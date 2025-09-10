Trump será el anfitrión de la cumbre del G20 en su campo de golf de Miami ... y espero dar la bienvenida a Putin y Xi

Publicado el 6 de septiembre de 2025 a las 10:53 a.m. Lectura: 2 min.







Sordado de manera diferente a las acusaciones de conflictos de intereses desde su regreso al poder, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que organizaría la cumbre de los líderes del G20 en diciembre de 2026 en un complejo de golf que su familia poseía. “No ganaremos dinero en absoluto con eso”aseguró al multimillonario el viernes 5 de septiembre, argumentando que el sitio seleccionó, el “Trump National Doral Miami” En Florida, fue “El mejor lugar”. También confirmó que no iría a la reunión de líderes del G20, este año en noviembre en Sudáfrica, y que Estados Unidos estaría representado por el vicepresidente JD Vance.





Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump quería dar la bienvenida a una cumbre del G7 en Doral, pero había caído frente a una ola de cargos de corrupción. Esta vez, “Será realmente hermoso”aseguró el multimillonario de 79 años durante un intercambio con la prensa en la Oficina Oval, argumentando que la propiedad estaba cerca del aeropuerto y asegurando que “Cada país tendría su propio edificio”. El presidente estadounidense también dijo que él “Me gustaría” Ese presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping participan en esta manifestación el próximo año.





La presidencia giratoria del G20, que reúne los ahorros mundiales más poderosos, está garantizada este año por Sudáfrica. Donald Trump había declarado a fines de julio que no se rendiría “Probablemente no” En el rally de los jefes de estado y el gobierno programados para el 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo, acusando al gobierno sudafricano de perseguir a los blancos. Confirmó esta decisión el viernes: “JD (Vance) se irá, no iré.» »









Conflictos de intereses





Donald Trump es acusado por la oposición democrática de aprovechar su regreso al poder para promover los intereses económicos de su familia en varios sectores, en particular bienes inmuebles y criptomonedas. Formalmente, el presidente estadounidense ya no está involucrado en asuntos familiares, ahora administrado principalmente por sus hijos. Pero el antiguo desarrollador inmobiliario, que lidera este segundo mandato completamente desinhibido, desdibuja regularmente la línea entre los intereses privados y el dominio estatal, a la disgusto de las asociaciones anticorrupción. Hace unas semanas, aprovechó una estadía en Escocia para inaugurar un nuevo campo de golf en un complejo con su nombre. El presidente estadounidense se ha asociado con varios proyectos en criptomonedas, lo que le permitió inflar su fortuna personal, mientras que su gobierno alienta activamente a este sector.









Además, Donald Trump y Steve Witkoff, su emisario especial en Rusia y Oriente Medio, están asociados a través de sus familias en una compañía de criptomonedas, World Liberty Financial. Esta compañía, que presenta al presidente como “Emérito CO -Founder” En su sitio web, fue ampliamente criticado por una reciente transacción lucrativa con una empresa de Abu Dhabi. Cuando fue a Abu Dhabi en la primavera como parte de una gran gira del Golfo, Donald Trump tuvo acceso a las autoridades emiráticas: poder comprar componentes electrónicos estadounidenses avanzados. Durante el mismo viaje, había aceptado un Boeing ofrecido por Qatar, barriendo las protestas de los demócratas.









Durante su primer mandato, la organización Trump, la compañía familiar, tuvo una moratoria sobre inversiones con socios privados extranjeros. Nada como esta vez. En una larga investigación publicada en agosto, la revista “The New Yorker” intentó agregar las ganancias obtenidas por la familia Trump en sus diversas actividades desde el comienzo del segundo mandato. El semanal llegó a un total de poco más de $ 3 mil millones.