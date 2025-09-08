Israel amenaza con represalias a los países que reconocerían a Palestina y prepararían un asalto en el terreno en Gaza





Pronto dos años después del comienzo de la guerra, el ejército israelí en las últimas semanas intensificó sus operaciones militares en la ciudad de Gaza. Diciendo que controle el 40 % de esta ciudad en el norte de la Franja de Gaza, dice que quiere tomarlo para superar a Hamas y liberar a los rehenes capturados el 7 de octubre. El sábado 6 de septiembre, Tsahal destruyó una nueva torre de vivienda en la ciudad y llamó a sus habitantes a evacuar el sur del territorio palestino, en anticipación de un asalto en el terreno que arega los temores de los civiles por la población civil. Los aviones israelíes habían abandonado miles de folletos en los distritos occidentales de Gaza-Ville, pidiendo a los habitantes que se fueran y anunciando una huelga en un edificio. El ejército luego destruyó la torre subsímica, el día después del bombardeo de un edificio similar. Advirtió el viernes que apuntaría al “Infraestructura terrorista” En la ciudad, especialmente las torres de vivienda. Ella acusa a Hamas, que habla de ” mentiras “para usar estos edificios.









La defensa civil de Gaza informó la muerte de 56 personas el sábado en el territorio palestino, incluido cuatro en el distrito de Cheikh Radwane, en la ciudad de Gaza, y 19 cerca de un centro de distribución de ayuda en el norte. En un comunicado de prensa, el ejército israelí llamó a la mañana de los habitantes de Gaza-ville para evacuar “Sin demora” hacia “Zona humanitaria” Al-Mawasi, en el sur de la tira de Gaza, y “Únete a las miles de personas que ya han ido allí”. Según la ONU, casi todos los más de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza han sido expulsados ​​de sus hogares al menos una vez por la guerra que ha estado en más de 700 días. La ONU, que estima a aproximadamente un millón de personas la población de la ciudad de Gaza y sus alrededores, advirtió contra un “Desastre” y consecuencias internacionales de amnistía “Irreversible” Para los palestinos. En la franja de Gaza, ahora en el control de la hambruna del 20 % del territorio según la ONU, el ejército israelí a menudo ha bombardeado en áreas declaradas “Humanitario”afirmando apuntar a los combatientes de Hamas allí.





En Israel, las familias de los rehenes también temen que una operación importante en Gaza-Ville ponga en peligro la vida de sus seres queridos. Como cada sábado por la noche, miles de israelíes que blandieron fotos de los rehenes se han mostrado en Tel Aviv y Jerusalén. “La guerra debe detenerse para lanzar a los rehenes y salvar a nuestros soldados”¿podríamos leer en un letrero? Según el ejército israelí, 47 cautivos permanecen retenidos en Gaza, incluidos 27 presuntos muertos, de un total de 251 personas secuestradas el 7 de octubre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un aliado de Israel, informó un “En la negociación de profundidad” Con Hamas en rehenes. El nuevo jefe del Comando Militar Americano para el Medio Oriente, Brad Cooper, hizo una visita a Israel el sábado.













Israel amenaza a Francia con represalias





El reconocimiento de un estado palestino por parte de los países occidentales podría empujar a Israel a tomar “Medidas unilaterales”advirtió este domingo 7 de septiembre, su jefe de diplomacia Gideon Sa’ar, después de información sobre proyectos para anexar parte de la Cisjordania ocupada. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre. En el proceso, varios países, incluidos Canadá, Australia y Bélgica, han anunciado su intención de hacer lo mismo.









Gran Bretaña dijo en agosto que haría lo mismo si no se concluya una tregua en Gaza, donde Israel libró una guerra contra la respuesta de Hamas al ataque lanzado por este movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí. “Estados como Francia y el Reino Unido que han provocado el llamado reconocimiento (de un estado palestino) cometieron un enorme error”dijo Gideon Sa’ar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen visitando Jerusalén. “No podemos disociar la cuestión del estado de la de la paz, porque haría que la paz sea aún más difícil de alcanzar”agregó. “Esto empujará a Israel a tomar también medidas unilaterales”advirtió, sin especificar cuáles.









El reconocimiento de un estado palestino sería en gran medida simbólico debido a la negativa de Israel de la creación de tal estado al que aspiran los palestinos. Este último tiene como objetivo establecerlo en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, separada por el territorio israelí. El 4 de septiembre, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio criticó la intención de ciertos países occidentales de reconocer a un estado palestino, afirmando haber advertido posibles represalias de Israel en forma de una anexión de territorios en Cisjordania. Se negó a unirse a la convicción global del plan de colonización en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.





Israel aprobó en agosto un importante proyecto de construcción de 3.400 viviendas en un sector de Cisjordanie, que amenazaría la viabilidad de un futuro estado palestino, según la comunidad internacional. El ministro israelí de Bezalel Smotrich, había declarado previamente, para el discurso de los líderes europeos: “Si reconoce un estado palestino en septiembre, nuestra respuesta será la aplicación de la soberanía israelí a todas las partes de Judea-Samaria”el nombre que usa Israel para designar a Cisjordania.