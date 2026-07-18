Bombardeado por Estados Unidos por séptima noche consecutiva, Irán amenaza con una “ofensiva total”: lo que sabemos

Estados Unidos bombardeó Irán por séptima noche consecutiva este sábado 18 de julio y Teherán respondió una vez más atacando objetivos en Jordania, Kuwait y Bahréin, mientras amenazaba con trasladarse a un “totalmente ofensiva”.
Un mes después de la firma, el 17 de junio, de un memorando de entendimiento entre los dos países que abriría un período de conversaciones de paz, la escalada continúa en Oriente Medio con intercambios diarios de ataques e incidentes marítimos en serie.
El Comando de Oriente Medio de Estados Unidos (Centcom) anunció un ataque en Irán “lugares de vigilancia, infraestructuras logísticas militares, depósitos subterráneos de armas y activos marítimos” durante la séptima noche consecutiva de ataques al país, sin mencionar objetivos civiles como acusa Irán.
Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron al menos tres muertos y ocho heridos. un funcionario provincial “anunció que tres personas fueron mártires y ocho resultaron heridas tras los ataques enemigos en partes de la provincia de Hormozgan este sábado por la mañana”informó la agencia oficial Irna en Telegram.
La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, ha advertido que “Los países que albergan fuerzas militares estadounidenses que han puesto su territorio a disposición de “agresores y criminales” para ataques contra Irán deben prepararse para recibir la respuesta correspondiente”en un comunicado de prensa transmitido por la agencia Tasnim. “Deben activar sus unidades de defensa civil para proteger a sus ciudadanos y mantenerlos alejados de objetivos potenciales”añaden.
Irán entrará “una fase ofensiva total” si los ataques estadounidenses continúan más allá “dos-tres días”también amenazó a Mohsen Rezaï, asesor militar del líder supremo iraní, citado por la televisión estatal. “Irán ya no se limitará a tomar represalias y ninguna frontera será segura”declaró, según la misma fuente.
El ejército iraní anunció que había atacado objetivos militares en Kuwait, Jordania y Bahréin, en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra su territorio, según la televisión estatal. Las fuerzas iraníes dijeron que atacaron el campamento militar de Al-Adiri y las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al-Salem en Kuwait, así como la base aérea de Al-Azraq en el este de Jordania, según la televisión estatal y la agencia Tasnim.
El ejército kuwaití dijo que se enfrentaba a ataques con misiles y drones tras “Agresión iraní”en un comunicado de prensa el
En Bahréin, donde se activaron las sirenas de alerta aérea, se lanzaron drones explosivos iraníes contra hangares y áreas de estacionamiento utilizadas por la fuerza aérea estadounidense en la base Sheikh Isa, según la televisión estatal iraní. El ejército bahreiní anunció este sábado que sus defensas aéreas habían interceptado varios nuevos ataques iraníes.
El ejército jordano afirmó este sábado haber derribado diez misiles iraníes, después de que Teherán anunciara un ataque contra una base aérea de este país. “Nuestras defensas aéreas interceptaron y derribaron 10 misiles iraníes que apuntaban al territorio del Reino”indicó un alto funcionario del personal. “La operación de interceptación y destrucción no provocó víctimas humanas ni daños materiales”añadió.
La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, anunció este sábado que dos petroleros habían “explotó y se incendió” mientras cruzaba una zona minada al sur del Estrecho de Ormuz, cosa que los Estados Unidos negaron, y que otros cuatro barcos habían sido “interrumpido” por ellos utilizando misiles y drones.