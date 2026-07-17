Sánchez contra el presidente americano, los jugadores se pasan el anillo en el dedo: el boletín del Mundial de Trump

A dos días de la gran final entre España y Argentina del domingo 19 de julio, a las 21 horas. (hora francesa), y en vísperas de la pequeña final entre Francia e Inglaterra el sábado 18 de julio a las 23 horas, el balón ya no está necesariamente en el centro de las noticias. Entre política, diplomacia, derechos humanos, dinero y disputas territoriales, este Mundial de 2026 se ha convertido en un espejo de aumento de las tensiones mundiales.

Pedro Sánchez no cruza el océano Atlántico por casualidad. El jefe del Gobierno español ha elegido asistir al que podría convertirse en el segundo título mundial de la Roja, tras el primero conseguido en 2010. Y su presencia añadirá una dimensión política a una final a la que ya no le faltaba. El presidente del Gobierno español es uno de los líderes europeos más críticos con Donald Trump. En los últimos meses, las relaciones entre Madrid y Washington se han vuelto tensas en torno al comercio, la OTAN, la política migratoria e incluso la guerra en Gaza.

Por tanto, el domingo los dos hombres asistirán al mismo partido. Uno apoyará a España. El otro entregará el trofeo a los ganadores junto a Gianni Infantino, como anunció públicamente el presidente de la FIFA: “Por supuesto, entregaremos el trofeo al ganador juntos. » Durante la final del Mundial de Clubes del verano de 2025 en este mismo césped, el presidente estadounidense permaneció pegado al podio durante las celebraciones del Chelsea, para sorpresa de todos. “Pensé que iba a dejar el escenario, pero quiso quedarse”había deslizado Levi Colwill, defensa de los Blues.

Una ONG pide un minuto de silencio antes de la final. La solicitud coloca a la FIFA en una situación particularmente delicada. Human Rights Watch (HRW) pidió el domingo un minuto de silencio antes del España-Argentina para rendir homenaje a dos personas asesinadas este mes durante operaciones llevadas a cabo por ICE, la policía de inmigración estadounidense: un mexicano en Houston (Texas) y un colombiano en Biddeford (Maine).

La ONG ya cree que este torneo quedará grabado en la memoria como el “Copa Mundial MAGA”, en referencia al lema trumpista “Make America Great Again”. Amnistía Internacional, a través de Daniel Norona, su director de campañas para las Américas, también denunció la inacción de la FIFA, al considerar que el organismo no ha cumplido la promesa de un Mundial que respete los derechos humanos. El contexto también hace que la petición de HRW sea aún más inflamable: Donald Trump estará en las gradas. Pedro Sánchez también. En otras palabras, es posible que la FIFA tenga que elegir entre el protocolo y el símbolo.

El Mundial más rico de la historia ahora reparte anillos. El fútbol nunca ha sido tan rentable. La FIFA habrá repartido 655 millones de dólares (575 millones de euros) durante esta edición, casi un 50% más que en Qatar, según un comunicado del organismo de diciembre de 2025. Incluso un equipo eliminado en primera ronda se marcha con al menos 10,5 millones de dólares. El futuro campeón se embolsará 50 millones. El finalista recibirá 33 millones. La pequeña final recaudará 29 millones para el tercero y 27 millones para el cuarto.

Y como este Mundial se celebra en Estados Unidos, la FIFA ha decidido añadir a su ceremonia una novedad muy americana. Por primera vez en la historia del torneo, los campeones del mundo recibirán un anillo de campeonato. Los modelos provisionales se entregarán al capitán y al entrenador tan pronto como suene el pitido final. Luego serán sustituidos por una serie limitada de 2.026 ejemplares personalizados, numerados y entregados con su certificado de autenticidad (30 para el equipo, 1.996 para la afición). La NBA tiene sus anillos. También lo hace la NFL. Ahora le toca el turno al Mundial.

Los demócratas apoyan a España. Los republicanos prefieren Argentina. Incluso la final se ha convertido en un tema de polarización política en suelo estadounidense. Según una encuesta de YouGov entre 2.736 personas, los partidarios demócratas apoyan más a España (29%, frente al 19% de Argentina), mientras que los votantes republicanos se inclinan hacia Argentina (23%, frente al 19% de España).

La diversión está en otra parte. Cuando se pregunta a los encuestados “ quien ganará » en vez de ” a quién quieren ver ganar”incluso los demócratas se decantan más por Argentina (30% frente a 26% de España). Resulta que Lionel Messi sigue siendo una de las pocas personalidades capaces de reunir a votantes que ya no están de acuerdo en mucho.

Las Malvinas persiguen a Argentina hasta la final. La clasificación contra Inglaterra sigue causando repercusiones más allá del fútbol. El miércoles, tras la semifinal, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Cristian Romero desplegaron sobre el césped de Atlanta (Georgia) una pancarta con la inscripción: “Las Malvinas son Argentinas” (“Las Islas Malvinas son argentinas”), mientras que el archipiélago sigue siendo un tema delicado en las relaciones entre Londres y Buenos Aires, que continúan disputándose su soberanía.

En Londres, el dimitido gobierno británico de Keir Starmer denunció una violación de las normas de la FIFA y pidió una investigación. El líder de los demócratas liberales, Ed Davey, llegó incluso a pedir la suspensión de los jugadores implicados en la final. El comité disciplinario de la FIFA está examinando el caso, pero no debería tomar una decisión hasta después de la competición.

Luego el asunto tomó un cariz diplomático. Después de denunciar inicialmente un “patriotismo barato”El presidente argentino, Javier Milei, finalmente apoyó a sus internacionales en radio El Observador: “Es un sentimiento que tenemos todos los argentinos, y es perfectamente legal y válido que quieran expresarlo. (…) Efectivamente las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar (…) en el plano diplomático. »

Al mismo tiempo, Buenos Aires acusó a la Marina Real de “incursión militar” en sus aguas territoriales tras el paso de la patrullera “HMS Medway” cerca del archipiélago. Londres lo negó rotundamente, citando una simple misión logística destinada a abastecer a los equipos científicos en la Antártida.