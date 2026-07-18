Aumento del precio de la gasolina: “Las ayudas focalizadas están tan focalizadas que nadie las ha tocado”

es necesario “muévete con cuidado”explicó el Primer Ministro Sébastien Lecornu, durante una rueda de prensa organizada a finales de mayo, para detallar el paquete de ayuda destinado a compensar el aumento de los precios en los surtidores relacionado con la guerra en Irán. Dos meses después, debemos creer que el gobierno fue… demasiado cauteloso en su apoyo a la economía. En cualquier caso, ésta es la conclusión del “Misión rápida sobre los impuestos a los combustibles y el rendimiento fiscal del aumento de los precios” liderado por la Asamblea Nacional.

Tomemos el ejemplo de la ayuda. “grandes rodillos”. Con una cuantía fija de 100 euros, está destinado a los trabajadores más modestos, que recorren más de 30 kilómetros ida y vuelta para ir a trabajar. “La tasa de apelación que nos ha comunicado el gobierno asciende al 24%”revela el relator de la misión, Philippe Brun, durante su audiencia el miércoles en la Comisión de Finanzas de la Asamblea.

“La cifra presentada por Philippe Brun no es correcta”defendió la portavoz del gobierno Maud Bregeon en BFMTV-RMC el miércoles por la mañana. “Un poco menos del 40% de los que eran elegibles lo solicitaron y lo recibieron”aseguró el que también es viceministro responsable de Energía. En todos los casos, esta tasa de recurso es muy baja. En comparación, el 66% de las personas elegibles para RSA reciben RSA. ¿Cómo podemos explicar este desánimo?

“El sistema se puso en marcha mucho después de la crisis”analiza Philippe Brun, con quien contactamos por teléfono. “El primer decreto llega a finales de abril, la plataforma se crea en mayo y los pagos no comenzaron hasta junio. Por lo tanto, la ayuda no se pagó al mismo tiempo que el aumento de precios. » Sin mencionar que “Muchas personas no tenían derecho a recibir asistencia, por ejemplo los propietarios de vehículos híbridos no recargables. » En resumen, “La ayuda selectiva es tan selectiva que nadie la ha tocado”bromea el diputado socialista por Eure.

Más allá del poder adquisitivo, el ponente teme el impacto de esta crisis del petróleo en la economía del país. En primer lugar, un punto positivo: no hay que preocuparse por los ingresos fiscales vinculados a los impuestos sobre los combustibles. No hubo ninguno “olla” formados en las espaldas de los automovilistas, ni “Déficit marcado”. “El Estado parece beneficiarse de esta crisis a nivel fiscal con unas decenas de millones de euros, lo cual no es mucho”explicó Philippe Brun en comisión.

Por otro lado, por el lado de la inflación y el crecimiento, los efectos de la crisis son más palpables. Para la profesora de economía de la Universidad París-Dauphine, Anna Creti, el gobierno imaginó “una respuesta al problema del poder adquisitivo, más que un arma macroeconómica contra los efectos a largo plazo del aumento del precio del petróleo. » Resultado, “Durante el período mayo-junio, el impacto sobre la inflación es sin duda bastante fuerte”afirma (+2,4% de inflación en mayo, +1,8% en junio según el INSEE, nota del editor). Sin embargo, esto preocupa mucho a Philippe Brun, que escribe: “Para 2026, el gobierno estima que el aumento de la inflación debido al aumento de los precios de los combustibles debería suponer un coste adicional de 3.600 millones de euros para el Estado”cualquiera “La mayor parte del coste macroeconómico de la crisis recaerá en las finanzas públicas, estimado en 4.500 millones de euros. »

Por parte del gobierno, Maud Bregeon asume la estrategia de apuntar “respetuoso con las finanzas públicas”cuyo objetivo es evitar una mayor ampliación del déficit. Otro argumento a favor de la focalización restringida: la equidad. “Como el consumo de combustible aumenta con los ingresos, si das ayuda en el surtidor que concierne a todos, eso significa que estás dando más transferencias a los hogares más ricos, por lo que es anti-redistributivo”analiza la economista Fanny Henriet, directora de investigación del CNRS en la Escuela de Economía de Aix-Marsella.

Pero para Philippe Brun, la respuesta del gobierno debe cambiar de escala. En particular, propone el establecimiento de un impuesto flotante, como en España, que bajaría automáticamente los impuestos cuando suba el precio del combustible, y viceversa. Con los siguientes criterios: “Un plazo de aplicación muy corto (…) cuando el gas o la gasolina superan los 2 euros, 2 euros 10”precisa.

Este impuesto flotante, “Desde el punto de vista económico, tiene mala prensa, porque no hace visible el efecto del precio y que, si queremos cambiar la forma de viajar, sigue siendo importante dar la señal adecuada”señala Anna Creti. Por el contrario, para Fanny Henriet, “El impuesto flotante, sobre el papel, es una buena idea, porque nos permite tener previsibilidad de precios y como queremos alejarnos de los combustibles fósiles (…) tenemos tiempo para anticiparnos. » En cualquier caso, los dos economistas coinciden en la necesidad de acelerar la transición ecológica electrificando nuestros medios de transporte para escapar de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Esto no basta para distraer a Philippe Brun de su convicción de que debemos ayudar más masivamente a la población a soportar el coste de la crisis actual. “No vamos a electrificar el país en unas semanas. Hay gente que no tiene medios alternativos. Hay un drama social sordo que está sucediendo. El 60% de los franceses seguirán cambiando sus planes de vacaciones debido a este aumento en los precios del combustible. Debemos aprender las lecciones de los chalecos amarillos. »

El diputado nos dice que tiene la intención de presentar enmiendas “ como parte del presupuesto en septiembre » para defender sus propuestas: impuesto flotante, pero también control de los márgenes mayoristas y fiscalidad de la especulación petrolera.