de ciudad, de nuestros barrios populares, pueda ser llamado a responsabilidades por la comunidad”.

El Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (Mrap) también indicó este lunes que presentaba una denuncia. “Estos comentarios no son triviales ni neutrales: son parte de una larga tradición racista que consiste en animalizar a las personas, particularmente cuando provienen de diversos orígenes, para cuestionar mejor su legitimidad para ejercer responsabilidades públicas”.reaccionó Mrap en un comunicado de prensa. “Esto no es un desliz aislado por parte de Cnews, sino una trivialización intolerable del racismo más grosero (…)”continúa la asociación. Además de una denuncia ante el Ministerio Público, indica haber realizado una denuncia ante Arcom, el policía audiovisual.

El viernes 27 de marzo, un debate en este canal se centró en los primeros días del mandato de Bally Bagayoko, nuevo alcalde del LFI de Saint-Denis. ¿Este alcalde “¿Tratando de superar los límites? »pregunta el presentador durante el programa. “Seguramente hay un poco de eso”. Ahora bien, es importante recordar que, homo sapiens, somos mamíferos sociales y parte de la familia de los grandes simios. Y por lo tanto, en cada comunidad, en cada tribu –nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en tribus– hay un líder cuya misión es establecer su autoridad.respondió el psicólogo Jean Doridot en el set.

CNews se encontró el sábado en el centro de una segunda polémica, después de que el filósofo Michel Onfray atribuyera a Bally Bagayoko una actitud de “macho dominante” por llamar a “lealtad” después de su elección. En la misma diatriba, añade que es muy “tribal”. Luego el filósofo añade: “Pero no estamos en una tribu primitiva”.

En un vídeo publicado en X (antiguo Twitter) el sábado, Michel Onfray denunció un “mal juicio” presentada en su contra por LFI por “ lidera tu lucha política “. Para defenderse, declaró que había movilizado un concepto de etología: “Hice saber que no estábamos en la lógica del macho dominante”explicó. Un concepto que según él “tener con el macho y para nada con el color de piel”. Finaliza su vídeo negando ser “obsesionado con el color de la piel”. Respecto a las “tribus primitivas” mencionadas en el plató del canal, se refiere vagamente a Darwin sin extenderse en su arriesgada comparación entre el alcalde de una ciudad y los conceptos utilizados.

Por su parte, la cadena del grupo Bolloré se defendió en un comunicado de prensa este lunes. CNews impugna esto “formalmente que se hicieron comentarios racistas” en su antena y evoca extractos “truncado y sacado de contexto”. Del “práctico” quien según ella “participar en una instrumentalización con fines polémicos”.