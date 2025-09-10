"Último cartucho del macronismo", "comedia triste" ... reacciones políticas





Se realiza la elección del primer ministro: el Ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, fue nombrado primer ministro por Emmanuel Macron este martes 9 de septiembre para suceder a François Bayrou, derrocado el lunes en la Asamblea. El poder tendrá lugar el miércoles al mediodía, en Matignon. Será responsable de “Consultar” las fiestas para “Construya los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”dijo el Elysée en un comunicado de prensa. El nuevo primer ministro solo propondrá un gobierno después de esta discusión con las partes.









La presidencia de la República también defendió su método. “El Presidente de la República está convencido de que, en estas bases, un acuerdo entre las fuerzas políticas es posible de conformidad con las condenas de todos”explica el Elysée en su comunicado de prensa. Fijar la hoja de ruta de Sébastien Lecornu, el Elysée agrega que “La acción del Primer Ministro se guiará por la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país”.





Sébastien Lecornu se convierte en el séptimo primer ministro de Emmanuel Macron, y el quinto desde el comienzo de su segundo mandato de cinco años en 2022. Tras el anuncio de su nombramiento, las reacciones de todos los bordes políticos no fueron largas en llegar. “The Nouvel OBS” hace un balance.





• “De ahora en adelante, es absolutamente como antes”, Mélenchon castiga





“La respuesta de Macron a la reversión de Bayrou: Ahora, es absolutamente como antes”Tancado sobre X, el líder histórico de la Francia rebelde. Para Jean-Luc Mélenchon, “Solo la partida de Macron puede poner fin a esta triste comedia de desprecio por el parlamento, los votantes y la decencia política”.









El nombramiento de Sébastien Lecornu en la víspera del movimiento del 10 de septiembre es “Una provocación”,, por su parte estimado en X el Presidente del Grupo LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot. Para los rebeldes, el nuevo primer ministro es “El que, frente a los” chalecos amarillos “o los guadeloups en lucha por el derecho al agua solo respondió por represión. El que cena con la pluma”. Su partido censura, prometió. “Más que nunca mañana, ¡bloqueemos todo para que Macron se vaya!” »»ella escribió, luego se repitió a la prensa.









• “Siempre más allá”, Tance Tondelier





“Emmanuel Macron se está preparando para nombrar a un primer ministro sin haber consultado los partidos políticos de la fuerza llegó en las últimas elecciones legislativas. Siempre más allá … la respuesta en la calle. Mañana”había reaccionado un poco antes del nombramiento de Lecornu, el Secretario Nacional de Ecologistas, Marine Tondelier, en X.





Invitado en el set de BFMTV, el propietario de los Verdes denunció un “Provocación” Después del nombramiento de Sébastien Lecornu en Matignon. “El macronismo se reduce a sí mismo a una forma de entreer”ella agregó.









• Faure promete que el PS no estará en el gobierno





“Con el nombramiento de Sébastien Lecornu en Matignon, Emmanuel Macron persiste en un camino en el que no participará ningún socialista”condenó al primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure. En un comunicado de prensa, su partido cree que con esta cita, Emmanuel Macron toma “El riesgo de la ira social legítima y el bloqueo institucional del país”. “Sin justicia social, fiscal y ecológica, sin medidas para el poder adquisitivo, las mismas causas causarán los mismos efectos”concluyó Olivier Faure.









• Glucksmann lamenta que Macron haya elegido “un primer ministro (muy) cerca de él”





Raphaël Glucksmann estimó en X que Sébastien Lecornu “Tendrá que aceptar políticas (muy) lejos de lo que se hizo hasta ahora” Si él quiere “Evite caer”.









Antes del anuncio del nombramiento del nuevo primer ministro, el co -presidente del partido público dijo que estaba listo para “Trabajar” Con macronistas y republicanos en el próximo gobierno. “Sí, por supuesto que tendremos que trabajar con ellos”dijo.





• Para Le Pen, “el presidente dibuja el último cartucho del macronismo”





Después del nombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, el jefe de diputados de la concentración nacional deploró que Emmanuel Macron era “Bunkerized con su pequeña plaza de fieles”. “El presidente dibuja el último cartucho de macronismo, búnkerizado con su pequeña plaza de fieles”se burló del MP para Pas-de-Calais en X. y agregue: “Después de las inevitables elecciones legislativas futuras, el Primer Ministro se llamará Jordan Bardella.”









El presidente del partido lejano, Jordan Bardella, también criticó a Emmanuel Macron quien “No cambie un equipo que pierde”. Jordan Bardella advirtió que el RN “Juzgará al nuevo primer ministro por documentos sin ilusión, sus acciones, a sus orientaciones de dar un presupuesto a Francia”ya blandiendo el “Líneas rojas” de su grupo. “Estamos a su disposición para recordarle, en nombre de los millones de franceses que esperan y esperan una alternancia”concluyó Jordan Bardella.





• Retailleau desea “encontrar acuerdos”





El líder de los republicanos y ministro del interior saliente Bruno Retailleau dijo que estaba listo este martes por la noche en “Encuentra acuerdos” con el nuevo primer ministro para construir un “Majoridad Nacional”. “Quiero que encontremos acuerdos. Creo que existe la posibilidad de construir un proyecto que satisfaga lo que yo llamo” la mayoría nacional “”dijo al final de una oficina política de LR en “Consultante” que un primer ministro socialista no ha sido nombrado.









• Philippe tendrá “ningún problema” para trabajar con Lecornu





El ex primer ministro Edouard Philippe elogió, en el micrófono de TF1, la elección de su sucesor, que es ” joven “ pero “¿Quién ha tomado mucha densidad en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y quién sabe cómo discutir”. El líder del Partido Horizons aseguró que habrá ” ningún problema “ Trabajar con él e intentar encontrar un acuerdo ” necesario “ con los socialistas.









El Secretario General del Renacimiento y el ex primer ministro, Gabriel Attal, se dirigió a su “El éxito desea” a Sébastien Lecornu. “Siempre buscaremos ir en el sentido del interés general y lo apoyaremos para eso”escribe en X.



