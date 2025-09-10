Lo que sabemos sobre las tensiones de Washington-Caracas





Donald Trump promete “bajar” Los aviones militares venezolanos que amenazarían a las fuerzas estadounidenses, mientras que la hostilidad entre los dos países se ha exacerbado recientemente en el Caribe. Actualización sobre esta escalada diplomática.





Amenazas de triunfo





Si los aviones militares venezolanos ponen a los militares estadounidenses “En una posición peligrosa, serán descendientes”Lanzó el presidente estadounidense frente a los periodistas en la Casa Blanca el viernes 5 de septiembre.





El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos que Donald Trump acaba de renombrar en “Ministerio de Guerra”había denunciado el jueves el desbordado de uno de sus buques de guerra por aviones militares venezolanos en aguas internacionales. Discurso “Gesto altamente provocativo”El Pentágono advirtió contra cualquier escalada.





La amenaza de Donald Trump ocurre el día en que Washington ha anunciado fortalecer su presencia militar en el Caribe para combatir los carteles de las drogas, con el envío de diez aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, un territorio asociado a los Estados Unidos. Este despliegue se agrega a ese reciente buques de guerra en la región. Los siete edificios estadounidenses presentes en el Caribe, así como otro en el este del Pacífico, actualmente participan en la lucha contra el tráfico de drogas en América Latina, según un ministerio de defensa que solicitó el anonimato.









Una huelga estadounidense mata a 11 “narcoterroristas”





Esta semana, Donald Trump anunció que Estados Unidos había atacado el martes 2 de septiembre A un “Barco que transporta drogas”matando a 11 “Narcoterroistas”. Los presentó como miembros del Tren de Aragua, un cartel venezolano establecido en varios países y clasificado como una organización terrorista por Donald Trump.





El asesor cercano de Donald Trump Stephen Miller dijo el viernes que Venezuela no fue dirigido por un gobierno sino por un “Estructura narcotrafica”con el presidente venezolano Nicolás Maduro en “Líder del cartel”. Este último siempre ha negado cualquier vínculo con el tráfico de drogas, aunque dos sobrinos de su esposa fueron sentenciados a Nueva York por el tráfico de cocaína.









Estados Unidos ha optado claramente por la manera fuerte en su lucha contra el tráfico de drogas de América Latina, eligiendo militarizar sus operaciones: un cambio real en la doctrina. Según Gustavo Flores-Macias, profesor de la Universidad de Maryland, utilizando una huelga militar en lugar de una operación policial tradicional el martes solo tiene la intención de “Despruebe los narcotraficantes” Pero también constituye “Una muestra de fuerza para mostrarle al Gobierno de Nicolás Maduro que Estados Unidos no descarta la acción militar en Venezuela”.









Diálogo de Maduro Advocates





Después de prometer en los últimos días el “Lucha armada” frente al ” amenaza “ Por la presencia estadounidense en el Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro de repente se volvió el viernes, creyendo que“Ninguna de las disputas” con los Estados Unidos “No justifica un conflicto militar”. “Venezuela siempre ha estado dispuesto a discutir, al diálogo, pero exigimos respeto”agregó durante una declaración transmitida por radio y televisión, una vez más rechazando las acusaciones del gobierno de Trump sobre su supuesta participación en el tráfico internacional de drogas.





Antes de suavizar el tono, el presidente venezolano continuó diciéndose a sí mismo listo para “Lucha armada por la defensa del Territorio Nacional”incluso evocando el riesgo de un aterrizaje estadounidense y un objetivo de “Cambio de dieta”aunque Estados Unidos nunca ha amenazado abiertamente con invadir su país.





En el cargo durante 12 años después de una reelección en 2024 marcada por sospechas de fraude, Nicolas Maduro es considerado por el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio como un “Fugitivo buscado por la justicia” En los Estados Unidos, que también ha puesto la cabeza a los precios.