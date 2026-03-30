Bally Bagayoko presenta denuncia y convoca a una “gran manifestación”

Desde su elección en la primera vuelta el domingo 15 de marzo, Bally Bagayoko, nacido en Altos del Sena y de padres malienses, se ha enfrentado a numerosos comentarios racistas en las redes sociales.

Pero esta vez es un pasaje difundido el viernes por la noche en el canal de noticias CNews el que apunta al concejal: unas declaraciones realizadas en el plató por el psicólogo Jean Doridot durante un debate en los primeros días de su mandato, mientras se acusa al nuevo alcalde de querer deshacerse de agentes territoriales que no estarían en sintonía con su acción.

¿Es este alcalde? intenta superar los límites », pregunta el presentador. “ Seguramente hay un poco de eso. Ahora bien, es importante recordar que, homo sapiens, somos mamíferos sociales y parte de la familia de los grandes simios. Y por lo tanto, en cada comunidad, en cada tribu –nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en tribus– hay un líder cuya misión es establecer su autoridad. », declaró el psicólogo presente en el set.

En el proceso, el primer canal de noticias se vio envuelto en una segunda controversia el sábado. El filósofo Michel Onfray atribuyó al alcalde de Saint-Denis una actitud de “ macho dominante » por haber llamado a “ lealtad » después de su elección. “ Pero no estamos en una tribu primitiva.e”, continuó. También pidió ” dígale a este señor que no estamos en una teocracia “, y que él ” no se convirtió en el rey divino del pueblo “, aunque admite que ” no estamos en esa configuración » en Saint-Denis.

Un poco más tarde en el programa se le dio nuevamente la palabra a este psicólogo que había negado cualquier intención racista. “ Quería universalizar mis comentarios. Tal vez no fue lo suficientemente claro », declaró en particular el orador.

El canal propiedad del multimillonario conservador Vincent Bolloré se defendió afirmando que las sentencias de Michel Onfray habían sido “ sacado de contexto » El ensayista aseguró un juicio falso » y que sus palabras “no nada que ver con el color de la piel (Excesivamente) Bagayoko » pero se refirió a un “ concepto de etología », ciencia que examina el comportamiento animal, incluidos los humanos.

Por su parte, la jefa de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, denunció racismo en sucio y desinhibido “, viendo una comparación entre Bally Bagayoko y ” un mono y un “jefe de tribu” “. Anunció que se pondría en contacto con Arcom, la policía audiovisual y digital, y luego con otros cargos electos de izquierda.

Como el senador comunista Ian Brossat, acusando a CNews de “ pozo negro racista ”, o incluso la diputada ecologista Léa Balage El Mariky para quien “ noticias-basura ” Este ” sigue dando vueltas en su racismo contra los nuevos alcaldes y precisamente contra Bally Bagayoko “.

El coordinador rebelde Manuel Bompard se indignó al describir en X CNews “ órgano de propaganda racista ” OMS ” debe cerrarse inmediatamente “. “Los excesos racistas aumentan a un ritmo ininterrumpido”afirmó el primer secretario del PS, Olivier Faure, en reacción a esta secuencia.

“ Por supuesto, está encarnado a través de mí, pero hay muchos otros Bally Bagayoko que lamentablemente son víctimas habituales de comentarios racistas. », declaró el alcalde de Saint-Denis, refiriéndose a los distintos concejales de origen inmigrante elegidos en Île-de-France.

“ Se presentará una denuncia (…) Muy pronto tomaré la iniciativa de realizar una gran reunión y me gustaría que todos estuvieran allí. (…) contra el racismo y contra el fascismo », anunció Bally Bagayoko. Antes de agregar que “ todo esto en realidad no me afecta, claramente fortalece mi determinación y llamo a todos los que están en todos los barrios populares a que den un paso adelante, que no dejen que esto suceda “.