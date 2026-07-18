Donald Trump amenaza a Canadá y “fin de aplausos” para Didier Deschamps: boletín de Trump sobre la Copa del Mundo

Continuación y fin del Mundial de los Blues. Este sábado 18 de julio, a las 23 horas, la selección de Francia se enfrentará a la selección de Inglaterra en Miami. Un partido final que nadie quiere jugar realmente ya que es la pequeña final por el tercer puesto. Sólo se mostró motivado el técnico francés Didier Deschamps, quien disputará su último encuentro al frente de la selección francesa. “El último aplauso es mañana. (…) Sé que extrañaré al equipo francés”dijo en una conferencia de prensa. Una victoria le permitiría poner un poco de bálsamo en el corazón de la afición, todavía abatida por la derrota por 2-0 en la semifinal ante los españoles.

Otra secuencia emotiva cuando el esloveno Slavko Vinčić supo que fue designado para arbitrar la final entre Argentina y España. En un vídeo difundido por la FIFA, vemos al hombre de 46 años romper a llorar al escuchar su nombre. Árbitro experimentado, ya ha pitado tres partidos en este Mundial. También estuvo en el silbato durante la derrota de los argentinos contra los saudíes (1-2) durante el Mundial de Qatar 2022. Curiosidad: en mayo de 2020, fue detenido durante una búsqueda para desmantelar una red criminal, sospechoso de tráfico de drogas, tráfico de armas y proxenetismo. Finalmente fue exonerado.

Donald Trump amenaza a Canadá… por sus incendios forestales. El humo espeso que desciende de Canadá y el norte de Minnesota ha provocado alertas de mala calidad del aire en todo Estados Unidos. Especialmente en la región de Nueva York, donde el domingo se jugará la final del Mundial. Si la FIFA aseguró el viernes que el partido no se vería afectado por el momento, el presidente estadounidense no pudo contener su ira: “Estados Unidos está innecesariamente invadido por un aire sucio, contaminado y nocivo para la salud, cuya calidad representa un peligro, lo cual es totalmente inaceptable”irrumpió en su red Truth Social, anunciando que iba a llamar al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Aún en la medida (no), el presidente rubio peróxido amenazó con imponer nuevos aranceles aduaneros a los productos canadienses, para “negligencia dolosa”llegando incluso a acusar a sus vecinos de “no mantener adecuadamente” sus bosques. Como era de esperar, el principal escéptico climático de Estados Unidos no dijo una sola palabra sobre el medio ambiente, mientras los expertos insisten en la relación entre el aumento de los incendios y el cambio climático.

Donald Trump se entromete en las tácticas de Inglaterra. Durante una recepción en Nueva York junto a su servidor de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente estadounidense hizo unas declaraciones dignas de un comentarista de bistro. “Tienes un gran jugador en Inglaterra con el que jugué golf, Harry”comenzó, refiriéndose al capitán de Inglaterra, Harry Kane. Luego comience a considerar consideraciones tácticas: “Tal vez se equivocaron al jugarlo en defensa. (…) Ellos aprovecharon y sacaron a su mejor jugador para ponerlo en defensa. Hay que ser un poco ofensivo, ¿no? » No estoy seguro de que “entrenador Donald” sea todo incluido…” ¿Qué sé yo sobre fútbol? », “¿Qué sé yo sobre coaching? »Sin embargo, admitió este futbolista inculto. ¡Por una vez está lúcido consigo mismo!

Argentina no hace vibrar a América Latina. Los franceses no son los únicos que quieren que los argentinos pierdan la final contra los españoles. En Sudamérica, la tradicional solidaridad entre las naciones del continente hizo una excepción para la Albiceleste. En medio de bromas y críticas en las redes sociales, apareció un fotomontaje que muestra al futbolista español Lamine Yamal con la camiseta de la selección de Brasil, completo con la leyenda “la esperanza del pueblo brasileño”se volvió viral. Durante su conferencia de prensa diaria del jueves, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum bromeó al preguntar a los periodistas a qué equipo apoyarían para la final. “¡España!” ¡España! »respondió la mayoría de la audiencia.

Frenar el racismo debería ser una prioridad. Así lo recordó el viernes el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, instando a la ONU y a la FIFA a actuar contra una “patrón transnacional de racismo estructural, discriminación racial y discurso de odio” observado durante la Copa del Mundo. Los ejemplos son muy numerosos, empezando por los insultos dirigidos a Kylian Mbappé. La presidenta del organismo brasileño, Ivana Leal, citó cifras del propio sistema de seguimiento de la FIFA: sólo para la fase de grupos, se analizaron más de 6 millones de publicaciones en las redes sociales, de las cuales 89.000 presentaban contenidos considerados insultantes, incluidos miles de mensajes de carácter racista. Esta cifra es 13 veces superior a los casos registrados durante la edición de 2022 en Qatar.