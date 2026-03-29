El ayuntamiento de Fresnes destrozado en vísperas de la toma de posesión del nuevo alcalde

Publicado el 28 de marzo de 2026 a las 12:07 p.m., actualizado el 28 de marzo de 2026 a las 5:37 p.m. Lectura: 2 min.

Saquearon la sala de recepción del ayuntamiento, explotaron las ventanas: el centro de la ciudad de Fresnes (Val-de-Marne) fue escenario de violentos daños el viernes por la noche antes de la toma de posesión, este sábado 28 de marzo, del nuevo alcalde LR.

En la calle Ténine, justo al lado del ayuntamiento de esta localidad de 30.000 habitantes, los daños son sorprendentes. “Las ventanas estaban rotas”lamenta Stevie Agodor, directora de la escuela de conducción Quick Permis 94, que también vio desaparecer una motocicleta.

Al cuantificar sus daños en casi 20.000 euros, teme ser “obligado a cerrar durante el trabajo” si su seguro no cubre la pérdida. La vecina Caisse d’Epargne también fue atacada.

Las mesas plegables volcaron y los cristales se rompieron. El nuevo concejal, que deplora los daños “colosal” para el funcionamiento de los servicios, critica un ataque contra “la casa común”según él “claramente vinculado a las elecciones”.

En un mensaje publicado en X, el Ministro del Interior aseguró que “todo (fue) implementado” Para “identificar” los autores de la intrusión y del daño, “arrestarlos y llevarlos ante la justicia”. “Dañar a un ayuntamiento es dañar a nuestra República”escribió.

Una vez dentro, junto con varias otras personas también enmascaradas, rompieron todo en la entrada del ayuntamiento, utilizando palos y lanzando proyectiles.

Según información de “Parisien”, “Veinte individuos con el rostro oculto dispararon morteros contra el ayuntamiento, antes de romper la puerta de acceso y entrar en el edificio. »

La presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, condenó “la violencia desatada de estos delincuentes que no aceptan la democracia y los resultados de las elecciones”.

“Le propuse matrimonio al nuevo alcalde”Christophe Carlier, “ayuda de la región para asegurar mejor su espacio público”añade.

Christophe Carlier (LR) superó por poco el domingo pasado a la lista sindical de izquierda encabezada por la alcaldesa saliente del PS, Marie Chavanon, con el 45,00% de los votos frente al 43,53%, obteniendo el macronista Jean-Jacques Bridey el 11,46% de los votos en este triangular.

La oposición socialista condenó la violencia “inaceptable”al tiempo que advierte a la nueva mayoría. “No debemos ceder ante la teoría de la conspiración (…) y dejar que sirva de excusa para el derecho a posicionar armas” de una futura policía municipal, advirtió la diputada opositora Rachida Sadane.

Vincent Jeanbrun, ex alcalde de la vecina localidad de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) y blanco de un atentado en 2023, confió por su parte su emoción ante las imágenes del ayuntamiento destrozado, que revivieron recuerdos de “el ataque a (su) casa” durante los disturbios del verano de 2023.